PCS-2025 और APO Main के नतीजों पर रोक: इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, जानें वजह

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मोहम्मद गुफरान/प्रयागराज: यूपी पीसीएस 2025 के परिणाम से पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पीसीएस 2025 के अंतिम चयन परिणाम जारी करने पर रोक लगा दी है. कोर्ट ने साथ ही एपीओ 2025 की मुख्य परीक्षा परिणाम जारी करने पर भी रोक लगा दी है. हाईकोर्ट ने दोनों मामलों में परिणाम जारी करने पर रोक लगाई है.
एपीओ 2025 मेन्स परीक्षा रिजल्ट पर भी रोक
दरअसल, आरक्षण और मेरिट के विवाद को अभ्यर्थियों की तरफ से इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी. हाईकोर्ट ने सभी पक्षों की सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है. फैसला आने तक हाईकोर्ट ने पीसीएस 2025 के अंतिम चयन परिणाम और एपीओ 2025 की मुख्य परीक्षा का परिणाम जारी करने पर रोक लगा दी है. जस्टिस मनीष कुमार निगम की सिंगल बेंच ने लोक सेवा आयोग को रोक लगाने का आदेश दिया है.
यह है पूरा मामला
बता दें कि यह पूरा मामला पिछड़ा वर्ग के उन आरक्षित श्रेणी यानी MRC अभ्यर्थियों से जुड़ा है, जिन्होंने सामान्य यानी UR श्रेणी की कटऑफ से अधिक अंक हासिल किए थे, लेकिन उन्हें सामान्य श्रेणी में शामिल नहीं किए जाने का आरोप लगाया गया है. इसको लेकर अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. ऐसे में अब APO मुख्य परीक्षा दे चुके हजारों उम्मीदवारों की निगाहें अदालत के अंतिम फैसले पर टिकी रहेंगी.
स्मोकिंग जोन में भी हुक्का न देने का आदेश
वहीं, एक अन्य मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला आया है. इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने अपने एक अहम फैसले में यूपी में हुक्का बार चलाने की याचिकाएं खारिज कर दीं. कोर्ट ने कहा कि यूपी में अब होटल, रेस्टोरेंट, कैफे और दूसरे सार्वजनिक स्थानों के तय स्मोकिंग जोन में भी ग्राहकों को हुक्का नहीं दिया जा सकेगा.
कविता भी साझा की
फैसला सुनाते हुए जस्टिस शेखर ने एक कविता भी लिखी. लोगों को सिगरेट से दूर रहने की सलाह देते हुए कहा, पहली सिगरेट को हल्के में न लें. यह पहली गलती आदत बन जाती है. उदाहरण देने के लिए उन्होंने कॉलेज के दिनों के अपने अनुभव भी साझा की.