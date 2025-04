UPSC टॉपर शक्ति दुबे का ये हुनर तो कमाल का है.. जानें पढ़ाई के अलावा और क्या-क्या करती हैं?

UPSC Toppers Shakti Dubey Poem: यूपीएससी टॉपर शक्ति दुबे सुर्खियों में हैं. प्रयागराज के नैनी में सोमेश्‍वर नगर कॉलोनी में उनके घर पर मिलने वालों की होड़ लगी है. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले अभ्‍यर्थी उनसे सफलता के मंत्र पूछ रहे हैं. हर कोई ऑल इंडिया वन रैंक पाने वालीं शक्ति दुबे के इस सफलता के पीछे की कहानी जानना चाहता है.

शक्ति दुबे का कमाल का हुनर

सिविल सेवा परीक्षा 2024 टॉपर शक्ति दुबे की मां बताती हैं कि बेटी रोजाना 8 से 10 घंटे पढ़ाई करती थी. परीक्षा नजदीक होने पर 10 से 12 घंटे की पढ़ाई करती थी. इतना ही नहीं योग के अलावा कुछ देर प्रभु का ध्‍यान भी करती थी. समय से सोना और सुबह जल्‍दी उठ जाना उनकी रूटीन में है. सोशल मीडिया से थोड़ा बहुत अपडेट रहती हैं, बहुत ज्‍यादा नहीं. बेटी खाली समय में कविताएं लिखती है.

खाली समय में लिखी कविताएं

'किताबें तो पढ़नी हैं सारी उनको हटाकर नई लगाने में वक्‍त लगेगा अभी, इमारत तो काफी पुरानी है उसको गिराकर नई बनाने में वक्‍त लगेगा अभी, किस्से तो कई संभालकर रखे हैं, उसको कहानी बनाने में वक़्त लगेगा अभी, सब्र करो सब होगा बस थोड़ा वक़्त लगेगा अभी'...ये कविता शक्ति दुबे ने खुद लिखी है और इसे उन्होंने यूपीएससी में साक्षात्‍कार के दौरान भी सुनाया था.

27 साल की शक्ति दुबे की हॉबी कविताएं लिखने और सुनना है. शक्ति दुबे की लिखी कुछ कविताएं और कोट्स भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं. कुछ कोट्स तो उन्‍होंने मॉक टेस्‍ट के दौरान भी सुनाए हैं.

शक्ति दुबे की खिली कविता....

'आई राइट द स्‍काई एंड आलसो मून. आई राइट द डार्कनेस एंड आलसो नून. आई राइट द म्यूज‍िक ऑल द पेन. आई राइट द वॉरियर एंड देयर चेन. आई राइट द ट्रिवलाइट एंड लिटिल फीयर. आई राइट द मार्निंग क्रिस्‍टल क्‍लीयर'.

I Write the sky and also moon. I write the darkness and also noon. I write the music all the pain. I write the warriors and there chain. I Write the Twilight and littile fear. I write the mornings Crystal clear.

