UPTET 2026 का परिणाम जारी... प्राथमिक स्तर पर 80.07% अभ्यर्थी सफल; जानें उच्च प्राथमिक के नतीजे, कहां मिलेगी पूरी जानकारी

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प्रयागराज: उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग, प्रयागराज ने यूपी शिक्षक पात्रता परीक्षा (UPTET) 2026 का परिणाम बुधवार, 26 अगस्त को जारी कर दिया है. परीक्षा में शामिल अभ्यर्थी आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना रिजल्ट और स्कोरकार्ड देख सकते हैं. इस परीक्षा में करीब 20 लाख अभ्यर्थियों ने पंजीकरण कराया था.
जुलाई में हुई थी यूपीटेट की परीक्षा
यूपीटेट 2026 की लिखित परीक्षा 2 और 3 जुलाई को दो-दो पालियों में, जबकि 4 जुलाई को एक पाली में आयोजित की गई थी. परीक्षा प्रदेश के 60 जिलों में बनाए गए 955 केंद्रों पर कराई गई. परीक्षा के लिए कुल 19,94,661 अभ्यर्थियों ने पंजीकरण कराया था. बड़ी संख्या में परीक्षार्थियों को देखते हुए परीक्षा पांच पालियों में संपन्न कराई गई.
प्राथमिक स्तर पर 5.71 लाख अभ्यर्थी सफल
कक्षा 1 से 5 तक के प्राथमिक स्तर की परीक्षा में कुल 7,13,648 अभ्यर्थी शामिल हुए. इनमें 5,71,435 अभ्यर्थियों ने सफलता हासिल की. प्राथमिक स्तर का पास प्रतिशत 80.07 फीसदी रहा.
उच्च प्राथमिक में 7.59 लाख ने हासिल की सफलता
कक्षा 6 से 8 तक के उच्च प्राथमिक स्तर की परीक्षा में 10,57,021 अभ्यर्थी शामिल हुए थे. परिणाम के मुताबिक 7,59,513 अभ्यर्थी सफल घोषित किए गए हैं. इस स्तर पर सफलता का प्रतिशत 71.85 रहा.
रिजल्ट के बाद क्या करें अभ्यर्थी?
यूपीटेट पास करने के बाद अभ्यर्थियों के सामने शिक्षक भर्ती की तैयारी का अगला चरण शुरू होता है. हालांकि, यूपीटेट स्वयं किसी सरकारी शिक्षक पद पर नियुक्ति की गारंटी नहीं देता. सरकारी भर्ती के लिए संबंधित भर्ती विज्ञापन में निर्धारित शैक्षिक योग्यता, चयन प्रक्रिया और अन्य पात्रता शर्तों को पूरा करना जरूरी होता है.
अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश में जारी होने वाली शिक्षक भर्ती के लिए संबंधित आधिकारिक अधिसूचना पर नजर रख सकते हैं. भर्ती प्रक्रिया में यदि कोई अलग चयन परीक्षा निर्धारित की जाती है, तो उसकी तैयारी भी करनी होगी.
CTET और अन्य शिक्षक भर्तियों के विकल्प
यूपीटेट प्रमाणपत्र हासिल करने वाले अभ्यर्थी अपनी अन्य शैक्षिक योग्यताओं के आधार पर शिक्षक भर्ती के दूसरे विकल्प भी तलाश सकते हैं. केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा (CTET) के अलावा KVS, NVS और DSSSB जैसी संस्थाओं की भर्तियों में अलग-अलग पात्रता मानदंड लागू होते हैं. इसलिए आवेदन करने से पहले संबंधित भर्ती का आधिकारिक नोटिफिकेशन जरूर पढ़ना चाहिए.
प्रमाणपत्र की वैधता और आगे की तैयारी
UPTET प्रमाणपत्र की वैधता को लेकर अभ्यर्थियों को संबंधित आयोग के मौजूदा नियमों और जारी निर्देशों को देखना चाहिए. भविष्य की शिक्षक भर्तियों के लिए प्रमाणपत्र और स्कोरकार्ड को सुरक्षित रखना उपयोगी रहेगा.
रिजल्ट ऐसे करें चेक
अभ्यर्थी आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर UPTET 2026 Result लिंक खोलें. इसके बाद मांगी गई लॉगिन जानकारी दर्ज कर अपना परिणाम देखें और स्कोरकार्ड डाउनलोड कर लें. भविष्य की भर्ती प्रक्रिया के लिए रिजल्ट की डिजिटल कॉपी के साथ उसका प्रिंटआउट भी सुरक्षित रखना उचित होगा.
डॉ. प्रशांत कुमार ने कहा-
इस अवसर पर उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष डॉ. प्रशांत कुमार ने कहा
"आयोग ने 19 लाख से अधिक अभ्यर्थियों वाली इस विशाल परीक्षा को पूरी निष्पक्षता, पारदर्शिता और सुरक्षा के साथ सम्पन्न कराया है. उन्होंने कहा कि विज्ञापन में पूर्व से निर्धारित तुलनात्मक मूल्यांकन प्रक्रिया का पालन करते हुए परिणाम तैयार किया गया है."