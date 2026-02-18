Advertisement
होली पर घर जाने वालों के लिए राहत, UPSRTC चलाएगा हजारों अतिरिक्त बसें, 24 घंटे रहेगी निगरानी

Special Buses on Holi: होली जैसे त्योहार पर दूसरे शहरों में काम करने वाले सभी लोग अपने परिवार के पास घर पहुंचना चाहते हैं, जिससे अचानक बसों की किल्लत बढ़ जाती है. लेकिन इस बार उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग ने इसके लिए पहले ही तैयारी कर ली है ताकि लोगों का सफर आसान हो सके. 

Written By  Pradeep Kumar Raghav |Last Updated: Feb 18, 2026, 10:45 PM IST
होली पर घर जाने वालों के लिए राहत, UPSRTC चलाएगा हजारों अतिरिक्त बसें, 24 घंटे रहेगी निगरानी

Lucknow: होली के त्योहार को देखते हुए उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम ने यात्रियों की सुविधा के लिए व्यापक तैयारियां शुरू कर दी हैं. 28 फरवरी से 9 मार्च तक प्रदेशभर में अतिरिक्त बसों का संचालन किया जाएगा, ताकि त्योहार के दौरान लोगों को अपने जनपद आने-जाने में किसी तरह की परेशानी न हो. इस संबंध में निगम मुख्यालय से निर्देश जारी कर दिए गए हैं. 

प्रमुख बस अड्डों पर 24 घंटे ड्यूटी
राजधानी लखनऊ के प्रमुख बस अड्डों - चारबाग, कैसरबाग, आलमबाग टर्मिनल और अवध बस अड्डे पर 24 घंटे शिफ्टवार ड्यूटी लगाने के आदेश दिए गए हैं. अधिकारियों को निर्देश हैं कि यात्रियों की सुविधाओं, टिकट व्यवस्था और बस संचालन की लगातार निगरानी की जाए. 

लखनऊ से चलेंगी 500 बसें
सूत्रों के अनुसार, सामान्य दिनों में शहर से प्रतिदिन लगभग 1000 बसें चलती हैं, लेकिन होली पर इसे बढ़ाकर करीब 1500 करने की योजना है. यानी लगभग 500 अतिरिक्त बसें उपलब्ध रहेंगी. इनमें से करीब 350 बसें नियमित रूप से सड़कों पर चलेंगी, जबकि 150 बसें रिजर्व में रखी जाएंगी ताकि अचानक बढ़ने वाली भीड़ को संभाला जा सके. 

चालकों और परिचालकों को प्रोत्साहन राशि
त्योहार के दौरान अतिरिक्त ड्यूटी करने वाले बस चालकों और परिचालकों को प्रोत्साहन राशि देने का निर्णय भी लिया गया है. निगम का मानना है कि इससे संचालन व्यवस्था और बेहतर होगी और कर्मचारी जिम्मेदारी के साथ काम करेंगे. 

प्रयागराज आने-जाने वालों को भी राहत
दूसरी ओर दिल्ली से प्रयागराज आने-जाने वाले यात्रियों के लिए भी राहत की खबर है. इस रूट पर प्रतिदिन बसें चलाई जाएंगी और होली के आसपास फेरों की संख्या बढ़ाई जाएगी. प्रयागराज से सिविल लाइंस, जीरो रोड, लीडर रोड और झूंसी से बसें संचालित होंगी. 11 दिनों में सात रूटों पर कुल 1628 फेरों का संचालन प्रस्तावित है. 

गाजियाबाद रीजन में 200 अतिरिक्त बस 
इधर गाजियाबाद रीजन ने भी 200 अतिरिक्त बसें आरक्षित की हैं, जिनमें 150 साधारण और 50 वातानुकूलित जनरथ और शताब्दी बसें शामिल हैं. यात्रियों को बेहतर सुविधा देने के लिए डिपो पर 24 घंटे मैकेनिक तैनात रहेंगे और बसें तभी चलाई जाएंगी जब कम से कम 75 प्रतिशत सीटें भर जाएं. 

कौशांबी, साहिबाबाद, लोनी, हापुड़, बुलंदशहर और खुर्जा सहित विभिन्न डिपो से लंबी दूरी की बसों को लखनऊ, बरेली, हल्द्वानी, आजमगढ़, सोनौली, कानपुर और अलीगढ़ जैसे प्रमुख शहरों के लिए तैयार रखा गया है. 

कुल मिलाकर परिवहन निगम की यह तैयारी लाखों यात्रियों के लिए होली पर घर पहुंचने का सफर आसान बनाने की दिशा में बड़ा कदम मानी जा रही है.

ये भी पढ़ें: 3 या 4 मार्च कब है होली? रंगों के त्योहार पर लगा 'ग्रहण', यूपी वालों दूर कर लें कंफ्यूजन

