UPTET 2026 का परिणाम जारी... प्राथमिक स्तर पर 80.07% अभ्यर्थी सफल; जानें उच्च प्राथमिक के नतीजे, कहां मिलेगी पूरी जानकारी

जुलाई में हुई थी यूपीटेट की परीक्षा

यूपीटेट 2026 की लिखित परीक्षा 2 और 3 जुलाई को दो-दो पालियों में, जबकि 4 जुलाई को एक पाली में आयोजित की गई थी. परीक्षा प्रदेश के 60 जिलों में बनाए गए 955 केंद्रों पर कराई गई. परीक्षा के लिए कुल 19,94,661 अभ्यर्थियों ने पंजीकरण कराया था. बड़ी संख्या में परीक्षार्थियों को देखते हुए परीक्षा पांच पालियों में संपन्न कराई गई.