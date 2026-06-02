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UP TGT लिखित परीक्षा कल, अभ्यर्थी साथ ले जाएं 3 फोटो, जानें उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की नई गाइडलाइन

UP TGT Exam: यूपी टीजीटी परीक्षा का आयोजन 3 और 4 जून को प्रदेश के 36 जिलों में होगी. उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने परीक्षा को लेकर नई गाइडलाइन जारी किया है. 

Written By  Amitesh Pandey |Last Updated: Jun 02, 2026, 08:54 PM IST
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UP TGT Exam
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UP TGT Exam: यूपी में चार साल बाद एक बड़ी परीक्षा होने जा रही है. यूपी के एडेड माध्यमिक विद्यालयों में प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक (TGT) भर्ती 2022 की लिखित परीक्षा 3 और 4 जून को आयोजित होगी. इस परीक्षा के लिए चार साल पहले 2022 में आवेदन मांगे गए थे. 8.68 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था. अब उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग (UPESSC) परीक्षा कराने जा रहे हैं. 

8 लाख से ज्यादा अभ्य​र्थी देंगे परीक्षा 
उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की ओर से बताया गया कि प्रदेश के 36 जिलों में 614 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं. आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर पहले एग्जाम सिटी अपलोड किए गए थे. ​इसके बाद एडमिट कार्ड भी अपलोड कर दिए गए हैं. साथ ही परीक्षा संबधी दिशा निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं. इसमें बताया गया कि अभ्यर्थियों को परीक्षा से करीब पहले पहुंचना होगा. साथ ही परीक्षा के आधे घंटे बाद बाहर जाने की अनुमति दी जाएगी.  

दो पालियों में 15 विषयों की परीक्षा 
बता दें कि यूपी टीजीटी के सभी 15 विषयों की परीक्षा दो दिन तीन और चार जून को दो पालियों में होगी. पहले दिन दिन यानी 3 जून को 8 विषयों और दूसरे दिन 4 जून को 7 विषयों की परीक्षा कराई जाएगी. पहली पाली की परीक्षा सुबह 9:30 बजे से 11:30 बजे तक और दूसरी पाली की दोपहर 2:30 बजे से 4:30 बजे तक होगी. अभ्यर्थियों को परीक्षा शुरू होने से 45 मिनट पहले प्रवेश बंद कर दिया जाएगा. 

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तीन फोटो साथ ले जाएं 
पहली पाली में 8.45 बजे और दूसरी पाली में दोपहर 1.45 बजे प्रवेश बंद कर दिया जाएगा. ध्यान दे अभ्यर्थियों को तीन फोटो और एक पहचान पत्र की मूल प्रति तथा एक छाया प्रति लेकर परीक्षा केंद्र पर उपस्थित होना होगा. परीक्षा में निगेटिव मार्किंग नहीं होगी. बता दें कि इससे पहले उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग पीजीटी 2022 की लिखित परीक्षा 9 और 10 मई को आयोजित की थी. 

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