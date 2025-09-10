 Uttar pradesh:कौशांबी में पंखे से लटका मिला विवाहिता का शव, ससुराल पक्ष पर दहेज हत्या का आरोप
Uttar pradesh:कौशांबी में पंखे से लटका मिला विवाहिता का शव, ससुराल पक्ष पर दहेज हत्या का आरोप

 Uttar pradesh: उत्तर प्रदेश के कौशांबी से एक दर्दनाक घटना सामने आई है, जहां एक विवाहिता का शव पंखे से लटका मिला. घटना के बाद मृतका के पिता ने ससुराल पक्ष पर गंभीर आरोप लगाए हैं.

 

Sep 10, 2025
Uttar pradesh:कौशांबी में पंखे से लटका मिला विवाहिता का शव, ससुराल पक्ष पर दहेज हत्या का आरोप

 Uttar pradesh: कौशांबी जिले के सैनी थाना क्षेत्र के गरई गांव में सोमवार देर रात एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. गांव के एक घर के अंदर 22 वर्षीय रीता का शव फांसी के फंदे से लटकता हुआ मिला. घटना की जानकारी मिलते ही पूरे गांव में सनसनी फैल गई. मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया.

क्या है पूरा मामला 
मृतका के पिता रामनाथ यादव ने थाने में तहरीर देते हुए ससुराल पक्ष पर गंभीर आरोप लगाए हैं. उनका कहना है कि बेटी रीता की शादी वर्ष 2024 में विजय करन से हुई थी. शादी के बाद से ही ससुराल वाले दहेज की अतिरिक्त मांग को लेकर रीता को लगातार प्रताड़ित करते थे. उन्होंने आरोप लगाया कि लगातार हो रही प्रताड़ना से तंग आकर उनकी बेटी की हत्या कर दी गई और मामले को आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की गई

मृतका के परिवार का आरोप 
मायके पक्ष का आरोप है कि विवाह के बाद दहेज की मांग धीरे-धीरे बढ़ती गई. जब उनकी आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण वे मांगी गई रकम पूरी नहीं कर सके तो रीता पर शारीरिक और मानसिक दबाव बढ़ा दिया गया. इसी दबाव ने अंततः उसकी जान ले ली.

ससुराल पक्ष के खिलाफ मुकदमा दर्ज 
पुलिस ने पिता की तहरीर के आधार पर ससुराल पक्ष के खिलाफ दहेज हत्या समेत गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है. अधिकारियों का कहना है कि मामले की गहनता से जांच की जा रही है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई तय होगी.

कानून और जागरूकता के बावजूद दहेज प्रथा क्यों बरकरार?
इस घटना ने एक बार फिर समाज के सामने बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है कि कानून और जागरूकता के बावजूद दहेज प्रथा जैसी कुरीतियां क्यों जिंदा हैं.दहेज के कारण आए दिन महिलाओं की बलि चढ़ रही है. यह मामला न सिर्फ मृतका के परिवार के लिए अपूरणीय क्षति है, बल्कि पूरे समाज के लिए एक चेतावनी भी है कि दहेज जैसी बुराई को खत्म करने के लिए कठोर कदम उठाने जरूरी हैं.

 

