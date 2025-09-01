APS 2010 भर्तीं में हुई बड़ी धांधली, अंकों में हेराफेरी कर अपने चेहतों का किया चयन, मलाई काटने वाले अफसरों पर गिरेगी गाज

APS 2010 Bharti: उत्तर प्रदेश लोकसेवा आयोग की एपीएस भर्ती (APS) 2010 में बड़े पैमाने पर धांधली का खुलासा हुआ है. एपीएस 2010 भर्ती की जांच कर रही सीबीआई ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में धांधली के सबूत पेश किए हैं. सीबीआई ने बताया कि फर्जी दस्‍तावेजों की मदद से अमान्‍य और अयोग्‍य अभ्‍यर्थियों का चयन कर लिया गया. साथ ही दिव्‍यांग और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कोटे के अभ्यर्थियों का हक मारकर अपने चेहतों का चयन कर लिया गया.

एपीएस भर्ती में कहां-कहां हुई गड़बड़ी

सीबीआई की ओर से दाखिल पत्र के अनुसार, जांच में पता चला है कि अपर निजी सचिव एपीएस भर्ती 2010 में सत्य प्रकाश जायसवाल तथा राज कुमार से निर्धारित तिथि बीत जाने के बाद नियम विरुद्ध तरीके से दूसरे कम्प्यूटर प्रमाण पत्र स्वीकार करके उनका चयन किया गया. सीबीआई के पत्र में यह भी खुलासा हुआ है कि चयनित अभ्यर्थी विपिन कुमार, अभिषेक अवस्थी, मोनिका चौधरी तथा शिवी त्रिपाठी के कम्प्यूटर प्रमाण पत्र संबंधित संस्थाओं ने जारी ही नहीं किए हैं. ये फर्जी और कूटरचित तरीके से प्रमाण पत्र तैयार किए गए हैं.

अफसरों की भूमिका भी संदिग्‍ध

जांच में यह भी पता चला कि मृदुला भट्ट, प्रमोद कुमार, अभिलाषा सिंह तथा आलोक कुमार के चयन अमान्य कम्प्यूटर प्रमाण पत्रों के आधार पर किए गए. बाद में हाईकोर्ट के आदेश पर इनके चयन निरस्त करने पड़े. इसमें आयोग के अफसरों की भूमिका भी संदिग्ध रही. यही नहीं दिव्‍यांग और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कोटे के तीन अभ्यर्थियों प्रभात यादव, श्याम शुक्ला तथा संजीत गौतम की कैटेगरी को बदलकर उनके स्थान पर उनसे कम अंक पाने वाले अभ्यर्थियों के चयन किए गए हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

अंकों को हेरफेर कर पास अभ्‍यर्थियों को फेल कर दिया गया

हिन्दी आशुलेखन तथा हिन्दी टाइपिंग की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन एवं स्क्रूटनी के दौरान कई अभ्यर्थियों के अंकों में हेरफेर करके पास को फेल और फेल अभ्यर्थियों को पास कर दिया गया. शिकायतकर्ता संस्था प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति के मीडिया प्रभारी प्रशांत पांडेय का कहना है कि सीबीआई के पत्र से अब तो भर्तियों में हुए व्यापक भ्रष्टाचार का खुलासा हो गया है. ऐसी कई भर्ती हैं जिनमें इस प्रकार का भ्रष्टाचार हुआ है, अतः सरकार से हमारी मांग है इस जांच को समयबद्ध तरीके से अविलंब पूर्ण करने में सहयोग करके दोषियों को दंडित करे, तब जाकर लाखों छात्रों के साथ न्याय होगा.

तमाम गड़बड़‍ियों का खुलासा हुआ

बता दें कि सीबीआई ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के जिन तीन अधिकारियों के विरुद्ध जांच करने की अनुमति आयोग से ली है, उन अधिकारियों ने सीबीआई की ओर से पूछताछ के लिए मिली नोटिस को हाईकोर्ट में चुनौती दी है. इस मामले में सीबीआई मुख्यालय नई दिल्ली की ओर से यूपीपीएससी अध्यक्ष को आरोपित अफसरों के खिलाफ जांच की अनुमति देने से संबंधित पत्र 23 अगस्त 2021 की प्रति लगाई गई है. इस पत्र में हिन्दी आशुलेखन में पांच से आठ प्रतिशत त्रुटि करने वाले अभ्यर्थियों को उत्तीर्ण करने जैसी अनियमितता के अलावा तमाम गड़बड़ियों का खुलासा हुआ है.

यह भी पढ़ें : APS 2010 भर्ती घोटाले में बड़ा एक्‍शन, अयोग्‍य का कर लिया चयन, 7 साल से लंबित जांच में अब बड़ी उम्‍मीद जगी