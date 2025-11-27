गंगा एक्सप्रेसवे से बदलेगी यूपी के 12 जिलों की किस्मत, बनेगा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का हब, महाराष्ट्र-गुजरात की तरह होगी जॉब्स की भरमार!

UP Industrial Corridor: उत्तर प्रदेश में गंगा एक्सप्रेसवे के साथ एक विशाल औद्योगिक गलियारा (Industrial Corridor) विकसित किया जा रहा है. यह एक्सप्रेसवे मेरठ से शुरू होकर प्रयागराज तक 12 जिलों से होकर गुजरता है, और प्रत्येक जिले में उद्योगों के लिए बड़ी जमीन चिह्नित की गई है. यूपीडा (UPEIDA) पूरे प्रोजेक्ट की निगरानी कर रहा है. इस गलियारे का उद्देश्य प्रदेश में बड़े पैमाने पर निवेश लाना, नई फैक्ट्रियां स्थापित करना और लाखों लोगों के लिए रोजगार पैदा करना है.

मेरठ: बिजौली और खरखौदा के पास सबसे बड़ा औद्योगिक हब

गंगा एक्सप्रेसवे के किनारे मेरठ में बिजौली और खरखौदा गांवों के पास करीब 214 हेक्टेयर जमीन पर इंडस्ट्रियल पार्क विकसित किया जा रहा है. दूसरे चरण में हापुड़ रोड पर गोविंदपुरी, खड़खड़ी और छतरी गांवों की 292 हेक्टेयर जमीन चिह्नित है. यहां जापान सहित कई विदेशी कंपनियों ने निवेश में रुचि दिखाई है.

हापुड़: बहादुरगढ़ क्षेत्र में वेयरहाउसिंग और MSME हब

हापुड़ जिले में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बहादुरगढ़ और आसपास के गांवों में विकसित होगा. यहां फूड प्रोसेसिंग, MSME यूनिट्स, लॉजिस्टिक पार्क और वेयरहाउस बनाने की योजना है.

Add Zee News as a Preferred Source

बुलंदशहर: 120 हेक्टेयर क्षेत्र में निर्माण अंतिम चरण में

बुलंदशहर की सीमा के पास सदरपुर भैना, ठेरा और चिचावली गांवों की 120 हेक्टेयर जमीन अधिग्रहण के अंतिम चरण में है. यूपीडा जल्द यहां उद्योग लगाने के लिए काम शुरू करेगा.

अमरोहा: मंगरौला गांव के पास 120 हेक्टेयर में बड़ा पार्क

अमरोहा में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर मंगरौला गांव के पास टी-पॉइंट पर बनाया जा रहा है. यहां 2200 बीघा (लगभग 120 हेक्टेयर) जमीन ली जा रही है और 50 से अधिक फैक्ट्रियां लगने की संभावना है.

संभल: खिरनी मोहिउद्दीनपुर–बसला–सारंगपुर में 240 हेक्टेयर क्षेत्र

संभल में गंगा एक्सप्रेसवे के किनारे औद्योगिक गलियारा (इंडस्ट्रियल कॉरिडोर) तहसील क्षेत्र के खिरनी मोहिउद्दीनपुर, बसला, सारंगपुर, अमावती कुतुबपुर गांव में विकसीत किया जा रहा है. यह परियोजना लगभग 240 हेक्टेयर (लगभग 631 एकड़) भूमि के क्षेत्र में विकसित की जा रही है और उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (UPEIDA) द्वारा प्रबंधित की जा रही है.

शाहजहांपुर: गुलड़िया गांव में 103 हेक्टेयर में हाईटेक कॉरिडोर

शाहजहांपुर के जलालाबाद क्षेत्र में गुलड़िया गांव के पास 103 हेक्टेयर में एक आधुनिक औद्योगिक कॉरिडोर बनाया जा रहा है.

यहां 24–36 मीटर चौड़ी सड़कें, बिजली-पानी की बेहतर व्यवस्था होगी. दिसंबर 2025 से प्लॉट आवंटन शुरू होने की संभावना है.

बदायूं: बिनावर और दातागंज में दो बड़े औद्योगिक क्षेत्र

बदायूं में गंगा एक्सप्रेसवे के किनारे दो बड़े औद्योगिक गलियारे (इंडस्ट्रियल कॉरिडोर) विकसित किए जा रहे हैं. पहला बिनावर के घाटपुरी गाँव के पास विकसित किया जा रहा है. वहीं दूसरा दातागंज के गलियारा पापड़ गांव के पास बनाया जा रहा है.

हरदोई: सवायजपुर तहसील में 337 एकड़ में इंडस्ट्रियल क्लस्टर

हरदोई में गंगा एक्सप्रेसवे के किनारे सवायजपुर तहसील के अंतर्गत आने वाले कुछ गांवों में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर (औद्योगिक गलियारा) विकसित किया जा रहा है. सरसई, इनायतपुर और सेमरझाला गांवों में 337 एकड़ जमीन पर एक एकीकृत विनिर्माण और लॉजिस्टिक क्लस्टर विकसित किया जा रहा है.

उन्नाव: सराय कटियान और मुर्तजानगर में दो चरणों में विकास

गंगा एक्सप्रेसवे के किनारे उन्नाव में सराय कटियान (Sarai Katiyan) और मुर्तजानगर (Murtazanagar) गांवों में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाया जा रहा है. यह उन्नाव सदर तहसील के बिछिया ब्लॉक के अंतर्गत आता है. पहले चरण में सराय कटियान और मुर्तजानगर गांवों के पास लगभग 132 हेक्टेयर (326 एकड़) भूमि पर औद्योगिक गलियारा विकसित किया जा रहा है. वहीं चरण में निवेशकों की बढ़ती रुचि को देखते हुए, सरकार ने अतिरिक्त 316 हेक्टेयर (781 एकड़) भूमि पर दूसरे चरण के औद्योगिक गलियारे को विकसित करने की भी योजना बनाई है.

प्रयागराज: सोरांव (Trans-Ganga) क्षेत्र में बड़ा औद्योगिक पार्क

प्रयागराज में गंगा एक्सप्रेसवे के किनारे सोरांव (Soraon) क्षेत्र के पास औद्योगिक गलियारा (Industrial Corridor) बनाया जा रहा है. यह ट्रांस-गंगा (Trans-Ganga) क्षेत्र में स्थित है और शहर से लगभग 25 किमी दूर है. यह प्रयागराज जिले का दूसरा औद्योगिक गलियारा होगा; पहला औद्योगिक गलियारा पहले से ही शंकरगढ़ (Shankargarh) क्षेत्र के ट्रांस-यमुना (Trans-Yamuna) इलाके में विकसित किया जा रहा है.