UP Weather Updates: उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी और लू के थपेड़ों से परेशान लोगों के लिए राहत भरी खबर है. राज्य में प्री-मानसून गतिविधियां लगातार तेज हो रही हैं. मंगलवार को गोरखपुर, महराजगंज और बुंदेलखंड के झांसी समेत कई जिलों में मौसम ने अचानक करवट ली, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई है. तेज आंधी और झमाझम बारिश ने लोगों को चिलचिलाती धूप से बड़ी राहत दी है. मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, आज (17 जून) भी प्रदेश के कई हिस्सों में बादल छाए रहेंगे और कुछ जगहों पर गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है.