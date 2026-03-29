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UPPSC PCS Mains 2025 का आज से आगाज: 920 पदों के लिए रण; 11,403 अभ्यर्थी परीक्षा में दिखाएंगे अपना दम

UPPSC PCS Mains 2025: उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा PCS Mains 2025 का आज (29 मार्च 2026) से आगाज हो रहा है. अभ्यर्थियों को समय से पहले केंद्र पहुंचने और सभी आवश्यक दस्तावेज साथ रखने की सलाह दी गई है.

Edited By:  Preeti Chauhan|Last Updated: Mar 29, 2026, 08:02 AM IST
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UPPSC PCS Mains 2025 Exam (Photo AI)
UPPSC PCS Mains 2025 Exam (Photo AI)

UPPSC PCS Mains 2025 Exam: यूपीपीएससी पीसीएस 2025 मुख्य परीक्षा 29 मार्च से शुरू हो रही है जो 1 अप्रैल 2026 तक आयोजित होगी. लखनऊ और प्रयागराज के 27 केंद्रों पर 11,403 अभ्यर्थी यूपीपीएससी पीसीएस 2025 मुख्य परीक्षा देंगे. प्रयागराज के 12 केंद्रों पर 4757 और लखनऊ के 15 केंद्रों पर 6646 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे.  इस परीक्षा में वे अभ्यर्थी शामिल होंगे, जो अक्टूबर 2025 में आयोजित प्रारंभिक परीक्षा में सफल हुए थे.

 नकल रोकने के लिए सख्त नियम लागू
भर्ती परीक्षा के दौरान नकल रोकने के लिए सख्त नियम लागू किए गए हैं. केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरों के साथ-साथ स्टेटिक मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है.  परीक्षा दो सत्रों में आयोजित की जाएगी. पहला सत्र सुबह 9:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक और दूसरा सत्र दोपहर 2:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक चलेगा.

29 मार्च: सामान्य हिंदी (सुबह) और निबंध (दोपहर) 30 मार्च: सामान्य अध्ययन I (सुबह) और सामान्य अध्ययन II (दोपहर) 31 मार्च: सामान्य अध्ययन III (सुबह) और सामान्य अध्ययन IV (दोपहर) 1 अप्रैल: सामान्य अध्ययन V (सुबह) और सामान्य अध्ययन VI (दोपहर) प्रयागराज के 12 केंद्रों पर 4,757 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे, वहीं राजधानी लखनऊ के 15 केंद्रों पर 6,646 अभ्यर्थियों के बैठने की व्यवस्था की गई है. कुल मिलाकर 11,403 परीक्षार्थी इस महामुकाबले में शामिल होंगे. 

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कुल कितने अभ्यर्थी 
यूपीपीएससी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा में कुल 11,727 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया था, लेकिन आवेदन और पात्रता की शर्तों के आधार पर अंतिम रूप से मुख्य परीक्षा में शामिल होने वालों का आंकड़ा 11,403 है. उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की पीसीएस मुख्य परीक्षा में मिले अंक के आधार पर ही अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा.

सुरक्षा और व्यवस्था
प्रशासन ने परीक्षा को लेकर सख्त निर्देश जारी किए हैं. हर केंद्र पर सुरक्षा व्यवस्था मजबूत रखी जाएगी. परीक्षा केंद्रों के आसपास अनावश्यक भीड़ न हो, इसके लिए भी योजना बनाई गई है. अधिकारियों को साफ निर्देश दिए गए हैं कि परीक्षा के दौरान किसी भी तरह की गड़बड़ी न हो.

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