गाजीपुर सबसे ऊपर, प्रयागराज दूसरे स्थान पर

मान्यता समाप्त होने वाले विद्यालयों की संख्या में गाजीपुर जिला सबसे आगे रहा, जहां 47 स्कूलों पर कार्रवाई हुई है. इसके बाद प्रयागराज में 25 विद्यालयों की मान्यता समाप्त की गई. कानपुर नगर के 18, एटा के 17, आजमगढ़ के 16 तथा अलीगढ़, मऊ और लखनऊ के 15-15 विद्यालय भी इस सूची में शामिल हैं. इसके अलावा हरदोई, फतेहपुर, आगरा, कौशांबी, संत कबीर नगर, मथुरा, मुरादाबाद समेत कई जिलों के विद्यालयों पर भी कार्रवाई की गई है.