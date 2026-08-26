प्रयागराज से हरिद्वार तक जाएगा गंगा एक्सप्रेसवे, 724 किमी लंबे कॉरिडोर से कनेक्टिविटी होगी आसान

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Ganga Expressway Bijnor Route: उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में बुनियादी ढांचे और कनेक्टिविटी को मजबूत करने की दिशा में एक ऐतिहासिक फैसला लिया है. गंगा एक्सप्रेसवे को हरिद्वार तक बढ़ाने के प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी गई है. यह नया फैसला प्रयागराज से लेकर हरिद्वार तक के सफर को बेहद आसान और तेज बना देगा. इस परियोजना के माध्यम से दो प्रमुख धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्रों को एक आधुनिक और हाई-स्पीड सड़क नेटवर्क से जोड़ा जाएगा, जिससे आम जनता और श्रद्धालुओं दोनों को सीधा फायदा पहुंचेगा.
एक्सप्रेसवे का नया स्वरूप और लंबाई
फिलहाल गंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण मेरठ से शुरू होकर प्रयागराज तक किया जा रहा है, जिसकी कुल लंबाई 594 किलोमीटर है. कैबिनेट के नए फैसले के बाद अब इस एक्सप्रेसवे को मेरठ से आगे बढ़ाकर उत्तराखंड के हरिद्वार तक ले जाया जाएगा. मेरठ से हरिद्वार तक के इस नए हिस्से की लंबाई लगभग 130 किलोमीटर होगी. इसमें से 100 किलोमीटर का बड़ा हिस्सा उत्तर प्रदेश के दायरे में आएगा, जबकि शेष 30 किलोमीटर का हिस्सा उत्तराखंड राज्य की सीमा में होगा. इस विस्तार के पूरा होते ही गंगा एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई बढ़कर 724 किलोमीटर हो जाएगी, जो इसे देश के सबसे लंबे एक्सप्रेसवे नेटवर्क में से एक बनाएगी.
लागत और डिजाइन की खासियत
इस नए प्रोजेक्ट को पूरी तरह से आधुनिक और सुरक्षित बनाने की योजना है. यह एक 6-लेन वाला ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे होगा, जिसे भविष्य में वाहनों की संख्या बढ़ने पर 8-लेन तक चौड़ा करने की सुविधा भी रखी जाएगी. इस पूरे प्रोजेक्ट के निर्माण पर लगभग 10,761 करोड़ रुपये की भारी-भरकम लागत आने का अनुमान है. इस योजना की सबसे खास बात यह है कि इसका पूरा वित्तीय खर्च उत्तर प्रदेश सरकार खुद वहन करेगी और इसमें केंद्र सरकार की ओर से किसी भी तरह की वित्तीय सहायता प्रस्तावित नहीं है. कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद अब इस रूट की विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट यानी डीपीआर तैयार करने और जमीन अधिग्रहण जैसी जरूरी प्रक्रियाओं को तेजी से पूरा किया जाएगा.
आवागमन में सुधार और बिजनौर को फायदा
वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले से हरिद्वार जाने के लिए लोग मुख्य रूप से मेरठ-बिजनौर-हरिद्वार नेशनल हाईवे का इस्तेमाल करते हैं. इस पुराने रास्ते पर अक्सर गाड़ियों का दबाव और जाम की स्थिति बनी रहती है. गंगा एक्सप्रेसवे का हरिद्वार तक विस्तार होने से बिजनौर और आसपास के इलाकों से हरिद्वार जाने वाले लोगों को एक बेहतरीन, सुरक्षित और तेज विकल्प मिल जाएगा. नए एक्सेस-कंट्रोल्ड हाईवे के बनने से यात्रा का समय काफी घट जाएगा और लोगों को बिना किसी रुकावट के तेज रफ्तार सफर का अनुभव मिलेगा.
धार्मिक पर्यटन और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा
प्रयागराज और हरिद्वार दोनों ही भारत के अत्यंत पवित्र धार्मिक स्थल हैं, जहां हर साल करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु संगम और गंगा दर्शन के लिए आते हैं. प्रयागराज और हरिद्वार के बीच एक डायरेक्ट एक्सप्रेसवे कॉरिडोर बन जाने से दोनों धार्मिक नगरियों के बीच यात्रा करना पहले से कहीं ज्यादा सुगम और आरामदायक हो जाएगा. इससे न केवल श्रद्धालुओं को सुविधा मिलेगी, बल्कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों राज्यों में पर्यटन को नई ऊर्जा मिलेगी. सुगम यातायात से व्यापारिक गतिविधियों में तेजी आएगी और एक्सप्रेसवे के किनारे नए रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे.