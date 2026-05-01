संगम तट पर भक्ति का संगम! वैशाख पूर्णिमा पर उमड़ा आस्था का रेला, त्रिवेणी की लहरों के बीच गूंजे हर-हर महादेव के जयकारे

मोहम्मद गुफरान/प्रयागराज: वैशाख महीने की पूर्णिमा के मौके पर प्रयागराज के त्रिवेणी संगम तट पर आस्था का हुजूम उमड़ पड़ा है. संगम तट पर हर हर गंगे और हर हर महादेव के नारों की गूंज सुनाई दे रही है. घाटों पर श्रद्धालु सूर्योदय के साथ स्नान दान के साथ भगवान शिव की पूजा अर्चना कर रहे हैं. पूरा संगम का क्षेत्र स्नानार्थियों की आस्था और भक्ति से पटा हुआ है. वैशाख की पूर्णिमा के दिन संगम स्नान का धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व है. वैशाख पूर्णिमा के दिन संगम में स्नान के बाद किया गया दान बेहद फलदाई माना गया है.

हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे

मान्यता है कि इस दिन संगम स्नान से पाप नष्ट होता है और पुण्य के साथ मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है. इसी के चलते संगम के तट पर वैशाख माह की पूर्णिमा के मौके पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं. मां त्रिवेणी की गोद में पुण्य की डुबकी लगाकर सुख समृद्धि और मोक्ष की कामना कर रहें हैं.

स्नान मात्र से अनेक पापों से मुक्ति का मार्ग

संगम के तीर्थ पुरोहित गोपालदास कहते हैं कि वैशाख पूर्णिमा के मौके पर संगम स्नान करके भगवान विष्णु का पूजा पाठ और ब्राह्मणों को घी, शहद और तिल के साथ ही जल से भरा हुआ बर्तन और फल का दान करने पर अनंत सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है. तीर्थ पुरोहित गोपालदास के मुताबिक आज बुद्ध पूर्णिमा भी मनाई जाती है, शास्त्रों के अनुसार आज के दिन संगम स्नान मात्र से अनेकों अनेक पापों से मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होता है.

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अयोध्या- बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर श्रद्धालुओं ने सरयू नदी में स्नान किया

बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर अयोध्या की यात्रा का वर्णन किया गया है. कथावाचक और अन्य लोग सरयू नदी में स्नान करने, दीपक जलाने और हनुमान गढ़ी तथा राम जन्मभूमि के दर्शन करने जैसे अनुष्ठान कर रहे हैं. वे घाटों की स्वच्छता और विकास पर प्रसन्नता व्यक्त करते हैं, और महिलाओं के लिए कपड़े बदलने की जगह (चेंजिंग एरिया) की व्यवस्था को एक सकारात्मक बदलाव बताते हैं. समूह दान देने, स्नान करने और प्रसाद ग्रहण करने की योजना बना रहा है. वे ठंडे और बारिश वाले मौसम का ज़िक्र करते हैं, और बताते हैं कि वे हर 15 दिन में, विशेष रूप से तेरस और एकादशी के दिन, नियमित रूप से अयोध्या आते हैं. कथावाचक अयोध्या की पिछली गंदगी भरी स्थिति की तुलना में अब वहाँ हुए महत्वपूर्ण सुधार और सुंदरता को रेखांकित करते हैं, और इस स्थान के प्रति अपना प्रेम और श्रद्धा व्यक्त करते हैं.