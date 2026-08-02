UPSSSC PET 2026: पीईटी 2026 का नोटिफिकेशन जारी, UPSSSC ने जारी किया शेड्यूल, ऐसे करें आवेदन

राज्य चुनें
मयूर शुक्ला/लखनऊ: उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) ने राज्य में समूह 'ग' (Group C) के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए आयोजित होने वाली 'प्रारंभिक अर्हता परीक्षा-2026' (PET-2026) का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. आयोग के अध्यक्ष से अनुमोदन मिलने के बाद अभ्यर्थियों के लिए आवेदन की तिथियां और नए दिशा-निर्देश घोषित कर दिए गए हैं. पीईटी-2026 का स्कोर कार्ड तीन वर्ष तक मान्य रहेगा. भविष्य में होने वाली आयोग की भर्तियों में अभ्यर्थियों के लिए आधार प्रमाणीकरण अनिवार्य कर दिया गया है.
3 अगस्त से शुरू होंगे ऑनलाइन आवेदन
जारी सूचना के अनुसार, PET-2026 के लिए इच्छुक अभ्यर्थी 3 अगस्त से 1 सितंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे. ऑनलाइन आवेदन के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध कराए जाएंगे. अभ्यर्थियों को आवेदन से पहले सभी आवश्यक दस्तावेज और आधार प्रमाणीकरण की प्रक्रिया पूरी करने की सलाह दी गई है.
3 साल के लिए मान्य होगा स्कोर कार्ड
PET-2026 का स्कोर कार्ड जारी होने की तिथि से तीन वर्ष तक के लिए मान्य रहेगा. भविष्य में आयोग द्वारा निकाली जाने वाली समूह 'ग' की मुख्य परीक्षाओं में इसी स्कोर के आधार पर अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा.
आधार प्रमाणीकरण अनिवार्य
अभ्यर्थियों के लिए पारदर्शी प्रक्रिया और फर्जीवाड़े पर रोक लगाने के लिए आधार प्रमाणीकरण अनिवार्य कर दिया गया है.
वन टाइम रजिस्ट्रेशन (OTR) जरूरी
इस बार आवेदन केवल OTR प्रणाली के माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे.
संशोधन के नियमों में कड़ाई
आयोग ने सख्त हिदायत दी है कि अभ्यर्थी OTR भरते समय यह सुनिश्चित कर लें कि उसमें दर्ज जानकारी त्रुटिरहित हो. यदि किसी अभ्यर्थी को विवरण में सुधार कराना है, तो उसे PET फॉर्म भरने से पहले ही OTR में संशोधन कराना होगा. एक बार PET-2026 का रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट हो जाने के बाद आवेदन फॉर्म या OTR विवरण में संशोधन की अनुमति नहीं दी जाएगी.
नोट करें सभी तिथियां
कार्यक्रम तिथि नोटिफिकेशन जारी-1 अगस्त 2026
आवेदन शुरू-3 अगस्त 2026
आवेदन की अंतिम तिथि-1 सितंबर 2026
शुल्क जमा करने और संशोधन की अंतिम तिथि-8 सितंबर 2026
उत्तर प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें UP News और पाएं हर पल की जानकारी. उत्तर प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड.