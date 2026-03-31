UPSSSC Lower PCS 2026: 2285 पदों पर लोअर सबोर्डिनेट परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी, जानिए कब खुलेगा आवेदन पोर्टल?

UPSSSC Lower PCS 2026 Notification: उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) ने सम्मिलित अवर अधीनस्थ सेवा (स्नातक स्तरीय) मुख्य परीक्षा 2026 के लिए नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. इस भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से राज्य के विभिन्न विभागों में कुल 2285 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी. इसमें 238 पद अधिशासी अधिकारी (ईओ) के भी शामिल हैं. 2285 ग्रेजुएट लेवल पोस्ट के लिए ऑनलाइन अप्लाई करें. एलिजिबिलिटी और डिटेल्स चेक करें.

विज्ञापन जारी

आयोग के अनुसार इन पदों के लिए 29 मई से 18 जून तक आवेदन किए जा सकेंगे. अभ्यर्थी 25 जून तक आवेदन में संशोधन भी कर सकेंगे. आयोग ने स्नातक स्तर की सम्मिलित अवर अधीनस्थ सेवा भर्ती के लिए विज्ञापन जारी कर दिया है. इस भर्ती में वही अभ्यर्थी आवेदन कर सकेंगे, जिन्होंने प्रारंभिक अर्हता परीक्षा (PET-2025) दी है. PET स्कोर के आधार पर अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट कर मुख्य परीक्षा में शामिल होने का मौका मिलेगा.

पदों का विवरण जान लीजिए

सहायक कोषागार लेखाकार-548 पद

सहकारी समितियों एवं पंचायत में लेखा परीक्षक-419 पद

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मंडी परिषद में अमीन/नीलामकर्ता-232 पद

लिपिक सह टंकक-229 पद

अधिशासी अधिकारी (ईओ)-238 पद

कब शुरू होंगे आवेदन?

आवेदन शुरू

29 मई

अंतिम तिथि

18 जून

संशोधन की अंतिम तिथि

25 जून

चयन प्रक्रिया

PET स्कोर मुख्य परीक्षा

कैसे करें आवेदन

उम्मीदवार आवेदन करने के लिए नीचे दिए गए स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं. इसके लिए सबसे पहले आप आधिकारिक वेबसाइट upsssc.gov.in पर जाएं. फिर होमपेज पर “Live Advertisement” सेक्शन में संबंधित विज्ञापन पर क्लिक करें. PET-2025 रजिस्ट्रेशन नंबर से लॉगिन करें. लॉगिन होने के बाद आवेदन फॉर्म में जरूरी जानकारी भरें. इच्छित पद को सिलेक्ट करें. फोटो और हस्ताक्षर अपलोड करें. आवेदन फीस का पेमेंट करें, जोकि 25 रुपये है. फॉर्म सबमिट कर प्रिंटआउट सुरक्षित रखें.

आवेदन से जुड़े जरूरी निर्देश

उम्मीदवार केवल ऑनलाइन माध्यम से ही आवेदन कर सकते हैं. आवेदन करने के लिए उन्हें UPSSSC की आधिकारिक वेबसाइट upsssc.gov.in पर जाएं.

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