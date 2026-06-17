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झूठे दावों से सावधान! यूपी बोर्ड के 465 विद्यालयों की मान्यता समाप्त, जानें ऐसा क्यों हुआ

UP Board Big News: प्रयागराज माध्यमिक शिक्षा परिषद यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं से जुड़े 465 विद्यालयों की मान्यता समाप्त हो गई है. बोर्ड के सचिव भगवती सिंह ने विज्ञप्ति जारी कर मान्यता समाप्ति की जानकारी दी है.

Written ByPradeep Kumar Raghav
Published: Jun 17, 2026, 08:17 PM IST|Updated: Jun 17, 2026, 08:25 PM IST
झूठे दावों से सावधान! यूपी बोर्ड के 465 विद्यालयों की मान्यता समाप्त, जानें ऐसा क्यों हुआ
Image Credit: Gemini AI

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Pradeep Kumar Raghav

Pradeep Kumar Raghav

प्रदीप कुमार राघव ज़ी न्यूज में पत्रकार हैं, 2022 से संस्थान से जुड़े हैं. वर्तमान में ज़ी यूपी-यूके डिजिटल टीम में ट्रेंडिंग टॉपिक पर स्पेशल स्टोरी, क्राइम, राजनीति, करंट अफेयर्स और हाइपर लोकल की खबरें लिखते हैं. दिल्ली विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य में स्नातक के बाद पत्रकारिता व जन संचार में स्नातकोत्तर किया है.

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