PCS-2025 और APO Main के नतीजों पर रोक: इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, जानें वजह

एपीओ 2025 मेन्स परीक्षा रिजल्ट पर भी रोक

दरअसल, आरक्षण और मेरिट के विवाद को अभ्यर्थियों की तरफ से इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी. हाईकोर्ट ने सभी पक्षों की सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है. फैसला आने तक हाईकोर्ट ने पीसीएस 2025 के अंतिम चयन परिणाम और एपीओ 2025 की मुख्य परीक्षा का परिणाम जारी करने पर रोक लगा दी है. जस्टिस मनीष कुमार निगम की सिंगल बेंच ने लोक सेवा आयोग को रोक लगाने का आदेश दिया है.