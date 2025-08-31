APS 2010 भर्ती घोटाले में बड़ा एक्‍शन, अयोग्‍य का कर लिया चयन, 7 साल से लंबित जांच में अब बड़ी उम्‍मीद जगी
प्रयागराज

APS 2010 भर्ती घोटाले में बड़ा एक्‍शन, अयोग्‍य का कर लिया चयन, 7 साल से लंबित जांच में अब बड़ी उम्‍मीद जगी

Prayagraj News:  लोक सेवा आयोग ने साल 2010 की एपीएस भर्ती परीक्षा कराई थी. आरोप है कि भर्ती परीक्षा में बड़े स्तर पर अनियमित के आरोप हैं. भर्ती परीक्षा में धांधली और अनियमितता के आरोपों की जांच 2018 को सीबीआई को सौंपी गई थी. 

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Aug 31, 2025, 06:03 PM IST
UPPSC APS Recruitment Scam 2010
UPPSC APS Recruitment Scam 2010

Prayagraj News: उत्‍तर प्रदेश लोकसेवा आयोग की एपीएस 2010 की भर्ती परीक्षा को लेकर बड़ी खबर सामने आई है. मुख्‍य सचिव कल यानी 1 सितंबर को एपीएस 2010 भर्ती परीक्षा में धांधली की चल रही सीबीआई जांच की समीक्षा बैठक करेंगे. सचिवालय में कृषि उत्पादन आयुक्त के सभा कक्ष में होनी वाली इस बैठक में लोक सेवा आयोग के सचिव भी शामिल होंगे. इसके अलावा सीबीआई के निदेशक और सीबीआई के एसपी एंटी करप्शन भी समीक्षा बैठक में शामिल होंगे. 

जांच में सहयोग न करने के आरोप 
बताया गया कि समीक्षा बैठक दोपहर तीन बजे होगी. इसमें जांच की प्रगति रिपोर्ट भी मांगी जाएगी. बता दें कि साल 2010 की एपीएस भर्ती परीक्षा में व्यापक स्तर पर अनियमित के आरोप हैं. भर्ती परीक्षा में धांधली और अनियमितता के आरोपों की जांच देश की सबसे बड़ी एजेंसी सीबीआई को 2018 में सौंपी गई है. बीते दिनों सीबीआई ने लोक सेवा आयोग की तरफ से जांच में सहयोग न करने पर नाराजगी जताई थी. जांच में आयोग की तरफ से सहयोग न मिलने को लेकर सीबीआई की तरफ से शासन को पत्र भी लिखा गया था. 

लोक सेवा आयोग पर लगे थे गंभीर आरोप 
शासन को पत्र लिखे जाने के बाद लोक सेवा आयोग ने आरोपों से घिरे तत्कालीन तीन अधिकारियों के खिलाफ जांच की अनुमति दी है. वहीं, अब इस पूरे प्रकरण की चल रही सीबीआई जांच की प्रगति को लेकर कल मुख्य सचिव की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक करेंगे. गौरतलब है कि प्रतियोगी छात्र संघर्ष सम‍िति ने पूरे मामले में शिकायत की थी. प्रतियोगी छात्र संघर्ष सम‍ित‍ि के अध्‍यक्ष अवनीश पांडेय का दावा है कि इस भर्ती में अधिकांश अभ्‍यर्थियों के चयन में गंभीर धोखाधड़ी की गई है. 

