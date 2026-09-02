पूर्वांचल को जोड़ेगा UP का विंध्य एक्सप्रेसवे, 45 गांवों में भूमि सर्वेक्षण चिह्नित, 6 हजार किसानों को मिलेगा फायदा

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Purvanchal Expressway Connectivity: उत्तर प्रदेश सरकार राज्य में बुनियादी ढांचे और यातायात व्यवस्था को मजबूत करने के लिए लगातार बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही है. इसी कड़ी में विंध्य एक्सप्रेसवे के निर्माण की दिशा में कदम तेजी से बढ़ाए जा रहे हैं. राज्य शासन के निर्देशों के अनुसार, परियोजना को धरातल पर उतारने के लिए सबसे पहले जमीन जुटाने का काम प्राथमिकता के आधार पर शुरू कर दिया गया है. इस एक्सप्रेसवे के बनने से न केवल सफर सुगम होगा, बल्कि क्षेत्र के आर्थिक और सामाजिक विकास को भी एक नया आयाम मिलेगा.
प्रयागराज के 45 गांवों में शुरुआती सर्वे
परियोजना के पहले चरण में प्रयागराज जिले को केंद्र में रखते हुए जमीन की पहचान का काम पूरा कर लिया गया है. प्रारंभिक रिपोर्ट के मुताबिक, जिले की तीन प्रमुख तहसीलों से होकर गुजरने वाले इस रूट पर 45 गांवों की जमीन को चिह्नित किया गया है. इन गांवों में रहने वाले लगभग छह हजार से अधिक किसानों की खेती और आवासीय जमीन इस एक्सप्रेसवे के दायरे में आ रही है. स्थानीय प्रशासन फिलहाल इन सभी जमीनों का ब्योरा एकत्र कर रहा है ताकि आगे की कागजी कार्रवाई बिना किसी बाधा के पूरी की जा सके.
पारदर्शिता के साथ राजस्व अभिलेखों की जांच
जमीन जुटाने की प्रक्रिया को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाए रखने के लिए राजस्व विभाग की टीमों को काम पर लगाया गया है. चिन्हित जमीनों के कागजात, मालिकाना हक और राजस्व अभिलेखों का सूक्ष्मता से परीक्षण किया जा रहा है. इसका मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि जमीन से जुड़ा कोई कानूनी विवाद न हो और असली भू-स्वामियों की सही जानकारी सामने आ सके. अभिलेखों की जांच पूरी होते ही सूचीबद्ध किसानों से औपचारिक संपर्क साधने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी.
अधिग्रहण के बजाय आपसी सहमति पर जोर
शासन ने इस परियोजना के लिए भूमि जुटाने की नीति में एक बड़ा बदलाव किया है. अनिवार्य भूमि अधिग्रहण के स्थान पर किसानों की आपसी सहमति से जमीन का बैनामा (रजिस्ट्री) कराने के निर्देश दिए गए हैं. प्रशासन की कोशिश है कि किसानों के साथ सीधा संवाद स्थापित कर, उन्हें उचित मुआवजा देकर उनकी रजामंदी से जमीन ली जाए. इस प्रक्रिया से किसी भी तरह के जन-असंतोष से बचा जा सकेगा और परियोजना के लिए जमीन की उपलब्धता बेहद कम समय में सुनिश्चित हो सकेगी.
पूर्वांचल के विकास में मील का पत्थर
विंध्य एक्सप्रेसवे को राज्य सरकार की अत्यंत महत्वाकांक्षी योजनाओं में गिना जा रहा है. यह एक्सप्रेसवे पूर्वांचल के बड़े हिस्से को जोड़ने में निर्णायक भूमिका निभाएगा. इसके बनने से माल ढुलाई, व्यापार और आम यात्रियों की आवाजाही काफी आसान हो जाएगी। फिलहाल परियोजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने का काम भी अंतिम चरणों में है.
अगले चरणों की रणनीति और भविष्य की राह
प्रयागराज में पहले चरण की जमीन जुटाने की प्रक्रिया पूरी होते ही एक्सप्रेसवे के अगले चरणों के लिए भूमि चिंहांकन का काम शुरू कर दिया जाएगा. शासन स्तर से पूरी परियोजना की नियमित निगरानी की जा रही है ताकि शिलान्यास से पहले सभी जरूरी कानूनी, प्रशासनिक और तकनीकी औपचारिकताएं पूरी हो सकें. सब कुछ योजना के अनुसार रहा तो जल्द ही जमीन पर निर्माण कार्य शुरू होता दिखेगा.