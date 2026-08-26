Add Zee Business As A Preferred Source
App

UPTET 2026 का परिणाम जारी... प्राथमिक स्तर पर 80.07% अभ्यर्थी सफल; जानें उच्च प्राथमिक के नतीजे, कहां मिलेगी पूरी जानकारी

UPTET 2026 Result: यूपीटेट 2026 का परीक्षा परिणाम जारी कर दिया गया है. प्राथमिक में 80% और उच्च प्राथमिक में 71% अभ्यर्थी पास हुए हैं. आइये जानते हैं परिणाम का स्कोरकार्ड कैसे और कहां से डाउनलोड कर सकते हैं.

Written ByZee Media Bureau
Published: Aug 26, 2026, 09:31 PM IST|Updated: Aug 26, 2026, 10:03 PM IST
UPTET 2026 का परिणाम जारी... प्राथमिक स्तर पर 80.07% अभ्यर्थी सफल; जानें उच्च प्राथमिक के नतीजे, कहां मिलेगी पूरी जानकारी

About the Author

Zee Media Bureau

Zee Media Bureau

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
Explainer: नेपाल की जल प्रलय से यूपी में कब- कब छाया संकट; ये रही टाइमलाइन
2
3
4
5