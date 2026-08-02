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UPSSSC PET 2026: पीईटी 2026 का नोटिफिकेशन जारी, UPSSSC ने जारी किया शेड्यूल, ऐसे करें आवेदन

UPSSSC PET 2026 Update: उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) ने राज्य में समूह 'ग' (Group C) के विभिन्न पदों पर होने वाली आगामी भर्तियों के लिए 'प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2026' (PET-2026) का रास्ता साफ कर दिया है. पढ़ें पूरा अपडेट...

Written ByMayur ShuklaEdited ByPreeti Chauhan
Published: Aug 02, 2026, 08:31 AM IST|Updated: Aug 02, 2026, 08:31 AM IST
UPSSSC PET 2026: पीईटी 2026 का नोटिफिकेशन जारी, UPSSSC ने जारी किया शेड्यूल, ऐसे करें आवेदन
Image Credit: UPSSSC PET 2026

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Mayur Shukla

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