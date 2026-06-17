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UP Weather Updates: उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी और लू के थपेड़ों से परेशान लोगों के लिए राहत भरी खबर है. राज्य में प्री-मानसून गतिविधियां लगातार तेज हो रही हैं. मंगलवार को गोरखपुर, महराजगंज और बुंदेलखंड के झांसी समेत कई जिलों में मौसम ने अचानक करवट ली, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई है. तेज आंधी और झमाझम बारिश ने लोगों को चिलचिलाती धूप से बड़ी राहत दी है. मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, आज (17 जून) भी प्रदेश के कई हिस्सों में बादल छाए रहेंगे और कुछ जगहों पर गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है.
आज कैसा रहेगा आपके शहर का मौसम?
आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र के पूर्वानुमान के मुताबिक, आज उत्तर प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में मौसम के दो रंग देखने को मिल सकते हैं. अयोध्या, आजमगढ़, गाजीपुर, मेरठ, कुशीनगर और गौतमबुद्धनगर (नोएडा) में आसमान साफ रहने की उम्मीद है, जिससे यहां हल्की धूप का असर बना रहेगा.
बारिश और बादलों की आवाजाही वाले जिले
मथुरा, आगरा, हाथरस, कासगंज, एटा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, कन्नौज, फर्रुखाबाद, औरैया, कानपुर देहात, कानपुर नगर, जालौन, फतेहपुर, हमीरपुर, बांदा, महोबा, ललितपुर, चित्रकूट, कौशांबी, प्रयागराज, भदोही, मिर्जापुर, वाराणसी, चंदौली और सोनभद्र में आंशिक रूप से बादल छाए रहने के आसार हैं. इन जिलों में एक से दो दौर की बारिश या गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं.
राजधानी लखनऊ का हाल
लखनऊ में आज अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने का अनुमान है. हालांकि, प्री-मानसून एक्टिविटी के चलते स्थानीय स्तर पर मौसम में बदलाव और उमस भरी गर्मी का दौर बना रहेगा.
आंधी-तूफान और बिजली गिरने का अलर्ट, प्रशासन की सलाह
मौसम विभाग ने विशेष रूप से बुंदेलखंड के झांसी और उसके आसपास के इलाकों में तेज आंधी-तूफान और आकाशीय बिजली (Lightening) चमकने का अलर्ट जारी किया है. प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि खराब मौसम के दौरान सुरक्षित स्थानों पर रहें. तेज आंधी और बिजली चमकने के दौरान पेड़ों या बिजली के खंभों के नीचे शरण लेने से बचें.
उमस के साथ जारी रहेगी आंख-मिचौली
मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि मानसून के पूरी तरह सक्रिय होने तक अगले कुछ दिनों तक प्रदेशवासियों को गर्मी और उमस का सामना करना पड़ सकता है. हालांकि, स्थानीय स्तर पर अचानक आंधी और बारिश की गतिविधियां भी देखने को मिलती रहेंगी. ऐसे में लोगों को मौसम विभाग द्वारा समय-समय पर जारी की जाने वाली चेतावनियों और अपडेट्स पर नजर रखने की सलाह दी गई है.
कब होगी मानसून की 'ऑफिशियल एंट्री'?
लखनऊ स्थित वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह के मुताबिक, इस समय हरियाणा के आसपास एक पश्चिमी विक्षोभ (Western Disturbance) सक्रिय है, जिसके प्रभाव से उत्तर प्रदेश में प्री-मानसून बारिश का दौर चल रहा है.
राहत की बात यह है कि मानसून अब बिहार की सीमा तक पहुंच चुका है. अगर परिस्थितियां पूरी तरह अनुकूल रहीं, तो 20 से 23 जून के बीच मानसून ललितपुर के रास्ते या सोनभद्र क्षेत्र से उत्तर प्रदेश में एंट्री कर सकता है.