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UPESSC शिक्षक भर्ती परीक्षा की तारीख आई, 2 पाली में होगा पेपर; जानें कब से डाउनलोड कर सकेंगे एडमिट कार्ड

UPESSC Lecturer Exam 2026: UPESSC शिक्षक भर्ती परीक्षा (विज्ञापन संख्या-02/2022) की परीक्षा की तारीखें आ गई हैं. परीक्षा दो दिन और दो पालियों में होगी. परीक्षा के लिए 17 जिलों में 319 एग्जाम सेंटर बनाए गए हैं. 

Written By  Pradeep Kumar Raghav |Last Updated: Apr 29, 2026, 09:31 PM IST
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यूपी प्रवक्ता भर्ती परीक्षा
यूपी प्रवक्ता भर्ती परीक्षा

प्रयागराज / लखनऊ: उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को गति देते हुए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा प्रवक्ता (विज्ञापन संख्या-02/2022) के अंतर्गत 624 पदों के लिए लिखित परीक्षा 09 एवं 10 मई 2026 को आयोजित की जाएगी. इस परीक्षा में कुल 4,64,605 अभ्यर्थी सम्मिलित होंगे, जिसके लिए प्रदेश के 17 जनपदों में 319 परीक्षा केन्द्र प्रस्तावित किए गए हैं. 

दो दिन और दो पाली में होगी परीक्षा
परीक्षा दोनों दिनों में प्रतिदिन दो पालियों में आयोजित होगी. प्रथम पाली सुबह 09:30 बजे से 11:30 बजे तक तथा द्वितीय पाली दोपहर 02:30 बजे से 04:30 बजे तक संचालित की जाएगी.

17 जिलों में परीक्षा केंद्र
ये परीक्षा आगरा, अलीगढ़, प्रयागराज, आजमगढ़, बरेली, बस्ती, बांदा, अयोध्या, गोरखपुर, झांसी, कानपुर नगर, लखनऊ, मेरठ, मीरजापुर, मुरादाबाद, सहारनपुर एवं वाराणसी जनपदों में आयोजित होगी. कुल 319 परीक्षा केंद्र तय हुए हैं जहां सुरक्षा और अनुशासन के पुख्ता इंतजाम किये गए हैं. 

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किन विषयों की परीक्षा
विषयवार परीक्षा कार्यक्रम के अनुसार 09 और 10 मई को भौतिकी, अंग्रेजी, गणित, जीवविज्ञान, रसायन, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, हिन्दी, संस्कृत, कला, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, वाणिज्य, कृषि, गृह विज्ञान, शिक्षा एवं नागरिक शास्त्र सहित विभिन्न विषयों की परीक्षाएं निर्धारित पालियों में कराई जाएंगी. 

आयोग के अध्यक्ष ने बताया 
आयोग के अध्यक्ष डॉ प्रशांत कुमार ने बताया है कि परीक्षा जनपद की अग्रिम सूचना 30 अप्रैल 2026 से आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध करा दी जाएगी. अभ्यर्थी वेबसाइट पर जाकर आवश्यक विवरण दर्ज कर अपने परीक्षा जनपद की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे. जारी की जाने वाली अग्रिम सूचना प्रवेश पत्र नहीं होगी. अभ्यर्थियों को परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए प्रवेश पत्र 06 मई 2026 से आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है . बिना वैध प्रवेश पत्र के किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी. 

सभी अभ्यर्थियों से समय रहते परीक्षा जनपद की जानकारी प्राप्त करने तथा निर्धारित तिथि से प्रवेश पत्र डाउनलोड कर परीक्षा की तैयारी सुनिश्चित करने की अपील की है, ताकि परीक्षा प्रक्रिया सुचारु एवं व्यवस्थित रूप से संपन्न हो सके. 

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