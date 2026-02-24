एलटी ग्रेड प्री परीक्षा का रिजल्ट जारी, 9954 अभ्यर्थी मेन्स एग्जाम में होंगे शामिल

LT Grade Result 2025: उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) ने सहायक अध्यापक, प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी (एलटी ग्रेड) परीक्षा-2025 का रिजल्ट जारी कर दिया है. आयोग ने एलटी ग्रेड प्री परीक्षा 2025 के जीव विज्ञान और अंग्रेजी विषयों का रिजल्ट घोषित कर दिया है. प्री में सफल अभ्यर्थी मेन्स परीक्षा में शामिल होंगे. राजधानी लखनऊ और प्रयागराज में मुख्य परीक्षा आयोजित की जाएगी. यूपी लोकसेवा आयोग ने पीसीएस 2025 की मुख्य परीक्षा की तारीखों का भी ऐलान कर दिया है.

जीव विज्ञान और अंग्रेजी के नतीजे आए

एलटी ग्रेड प्री परीक्षा में शामिल अभ्यर्थी लोक सेवा आयोग की आधिकारिक वेबसाइट uppsc.up.nic.in पर जाकर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं. अभी जीव विज्ञान और अंग्रेजी विषय का परिणाम जारी किया गया है. दोनों विषयों के 9,954 अभ्यर्थियों को मेन्स परीक्षा में शामिल होने का मौका मिलेगा. जीव विज्ञान में 214 पदों के लिए 2,789 अभ्यर्थी और अंग्रेजी के 657 पदों के लिए 7,165 अभ्यर्थी सफल घोषित किए गए हैं.

कैसे चेक करें रिजल्ट

अभ्यर्थियों को सबसे पहले आयोग की आधिकारिक वेबसाइट uppsc.up.nic.in पर जाना होगा. इसके बाद होमपेज पर Results सेक्शन पर क्लिक करना होगा. यहां आपको 'LT Grade Teacher Result 2026 – English/Biology' का लिंक दिखेगा. इस पर क्लिक करते ही PDF फाइल खुल जाएगी. इस PDF में अपना रोल नंबर ढूंढने के लिए मोबाइल या कंप्यूटर के Search ऑप्शन का इस्तेमाल करिए. अगर आपका रोल नंबर लिस्ट में है, तो आप प्री परीक्षा में सफल हैं.

अंग्रेजी विषय में महिला वर्ग के लिए 113 पद

एलटी ग्रेड परीक्षा के अंग्रेजी विषय में पुरुषों के लिए 540 पद और महिला वर्ग के 113 पद भरे जाएंगे. दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग के तहत 4 विशिष्ट अध्यापक पद (स्पर्श दृष्टिबाधित-1, संकेत मूकबधिर-2, शारीरिक रूप से अक्षम-1) सहित कुल 657 पदों पर भर्ती की जाएगी. अंग्रेजी विषय में 1,11,264 अभ्यर्थी पंजीकृत थे. इनमें से 59,530 अभ्यर्थी 18 जनवरी को हुई प्रारंभिक परीक्षा में शामिल हुए थे.

पीसीएस 2025 मेन्स की डेट घोषित

यूपी लोकसेवा आयोग ने पीसीएस 2025 की मुख्य परीक्षा की तारीखों का भी ऐलान कर दिया है. पीसीएस 2025 की मुख्य परीक्षा 29 मार्च से 1 अप्रैल के बीच दो सत्रों में आयोजित होगी. मुख्य परीक्षा प्रयागराज और लखनऊ में आयोजित होगी. पीसीएस 2025 की प्री परीक्षा में सफल अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा में शामिल होंगे.

