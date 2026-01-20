UP TGT PGT परीक्षा की तारीख का इंतजार खत्म, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने जारी की डेटशीट

प्रयागराज : उत्तर प्रदेश के लाखों अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर है. उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग (UPESSC) ने वर्ष 2026 में आयोजित होने वाली प्रमुख शिक्षक भर्ती परीक्षाओं का नया परीक्षा कैलेंडर जारी कर दिया है. लंबे समय से तिथियों का इंतजार कर रहे उम्मीदवारों के लिए यह घोषणा राहत लेकर आई है. आयोग ने TGT, PGT, UP TET और सहायक आचार्य परीक्षाओं की स्पष्ट तारीखों के साथ शेड्यूल सार्वजनिक किया है.

TGT, PGT, UP TET परीक्षा की डेटशीट

जारी कैलेंडर के अनुसार, सहायक आचार्य भर्ती परीक्षा (विज्ञापन संख्या-51) का आयोजन 18 और 19 अप्रैल 2026 को किया जाएगा. इसके बाद प्रवक्ता यानी PGT भर्ती परीक्षा (विज्ञापन संख्या-02/2022) 09 और 10 मई 2026 को आयोजित होगी. वहीं, सहायक अध्यापक TGT भर्ती परीक्षा (विज्ञापन संख्या-01/2022) के लिए 03 और 04 जून 2026 की तारीख तय की गई है. इसके अलावा उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा (UP TET) 2026 का आयोजन 02, 03 और 04 जुलाई 2026 को किया जाएगा.

कड़े सुरक्षा मानकों के साथ होंगी परीक्षाएं

आयोग ने स्पष्ट किया है कि सभी परीक्षाओं का आयोजन कड़े सुरक्षा मानकों, पूरी पारदर्शिता और शुचिता के साथ किया जाएगा. अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र, पाली, तिथि और समय से जुड़ी विस्तृत जानकारी आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जाएगी. प्रवेश पत्र (एडमिट कार्ड) और परीक्षा से संबंधित सभी आवश्यक सूचनाएं भी समय रहते ऑनलाइन जारी होंगी.

Add Zee News as a Preferred Source

पिछले साल हुई परीक्षा हुई थी निरस्त

महत्वपूर्ण रूप से आयोग ने यह भी बताया कि सहायक आचार्य (विज्ञापन संख्या-51) की परीक्षा पहले 16 और 17 अप्रैल 2025 को आयोजित की गई थी, जिसका परिणाम 4 सितंबर 2025 को घोषित हुआ था. हालांकि, सक्षम स्तर के निर्णय के बाद उस परीक्षा को निरस्त कर दिया गया था. अब यह परीक्षा नए शेड्यूल के तहत दोबारा आयोजित की जाएगी.

UP TET 2026 की जानकारी अलग से जारी होगी

इसके अलावा, सहायक आचार्य (विज्ञापन संख्या-51) के अंतर्गत बी.एड. विषय से संबंधित आवेदन और परीक्षा की सूचना आयोग की वेबसाइट पर अलग से जारी की जाएगी. वहीं, UP TET 2026 के लिए विज्ञापन और आवेदन प्रक्रिया की जानकारी भी अलग से प्रकाशित की जाएगी.

आयोग ने सभी उम्मीदवारों को सलाह दी है कि वे नियमित रूप से आधिकारिक वेबसाइट पर नजर बनाए रखें, नोटिस और पीडीएफ को ध्यानपूर्वक पढ़ें और समय रहते अपनी परीक्षा तैयारी शुरू करें. यह परीक्षा कैलेंडर 2026 में शिक्षक बनने का सपना देख रहे अभ्यर्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण रोडमैप साबित होगा.

ये भी पढ़ें: हो जाएं तैयार...Agniveer Bharti rally की आ गई डेट! जानिए कब और कहां होगा आयोजन, अभ्यर्थियों को दिए गए ये दिशा-निर्देश