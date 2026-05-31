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यूपी माध्यमिक शिक्षा विभाग में बड़े पैमाने पर तबादले, 4 ज्वाइंट डायरेक्टर और 28 जिलों में DIOS बदले गए

UPMSP Transfer List: उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा विभाग में रविवार को बड़े पैमाने पर तबादले हुए. 4 ज्वाइंट डायरेक्टर समेत 28 जिलों में DIOS बदल दिये गये हैं. 

Written By  Pradeep Kumar Raghav |Last Updated: May 31, 2026, 05:19 PM IST
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यूपी माध्यमिक शिक्षा विभाग
यूपी माध्यमिक शिक्षा विभाग

प्रयागराज: उत्तर प्रदेश के माध्यमिक शिक्षा विभाग में रविवार को बड़े स्तर पर प्रशासनिक फेरबदल करते हुए जिला विद्यालय निरीक्षकों (DIOS) और अन्य वरिष्ठ शिक्षा अधिकारियों के तबादले कर दिए गए. शासन की ओर से जारी आदेश में लखनऊ सहित 28 जिलों में नए डीआईओएस तैनात किए गए हैं, जबकि संयुक्त शिक्षा निदेशक, उप शिक्षा निदेशक और अपर शिक्षा निदेशक स्तर के अधिकारियों की जिम्मेदारियों में भी बदलाव किया गया है. 

लखनऊ से प्रयागराज तक बदली शिक्षा प्रशासन की तस्वीर
ताजा आदेश के अनुसार देवेंद्र कुमार पांडेय को लखनऊ का नया जिला विद्यालय निरीक्षक बनाया गया है. वहीं संतोष कुमार राय को प्रयागराज, अरविंद कुमार (पाठक) को हरदोई और जय करन यादव को सहारनपुर की जिम्मेदारी सौंपी गई है. राघवेंद्र सिंह को मथुरा का डीआईओएस नियुक्त किया गया है, जबकि कौस्तुभ कुमार सिंह को अंबेडकरनगर और प्रवीण कुमार तिवारी को कानपुर नगर का नया जिला विद्यालय निरीक्षक बनाया गया है. 

महिला अधिकारियों को भी मिली अहम जिम्मेदारी
उन्नाव डायट में उप प्राचार्य के पद पर कार्यरत अमिता सिंह को बाराबंकी का जिला विद्यालय निरीक्षक नियुक्त किया गया है. वहीं मुदिता (मोदिता) पांडेय को फिरोजाबाद का प्रभारी डीआईओएस बनाया गया है. शासन के इस फैसले को महिला अधिकारियों को महत्वपूर्ण प्रशासनिक जिम्मेदारी देने की दिशा में भी अहम कदम माना जा रहा है. 

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एनसीआर और पश्चिमी यूपी में भी बड़ा बदलाव
चंद्रशेखर को गौतमबुद्धनगर (नोएडा) का जिला विद्यालय निरीक्षक बनाया गया है, जबकि बुद्ध प्रिय सिंह (डीपी सिंह) को गाजियाबाद की कमान सौंपी गई है. राजीव कुमार यादव को बागपत, जगदीश शुक्ला को मेरठ और जय करन यादव को सहारनपुर में नई तैनाती मिली है. इससे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के शिक्षा प्रशासन में भी व्यापक बदलाव देखने को मिलेगा. 

कई जिलों में प्रभारी डीआईओएस की नियुक्ति
शासन ने कुछ जिलों में प्रभारी डीआईओएस भी तैनात किए हैं. रविंद्र पाल सिंह को आगरा, देवेंद्र कुमार सिंह को जौनपुर, उपेंद्र कुमार को संतकबीरनगर, राजीव कुमार दीक्षित को मिर्जापुर, संजीव कुमार को फर्रुखाबाद, बाबू लाल मौर्य को कौशांबी, विजय कुमार को पीलीभीत और राजवीर दिवाकर को कासगंज का प्रभारी डीआईओएस बनाया गया है. इसके अलावा धर्मेंद्र सिंह को चंदौली और मनोज कुमार मिश्र को बलिया का डीआईओएस नियुक्त किया गया है. 

इस बड़े प्रशासनिक फेरबदल को प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा व्यवस्था को अधिक प्रभावी और जवाबदेह बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है. 

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