आज से UPSSSC PET Exam, 48 जिलों में बनाए गए 1479 परीक्षा केंद्र, एक क्लिक में जानें सबकुछ

UPSSSC PET Exam 2025: यूपी में आज और कल UPSSSC परीक्षा होगी. जिसके लिए 48 जिलों में 1479 परीक्षा केंद्र बने हैं. इन परीक्षा केंद्र पर यूपी STF की कड़ी नजर रहेगी. परीक्षा में 25 लाख 31 हजार 996 छात्र शामिल होंगे. यह परीक्षा दो पालियों में होने वाली है. पहली पाली में सुबह दस बजे से दोपहर 12 बजे तक परीक्षा होगी. जबकि, दूसरी पाली में अपराह्न तीन बजे से पांच बजे तक परीक्षा होगी.

दोनों पालियां 120 मिनट की होगी. वहीं, लाखों परीक्षार्थियों और अभिभावकों की संभावित भीड़ तको देखते हुए रोडवेज और रेलवे ने अतिरिक्त तैयारियां की हैं, लेकिन पीईटी परीक्षा से पहले प्रयागराज जंक्शन पर अलग ही नजारा देखने को मिला.

प्रयागराज जंक्शन पर जुटी भीड़

पीईटी परीक्षा से पहले प्रयागराज जंक्शन पर परीक्षार्थियों की भीड़ देखने को मिली. हालात ऐसे थे कि दूसरे जनपदों को जाने वाली ट्रेनों के लिए जंक्शन पर बड़ी संख्या में परीक्षार्थी पहुंचे. जिससे जंक्शन पर अफरा-तफरी मच गई. परिक्षार्थियों को ट्रेन में चढ़ने के लिए मशक्कत करनी पड़ी. प्लेटफार्म के साथ फुटओवर ब्रिज पर भी परीक्षार्थियों का हुजूम दिखा.

इस मौके पर परीक्षार्थियों ने रेलवे पर बदइंतजामी का भी आरोप लगाया. उनका कहना था कि परीक्षार्थियों की संख्या के अनुसार स्पेशल ट्रेनें चलाई जानी चाहिए. ट्रेनों में जगह नहीं होने के चलते कई परीक्षार्थियों की परीक्षा भी छूट जाएगी.

परीक्षा के दौरान कड़ा पहरा

सभी परीक्षा केंद्रों पर स्थायी मजिस्ट्रेट, सेक्टर मजिस्ट्रेट और स्टैटिक मजिस्ट्रेट की नियुक्ति हुई है. इतना ही नहीं निरीक्षण अधिकारी, पर्यवेक्षक और रूट मजिस्ट्रेट भी तैनात किए गए हैं. परीक्षा के दौरान सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जाएगी. वहीं ट्रैफिक नियंत्रण, विद्युत आपूर्ति, पेयजल और चिकित्सा सुविधा पर खास फोकस किया गया है.

अपने पास क्या रखें?

अगर आप परीक्षा देने जा रहे हैं तो आप अपने साथ एडमिट कार्ड और एक ऑरिजनल फोटो आईडी (आधार कार्ड/पहचान पत्र/पासपोर्ट/ड्राइविंग लाइंसेस) जरूर लेकर जाएं. इसके साथ ही पहचान पत्र की फोटो कॉपी और दो नए पासपोर्ट साइज फोटो भी अपने पास रखें. फोटो के पीछे अभ्यर्थी का नाम, रोल नंबर और परीक्षा की तारीख लिखी होनी चाहिए.

अपने पास क्या ना रखें?

परीक्षा केंद्र पर आप अपने पास मोबाइल फोन, कैलकुलेटर, ब्लूटूथ डिवाइस, स्मार्ट वॉच और अन्य किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ना रखें. ये पूरी तरह से परीक्षा केंद्र पर बैन हैं. अगर ये आपके पास मिले तो आप पर दण्ड/अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी. जिसके तहत आपकी उम्मीदवारी रद्द हो जाएगी. आयोग की इस परीक्षा और आने वाली परीक्षाओं में आप भाग नहीं ले पाएंगे. अभ्यर्थियों को सिर्फ ब्लैक या ब्लू बॉल पेन ही अपने साथ लाने की अनुमति है.

ध्यान रखें ये बात

ओएमआर शीट पर प्रश्न पेपर का सही क्रमांक डालना अनिवार्य है. इस शीट पर क्रमांक सही दर्ज नहीं होने पर शीट का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा. ओएमआर शीट में किसी भी गोले को आधा ना भरें. गोला पूरा ना भरने से कंप्यूटर से आंसर रिजेक्ट हो जाएगा. एक प्रश्न के लिए एक ही उत्तर को गोला करें. नेगेटिव मार्किंग भी होगी. नकल करने पर कार्रवाई की जाएगी. यह परीक्षा 100 अंकों की होगी.

पीईटी स्कोर तीन साल के लिए वैलिड होगा. इस भर्ती परीक्षा के जरिए यूपी सरकार के कई विभागों में खाली पड़े ग्रुप सी लेवल के हजारों पदों को भरा जाएगा.

