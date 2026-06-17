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यूपी में प्री-मानसून की धमाकेदार एंट्री, झांसी-गोरखपुर समेत कई जिलों में आंधी-बारिश; जानें आज आपके शहर में कैसा रहेगा मौसम

UP Weather Updates: उत्तर प्रदेश में प्री-मानसून गतिविधियां तेज हो गई हैं. 17 जून को प्रयागराज, वाराणसी, कानपुर, आगरा सहित कई जिलों में गरज-चमक के साथ बारिश की संभावना है. झांसी और आसपास के क्षेत्रों में आंधी-तूफान व बिजली गिरने का अलर्ट जारी किया गया है.

Written ByShailesh Yadav
Published: Jun 17, 2026, 05:30 AM IST|Updated: Jun 17, 2026, 05:30 AM IST
यूपी में प्री-मानसून की धमाकेदार एंट्री, झांसी-गोरखपुर समेत कई जिलों में आंधी-बारिश; जानें आज आपके शहर में कैसा रहेगा मौसम
Image Credit: सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिटGemini AI

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Shailesh Yadav

Shailesh Yadav

शैलेश यादव, जी न्यूज़ में पत्रकार हैं, क्राइम, राजनीति, शासन-प्रशासन और जनहित से जुड़े मुद्दों पर बेबाक लेखन करते हैं.

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यूपी में प्री-मानसून की धमाकेदार एंट्री, झांसी-गोरखपुर समेत कई जिलों में आंधी-बारिश
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