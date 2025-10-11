PCS Preliminary Exam 2025: उत्‍तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से पीसीएस प्री 2025 परीक्षा कल प्रदेश के सभी जिलों में आयोजित की जाएगी. प्रदेशभर में कुल 1435 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं. पीसीएस प्री परीक्षा दो पालियों में आयोजित होगी. परीक्षा केंद्रों पर अभ्‍यर्थियों पर सीसीटीवी कैमरे से निगरानी की जाएगी. परीक्षा के दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम रहेंगे. अभ्‍यर्थियों को तीन लेयर की जांच से गुजरना पड़ेगा.

दो पालियों में आयोजित होगी परीक्षा

लोक सेवा आयोग की पीसीएस प्री परीक्षा में 3 लाख 26 हजार 387 अभ्यर्थी परीक्षा के लिए पंजीकृत हैं. दो पालियों में परीक्षा आयोजित की जाएगी. पहली पाली की परीक्षा सुबह 9.30 से 11.30 बजे के बीच होगी. वहीं, दूसरी पाली की परीक्षा दोपहर 2.30 बजे से 4.30 बजे के बीच होगी. आयोग ने कहा कि परीक्षा देने जा रहे अभ्‍यर्थी डेढ़ घंटे पहले परीक्षा केंद्रों पर पहुंचे. एआई आधारित कैमरों से सभी परीक्षा केंद्रों की निगरानी की जाएगी. अकेले प्रयागराज में 67 केंद्रों पर 28 हजार 368 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होंगे.

तीन लेयर में होगी जांच

आयोग ने हर प्रकार का मेटल और इलेक्ट्रॉनिक आइटम न ले आने की अपील की है. बायोमेट्रिक से अंगूठा, आंख, उंगलियां व चेहरे की जांच की जाएगी. मिलान होने के बाद ही प्रवेश दिया जाएगा. उत्तर पुस्तिका देने से पहले कक्ष में अभ्यर्थियों की डिजिटल उपस्थिति भी जांची जाएगी. परीक्षा शुरू होते ही केंद्रों के मुख्य गेट बंद कर दिए जाएंगे.

गाजीपुर में 25 परीक्षा केंद्र बनाए गए

गाजीपुर के जिलाधिकारी अव‍िनाश कुमार ने बताया कि जिले में 25 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं. इन केंद्रों पर 25 सेक्टर मजिस्ट्रेट, 25 स्टैटिक मजिस्ट्रेट, चार सुपर जोनल मजिस्ट्रेट, आठ जोनल मजिस्ट्रेट, 25 केंद्र व्यवस्थापक और 25 सह केंद्र व्यवस्थापक तैनात हैं. सभी सेक्टर और स्टैटिक मजिस्ट्रेट को अपने-अपने केंद्रों का निरीक्षण करना होगा.

ACF और RFO की भी परीक्षा कल

बता दें कि पीसीएस प्री परीक्षा कुल 210 पदों के लिए आयोजित हो रही है. इस बार प्रदेश के हर जिले में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं ताकि उम्मीदवारों को लंबी दूरी तय न करनी पड़े. पीसीएस प्री परीक्षा के साथ ही सहायक वन संरक्षक (ACF) और क्षेत्रीय वन अधिकारी (RFO) प्रारंभिक परीक्षा 2025 भी आयोजित की जाएगी. इन परीक्षाओं में भी बड़ी संख्या में उम्मीदवार हिस्सा ले रहे हैं. ऐसे में जिला प्रशासन के सामने कड़ी चुनौती भी रहेगी.

