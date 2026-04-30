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सहायक अभियोजन अधिकारी 2025 की प्री परीक्षा का रिजल्ट जारी, लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर देखें नतीजे

उत्तर प्रदेश लोकसेवा आयोग ने सहायक अभियोजन अधिकारी 2025 की प्री परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है. 2856 अभ्यर्थियों को प्री परीक्षा में सफल घोषित किया गया है. प्री परीक्षा में सफल अभ्यर्थी अब मुख्य परीक्षा में शामिल होंगे.

Written By  Amitesh Pandey |Last Updated: Apr 30, 2026, 10:58 PM IST
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सहायक अभियोजन अधिकारी 2025 की प्री परीक्षा का रिजल्ट जारी, लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर देखें नतीजे

Prayagraj News: उत्तर प्रदेश लोकसेवा आयोग ने सहायक अभियोजन अधिकारी 2025 की प्री परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है. 2856 अभ्यर्थियों को प्री परीक्षा में सफल घोषित किया गया है. प्री परीक्षा में सफल अभ्यर्थी अब मुख्य परीक्षा में शामिल होंगे. परीक्षा में सफल अभ्यर्थी आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर रिजल्ट देख सकते हैं.  सहायक अभियोजन अधिकारी के 182 पदों के लिए आयोग ने विज्ञापन किया था. प्री परीक्षा में कुल 50 हजार 795 अभ्यर्थी शामिल हुए थे. 22 मार्च 2026 को सहायक अभियोजन अधिकारी 2025 की प्री परीक्षा आयोजित हुई थी. अब प्री का रिजल्ट जारी कर दिया गया है. 

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