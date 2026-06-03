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यूपी TGT Exam में उतरवाए मंगलसूत्र, कंगन और चूड़ी... प्रतापगढ़ में स्कूल के बाहर जमकर हंगामा

TGT Exam 2026: यूपी टीजीटी 2022 की लिखित परीक्षा चार साल बाद हो रही है. प्रतापगढ़ में महिला अभ्यर्थियों से मंगलसूत्र और चूड़ी उतरवाने को लेकर हंगामा हो गया. 

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Jun 03, 2026, 04:00 PM IST
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Pratapgarh School
Pratapgarh School

TGT Exam 2026: प्रतापगढ़ में यूपी टीजीटी परीक्षा में जमकर हंगामा हुआ. परीक्षा केंद्र में प्रवेश के दौरान महिला अभ्यर्थियों का मंगलसूत्र, कंगन, चूड़ी और रक्षा सूत्र उतरवाने का आरोप लगाया गया. नाराज महिला अ​भ्यर्थियों ने जब विरोध किया तो उन्हें प्रवेश नहीं दिया गया. हंगामे की सूचना पर मौके पर पुलिस भी पहुंच गई.   

प्रतापगढ़ में जमकर हंगामा 
ताजा मामला नगर कोतवाली के सेंट जेवियर्स स्कूल और अत्रेय एकेडमी परीक्षा केंद्र का है, जहां टीजीटी परीक्षा की प्रथम पाली परीक्षा प्रवेश के दौरान स्कूल पर मनमानी चेकिंग का आरोप है. स्कूल के चेकिंग करने वाले महिला कर्मियों पर आरोप है कि टीजीटी महिला अभ्यर्थियों की चेकिंग के नाम पर चूड़ी, मंगलसूत्र, कंगन, रक्षा सूत्र उतवा लिए गए. इसके बाद उनको परीक्षा के लिए प्रवेश दिया गया, जब कुछ महिला परीक्षार्थी और उनके परिजनों ने स्कूल में हंगामा शुरू किया तो पूरा परीक्षा केंद्र बैकफुट पर आ गया. 

हंगामे के बाद स्कूल प्रबंधन के फूले हाथ पांव 
स्कूल के गेट पर जमकर हंगामा शुरू हो गया. इसके बाद परीक्षा केंद्र संचालक के हाथ पैर फूल आए. उन्होंने तानाशाही चेकिंग का रवैया बदलते हुए तत्काल चूड़ी, कंगन, मंगलसूत्र के साथ परीक्षा देने की अनुमति प्रदान कर दी. इसके बाद स्कूल में हंगामा शांत हो सका. हंगामा की सूचना पर पुलिस पहुंची और परिजनों को समझा बूझकर मामले को शांत कराया. वहीं चेकिंग कर्मियों द्वारा अनजाने में परीक्षा गाइडलाइन की जानकारी न होने का हवाला दिया गया, वहां से तत्काल चेकिंग महिला कर्मियों को पुनः समझाया गया. इसके बाद लोगों का गुस्सा शांत हो सका. 

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चेकिंग कर रहे कर्मचरियों पर लगे आरोप 
मुख्य राजस्व अधिकारी अजय तिवारी ने बताया कि फ्रिस्किंग के कार्य को आयोग द्वारा नियुक्त प्राइवेट कंपनी के कर्मचारियों के द्वारा किया जा रहा है. आयोग के द्वारा नियुक्त प्राइवेट कंपनी के कर्मचारियों द्वारा सुरक्षा निर्देशों को ठीक से ना समझ पाने के कारण अति उत्साह में ऐसा किया गया है. तत्काल उक्त कर्मचारियों को हटवा कर दूसरे कर्मचारियों को नियुक्त किया गया है. टीजीटी की परीक्षा सकुशल पूर्ण संपन्न कराई जा रही है. 

आयोग की गाइडलाइन को दिखाया ठेंगा 
वहीं, फतेहपुर जनपद के शादीपुर की रहने वाली अंकिता मिश्रा ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि परीक्षा गाइडलाइन से हटकर मंगलसूत्र कंगन रक्षा सूत्र सहित कई चीजों को उतवाया जा रहे थे, इसका जब विरोध किया गया तो मंगलसूत्र कंगन चूड़ी पहनकर परीक्षा देने की अनुमति प्रदान की गई. अंकिता ने यह भी आरोप लगाया कि ऐसा कोई नियम नहीं है, लेकिन परीक्षा केंद्र की तरफ से ऐसा किया जा रहा था, प्रतापगढ़ में टीजीटी परीक्षा के लिए 18 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं. 

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