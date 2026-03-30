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UPPSC Result 2024: कहीं चाय बेचने वाले का बेटा बना अफसर, तो कहीं पंक्चर बनाने वाले की बेटी ने रचा इतिहास

UPPSC Result 2024: उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने पीसीएस 2024 का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया है. कौशांबी में चाय बेचने के बेटे ने कमाल कर दिया है. वहीं, बुलंदशहर में पंक्चर बनाने की बेटी ने जिले का नाम रोशन कर दिया है. 

Written By  Amitesh Pandey |Last Updated: Mar 30, 2026, 05:04 PM IST
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UPPSC Result 2024
UPPSC Result 2024

UPPSC Result 2024: उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (यूपीपीएससी) ने रविवार रात को सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा (पीसीएस) परीक्षा-2024 का अंतिम परिणाम जारी कर दिया है. इसमें कहीं चाय बेचने के बेटे ने कमाल कर दिया है तो कहीं पंक्चर बनाने वाले की बेटी अफसर बन गई है. कौशांबी जिले में चाय-नाश्ते की छोटी सी दुकान चलाने वाले के बेटे ने यूपी पीसीएस परीक्षा में शानदार सफलता हासिल की है. सिराथू नगर पंचायत के रहने वाले सुनील मौर्य ने यूपीपीसीएस परीक्षा में 82वीं रैंक हासिल कर न सिर्फ अपने परिवार बल्कि पूरे जिले का नाम रोशन किया है. 

कौन हैं सुनील मौर्य? 
कौशांबी जनपद के नगर पंचायत सिराथू वार्ड नंबर-3 के रहने वाले सुनील मौर्य, ननका मौर्य के बेटे हैं. सुनील के पिता सिराथू में चाय-नाश्ते की दुकान चलाकर परिवार का पालन-पोषण करते हैं. सीमित संसाधनों के बावजूद सुनील ने कड़ी मेहनत और लगन से पढ़ाई की और UPPSC परीक्षा में 82वीं रैंक हासिल कर सफलता का नया मुकाम हासिल किया. सुनील मौर्य ने साल 2014 में हाईस्कूल और 2016 में इंटरमीडिएट की पढ़ाई सिराथू के एसएवी इंटरमीडिएट कॉलेज से पूरी की. 

प्रयागराज में रहकर की तैयारी
इसके बाद वह आगे की पढ़ाई के लिए प्रयागराज चले गए, जहां रहकर उन्होंने अपनी तैयारी जारी रखी. जैसे ही सुनील की सफलता की खबर परिवार और इलाके के लोगों को मिली, उनके घर बधाई देने वालों का तांता लग गया. रिश्तेदारों और जानने वालों ने फोन पर भी शुभकामनाएं दीं. सुनील अपने परिवार में सबसे बड़े बेटे हैं. उनके बाद एक छोटा भाई और एक बहन हैं, जो फिलहाल पढ़ाई कर रहे हैं. सुनील की इस सफलता से पूरे इलाके में खुशी का माहौल है. 

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पंक्चर बनाने वाले की बेटी बनीं अफसर
बुलंदशहर के शिकारपुर रोड की रहने वाली गायत्री वर्मा ने यूपीपीएससी में 210वीं रैंक लाकर सफलता हासिल की है. गायत्री के पिता पंक्चर बनाने का काम करते हैं. गायत्री ने अपने पहले ही प्रयास में यह मुकाम हासल किया है. गायत्री के पिता राजकुमार ने बताया कि बेटी की इस उपलब्धि पर परिवार में खुशी का माहौल है. वह छोटी सी दुकान में टायर पंक्चर और चाय की दुकान चलाते हैं. 

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