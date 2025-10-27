Advertisement
प्रयागराज

LT Grade भर्ती के 8 और विषयों की परीक्षा डेट घोषित, 7 साल बाद आयोग करा रहा एग्‍जाम

LT Grade Teacher Exam Date: उत्‍तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से राजकीय विद्यालयों में एलटी ग्रेड के 7466 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए थे. कुल 15 विषयों के लिए 12 लाख 36 हजार से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है.

Written By  Amitesh Pandey |Last Updated: Oct 27, 2025, 07:27 PM IST
LT Grade Teacher Exam Date: उत्‍तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक (एलटी) भर्ती परीक्षा की तारीख घोषित कर दिया है. लोकसेवा आयोग ने 8 विषयों के लिए परीक्षा की तारीख घोषित की हैं. इन 8 विषयों की परीक्षा 17 जनवरी 2026 से 25 जनवरी 2026 के बीच दो पालियों में आयोजित होगी. पहली पाली की परीक्षा सुबह 9 बजे से 11 बजे के बीच होगी. वहीं, दूसरी पाली की परीक्षा दोपहर 3 बजे से 5 बजे के बीच होगी. 

LT Grade के 8 और विषयों की परीक्षा डेट घोषित
उत्‍तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से राजकीय विद्यालयों में एलटी ग्रेड के 7466 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए थे. कुल 15 विषयों के लिए 12 लाख 36 हजार से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है. आयोग ने इससे पहले 6 विषयों की परीक्षा की डेट का ऐलान किया था. अब आयोग ने 8 और विषयों की परीक्षा की तारीखों का ऐलान कर दिया है. इसमें सामाजिक विज्ञान की परीक्षा 17 जनवरी को पहली पाली में होगी. जीव विज्ञान की परीक्षा 17 जनवरी को दूसरी पाली में आयोजित होगी. 

अंग्रेजी की परीक्षा 18 जनवरी को
वहीं, अंग्रेजी की परीक्षा 18 जनवरी को पहली पाली में होगी. शारीरिक शिक्षा की परीक्षा 18 जनवरी को दूसरी पाली में होगी. कला की परीक्षा 24 जनवरी को पहली पाली में आयोजित होगी. कृषि की परीक्षा 24 जनवरी को दूसरी पाली में होगी. उर्दू की परीक्षा 25 जनवरी को पहली पाली और संगीत विषय की परीक्षा दूसरी पाली में होगी. 

6 विषयों की परीक्षा डेट पहले ही घोषित हो चुकी
बता दें कि जिन 6 विषयों की परीक्षा डेट पहले घोषित कर दी गई हैं. उनमें गणित और हिंदी की परीक्षा 7 दिसंबर को होगी. विज्ञान और संस्‍कृत की परीक्षा 21 दिसंबर को होगी. गृह विज्ञान और वाणिज्‍य की परीक्षा होगी. 7 साल बाद एलटी ग्रेड की भर्ती आई है. 12 लाख से ज्‍यादा अभ्‍यर्थियों ने आवेदन किया है. प्रत्‍येक पद के लिए 166 अभ्‍यर्थियों ने दावेदारी की है. 

