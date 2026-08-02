UPSSSC PET 2026: पीईटी 2026 का नोटिफिकेशन जारी, UPSSSC ने जारी किया शेड्यूल, ऐसे करें आवेदन

मयूर शुक्ला/लखनऊ: उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) ने राज्य में समूह 'ग' (Group C) के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए आयोजित होने वाली 'प्रारंभिक अर्हता परीक्षा-2026' (PET-2026) का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. आयोग के अध्यक्ष से अनुमोदन मिलने के बाद अभ्यर्थियों के लिए आवेदन की तिथियां और नए दिशा-निर्देश घोषित कर दिए गए हैं. पीईटी-2026 का स्कोर कार्ड तीन वर्ष तक मान्य रहेगा. भविष्य में होने वाली आयोग की भर्तियों में अभ्यर्थियों के लिए आधार प्रमाणीकरण अनिवार्य कर दिया गया है.