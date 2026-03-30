Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3158438
Zee UP-Uttarakhandप्रयागराज

UPPSC-2024 का रिजल्ट जारी, नेहा पांचाल बनीं प्रदेश की टॉपर, कौन बना डिप्टी कलेक्टर और DSP? देखें टॉपर लिस्ट

UPPSC PCS 2024 Result: उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) ने सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा (PCS) परीक्षा-2024 का अंतिम परिणाम जारी कर दिया है. नेहा पांचाल ने परीक्षा में टॉप किया.

Edited By:  Preeti Chauhan|Last Updated: Mar 30, 2026, 07:01 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

UPPSC PCS 2024 Result
UPPSC PCS 2024 Result

UPPSC Final Result: उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा (PCS) 2024 का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया है. टॉप 10 में 6 लड़कियां शामिल हैं. पहले, दूसरे, तीसरे, पांचवे, छठवें और सातवें स्थान पर लड़कियों ने बाज़ी मारी है. यह परिणाम प्रारंभिक परीक्षा के एक साल तीन महीने सात दिन बाद घोषित किया है.  नेहा पांचाल ने प्रदेश की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा में टॉप किया है. दूसरे स्थान पर अनन्या त्रिवेदी और तीसरे स्थान पर अभय प्रताप सिंह हैं. 947 पदों के लिए 2719 अभ्यर्थी इंटरव्यू में शामिल हुए थे. यह परिणाम 29 मार्च 2026 की देर रात को घोषित किया गया.

कौन बना डिप्टी कलेक्टर और DSP
पीसीएस 2024 के परिणाम में 37 एसडीएम, 17 डीएसपी, 196 असिस्टेंट कमिश्नर कॉमर्शियल टैक्स, 16 एआरटीओ, 22 ट्रेज़री ऑफिसर समेत अन्य पदों पर चयन हुआ. 

fallback

Add Zee News as a Preferred Source

नेहा पांचाल ने किया टॉप
 यूपी पीसीएस 2024 की परीक्षा में नेहा पांचाल ने टॉप किया है तो दूसरे स्थान पर अनन्या त्रिवेदी, तीसरे स्थान पर अभय प्रताप सिंह, चौथे स्थान पर अनामिका मिश्रा, पांचवें स्थान पर नेहा सिंह, छठवें स्थान पर दीप्ति वर्मा, सातवें स्थान पर पूजा तिवारी, आठवें नंबर पर अनुराग पाण्डेय, नवें स्थान पर शुभम सिंह दसवें स्थान पर आयुष पाण्डेय हैं.

टॉप 3 टॉपर सूची
नेहा पांचाल (प्रथम स्थान)
अनन्या त्रिवेदी (द्वितीय स्थान)
अभय प्रताप सिंह (तृतीय स्थान)

बाद में जारी होंगे अंक
अभ्यर्थियों के अंक और कट ऑप अंक अंतिम चयन परिणाम घोषित होने के बाद जारी किए जाएंगे.

चयनित अभ्यर्थियों का विवरण
कुल चयनित 932 अभ्यर्थियों में 613 पुरुष और 319 महिलाएं हैं. महिलाओं की सफलता का प्रतिशत 34.22% रहा है.

आयोग के सचिव अशोक कुमार ने जानकारी दी है कि अभ्यर्थियों के प्राप्तांक और पदवार कट-ऑफ अंकों की सूचना जल्द ही आयोग की आधिकारिक वेबसाइट uppsc.up.nic.in पर प्रदर्शित कर दी जाएगी.

उत्तर प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें UP News और पाएं हर पल की जानकारी । उत्तर प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड. 

TAGS

UPPSC PCS 2024 Toppers ListSarkari ResultUPPSC PCS 2024 ResultNeha Panchal

Trending news

Unnao latest News
डॉक्टर का गजब कारनामा! हाथ टूटने पर पीठ और पेट तक चढ़ाया प्लास्टर
UP IAS Transfer
यूपी में फिर चली तबादला एक्सप्रेस, 9 सीनियर IAS अधिकारियों का ट्रांसफर
Bahraich Accident
बहराइच में दर्दनाक हादसे में 3 युवकों की मौत, सीएम योगी ने लिया संज्ञान
Lucknow news
लखनऊ में 665 नर्सिंग अधिकारियों को नियुक्ति-पत्र; सीएम योगी आदित्यनाथ देंगे सौगात
Latest Meerut News
मेरठ में महाराजा सूरजमल की मूर्ति से जाट शब्द हटाने पर हंगामा, धरने पर बैठा जाट समाज
Varanasi News
वाराणसी के दालमंडी में फिर गरजा बुलडोजर, 18 मकान-दुकानों पर आज कार्रवाई
Amethi news
अमेठी-वाराणसी-लखनऊ रेलवे ट्रैक पर स्लीपर बदलने का कार्य शुरू, 7 अप्रैल तक रूट बंद
UP News
दहेज-घरेलू हिंसा समेत 31 मामलों में यूपी पुलिस नहीं दर्ज करेगी सीधे एफआईआर
Mustard Oil Tanker Overturns
फतेहाबाद रोड पर पलटा सरसों तेल का टैंकर, लूटने के लिए बाल्टी-डिब्बे ले दौड़े लोग
Azamgarh news
UP में ऑपरेशन ‘लंगड़ा’ का असर; कई जिलों में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़