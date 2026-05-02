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यूपी बोर्ड छात्रों के लिए खुशखबरी, इस दिन मिलेगी 10वीं-12वीं की मार्कशीट

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद से जुड़ी एक बड़ी और राहत भरी खबर सामने आई है. 10वीं और 12वीं के सफल परीक्षार्थियों को अब अपने मूल अंक पत्र (Marksheet) के लिए ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा. 

 

Written By  Shailesh Yadav|Last Updated: May 02, 2026, 11:57 AM IST
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सांकेतिक तस्‍वीर
सांकेतिक तस्‍वीर

मोहम्मद गुफरान/प्रयागराज:  उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) ने वर्ष 2026 की हाईस्कूल (10वीं) और इंटरमीडिएट (12वीं) परीक्षा के सफल परीक्षार्थियों के मूल अंक पत्र (मार्कशीट) वितरित करने की प्रक्रिया तेज कर दी है. बोर्ड की योजना के अनुसार, 20 मई 2026 तक सभी जिलों के स्कूलों में अंक पत्र उपलब्ध करा दिए जाएंगे.

23 अप्रैल 2026 को जारी हुए परीक्षा परिणामों के बाद अब लगभग 43.5 लाख सफल छात्रों को उनकी मूल मार्कशीट जल्द मिलने जा रही है. बोर्ड की ओर से अंक पत्र क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से जिलों के विद्यालयों तक भेजे जाएंगे, जिससे छात्रों को उच्च शिक्षा में प्रवेश लेने में किसी प्रकार की परेशानी न हो. इस वर्ष यूपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं में कुल 52 लाख से अधिक छात्र शामिल हुए थे.

कक्षा 10वीं (हाईस्कूल)
कुल पंजीकृत छात्र: 27,61,972
परीक्षा में शामिल: 26,01,381
उत्तीर्ण छात्र: 23,52,181
पास प्रतिशत: 90.42%
लगभग 2,51,750 छात्र एक विषय में अनुत्तीर्ण रहे.

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कक्षा 12वीं (इंटरमीडिएट)
उत्तीर्ण छात्र: लगभग 19,98,317
लड़कों का पास प्रतिशत: 75.04%
लड़कियों का पास प्रतिशत: 86.32%
एक बार फिर इस वर्ष भी लड़कियों ने लड़कों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन किया है.

परिणाम और आगे की प्रक्रिया
बोर्ड ने परीक्षा परिणाम 23 अप्रैल 2026 को शाम 4 बजे घोषित किए थे. छात्र अपने परिणाम आधिकारिक वेबसाइट upmsp.edu.in और upresults.nic.in पर रोल नंबर डालकर देख सकते हैं. अब बोर्ड का ध्यान मूल अंक पत्र और प्रमाण पत्र समय पर स्कूलों तक पहुंचाने पर है, ताकि छात्रों का कॉलेजों और अन्य संस्थानों में दाखिला बिना किसी देरी के हो सके. 

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