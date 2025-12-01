UPPSC PCS 2025 प्री परीक्षा परिणाम घोषित, 11,727 अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा के लिए चयनित

UPPSC PCS 2025 Pre Exam Result Declared: उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) ने सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा (PCS) तथा सहायक वन संरक्षक (ACF)/क्षेत्रीय वन अधिकारी (RFO) प्रारंभिक परीक्षा-2025 का परिणाम घोषित कर दिया है. आयोग द्वारा जारी परिणाम में कुल 11,727 अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए औपबंधिक रूप से सफल घोषित किया गया है. यह परिणाम प्रारंभिक परीक्षा के लगभग 50 दिन बाद जारी किया गया. आयोग ने स्पष्ट किया है कि यह परिणाम पूर्णतः औपबंधिक है और सफल अभ्यर्थी वेबसाइट पर लॉग-इन कर अपना परिणाम देख सकते हैं.

परीक्षा प्रक्रिया और अभ्यर्थियों की सहभागिता

पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2025 का आयोजन 12 अक्टूबर को दो सत्रों में किया गया था. इस भर्ती के लिए कुल 6,26,387 अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन आवेदन किया था. प्रथम सत्र में 2,67,340 तथा द्वितीय सत्र में 2,65,270 अभ्यर्थी परीक्षा में उपस्थित हुए. व्यापक सहभागिता को देखते हुए आयोग ने समयबद्ध तरीके से प्रक्रिया को आगे बढ़ाया है.

पदों की संख्या और भर्ती विस्तार

इस भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत कुल 920 पदों पर नियुक्ति होनी है, जिसमें 106 पद एसीएफ/आरएफओ और 814 पद पीसीएस एवं प्रवर अधीनस्थ सेवा के लिए निर्धारित हैं. पहले 200 पदों के लिए विज्ञप्ति जारी हुई थी, पर बाद में इन्हें बढ़ाकर 920 किया गया. पदों में साढ़े चार गुना वृद्धि से अभ्यर्थियों के चयन के अवसर भी उल्लेखनीय रूप से बढ़ गए हैं.

आगामी चरण और आयोग की दिशानिर्देश

आयोग जल्द ही मुख्य परीक्षा की तिथि, विस्तृत कार्यक्रम तथा ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया से संबंधित निर्देश जारी करेगा. प्राप्तांक, श्रेणीवार कट-ऑफ तथा अन्य विस्तृत आंकड़े अंतिम चयन परिणाम घोषित होने के बाद उपलब्ध कराए जाएंगे. आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि आरटीआई अधिनियम 2005 के तहत कट-ऑफ या अंक से संबंधित कोई प्रत्यावेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा.