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PCS-2025 और APO Main के नतीजों पर रोक: इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, जानें वजह

Allahabad High Court: पीसीएस 2025 मेन्स परीक्षा का रिजल्ट घोषित होने के बाद साक्षात्कार चल रहे हैं. फाइनल रिजल्ट जारी होने से पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है.

Written ByZee Media Bureau
Published: Sep 29, 2026, 11:49 PM IST|Updated: Sep 29, 2026, 11:49 PM IST
PCS-2025 और APO Main के नतीजों पर रोक: इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, जानें वजह

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