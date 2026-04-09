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RO/ARO भर्ती में बड़ा अपडेट: परीक्षा में चयनित कैंडिडेट के डॉक्यूमेंट वैरिफिकेशन का शेड्यूल जारी, 419 अभ्यर्थियों को बुलावा

UPPSC RO/ARO Recruitment: UPPSC ने  RO/ARO भर्ती परीक्षा को लेकर बड़ा अपडेट जारी किया है. परीक्षा में चयनित अभ्यर्थियों के डॉक्यूमेंट वैरिफिकेशन का शेड्यूल जारी कर दिया है. 
 

Written By  Pradeep Kumar Raghav |Last Updated: Apr 09, 2026, 02:43 PM IST
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UPPSC RO/ARO Recruitment
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प्रयागराज: उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (यूपीपीएससी) ने समीक्षा अधिकारी (RO) और सहायक समीक्षा अधिकारी (ARO) भर्ती-2023 से जुड़े अभ्यर्थियों के लिए अहम सूचना जारी की है. आयोग ने चयनित उम्मीदवारों के अभिलेख सत्यापन (डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन) की तारीख 15 अप्रैल तय की है. यह प्रक्रिया प्रयागराज स्थित आयोग के मुख्यालय के संस्कृत भवन में संपन्न कराई जाएगी. 

419 पदों के लिए अभ्यर्थियों का चयन 
गौरतलब है कि इस भर्ती परीक्षा का परिणाम 5 अप्रैल को घोषित किया गया था, जिसमें कुल 419 पदों के लिए अभ्यर्थियों का चयन किया गया है. अब अगले चरण के रूप में सभी सफल उम्मीदवारों को उनके चयन क्रमांक और पद के अनुसार अलग-अलग समय स्लॉट में सत्यापन के लिए बुलाया गया है. 

दो पाली में होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 
आयोग के उप सचिव वीरेंद्र मणि त्रिपाठी के मुताबिक, सबसे अधिक संख्या में 210 अभ्यर्थियों को समीक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश सचिवालय पद के लिए सुबह 9:30 बजे उपस्थित होना होगा. इसी पद के 112 अन्य उम्मीदवारों को दोपहर 1:30 बजे का समय दिया गया है. 

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वहीं, सहायक समीक्षा अधिकारी (सचिवालय) के चयन क्रमांक 1 से 40 तक के अभ्यर्थियों को भी दोपहर 1:30 बजे सत्यापन के लिए बुलाया गया है. इसके अलावा राजस्व परिषद, लोक सेवा आयोग और लेखा शाखा से जुड़े विभिन्न पदों के चयनित अभ्यर्थियों का सत्यापन भी इसी दिन निर्धारित कार्यक्रम के तहत किया जाएगा.

वेबसाइट पर OTR के निर्देश
आयोग ने अभ्यर्थियों को निर्देश दिया है कि वे अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ओटीआर (One Time Registration) नंबर और पासवर्ड की मदद से लॉगिन करें. वहां से अभिलेख सत्यापन के लिए पूर्ण आवेदन पत्र डाउनलोड कर उसका प्रिंटआउट साथ लाना अनिवार्य होगा. 

जरूरी दस्तावेज की सूची
दस्तावेजों की बात करें तो उम्मीदवारों को दो सेट स्वप्रमाणित शैक्षिक प्रमाणपत्र, जाति प्रमाणपत्र (यदि लागू हो), आरक्षण से संबंधित अन्य जरूरी कागजात, दो राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित पासपोर्ट साइज फोटो और तीन स्वप्रमाणित फोटो साथ लाने होंगे.

आयोग ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित समय और सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ ही अभ्यर्थियों को उपस्थित होना होगा, अन्यथा उनकी उम्मीदवारी प्रभावित हो सकती है.

ये भी पढ़ें: UPESSC से जुड़ी बड़ी खबर, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की पुनर्परीक्षा की तारीख घोषित, 53 केंद्रों पर दो पाली में होगा पेपर

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