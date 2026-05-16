Vat Savitri Vrat 2026: संगम नगरी में श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया जा रहा वट सावित्री व्रत, पति की लंबी आयु की कर रहीं कामना

मोहम्मद गुफरान/Vat Savitri Vrat 2026: आज वट सावित्री व्रत है. इसमें महिलाएं व्रत रखकर बरगद के पेड़, देवी सावित्री और सत्यवान की पूजा करती हैं. संगमनगरी प्रयागराज में वट सावित्री व्रत श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया जा रहा है. सोलह श्रृंगार करके महिलाएं वट वृक्ष की पूजा करने में जुटीं हैं. सुहागिन महिलाएं पति की लंबी आयु की कामना कर रहीं हैं.

हर सुहागिन स्त्री के लिए बेहद खास ये व्रत

पूरे देश के साथ संगम नगरी प्रयागराज में भी अखंड सौभाग्य और पति की लंबी आयु का प्रतीक ''वट सावित्री व्रत'' बेहद श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है. सुहागिन महिलाएं सुबह से ही सज-धज कर, सोलह श्रृंगार कर वट वृक्ष यानी बरगद के पेड़ की पूजा-अर्चना कर रही हैं. कहा जाता है कि इसी दिन माता सावित्री ने अपने दृढ़ संकल्प और सतीत्व के बल पर यमराज से अपने पति सत्यवान के प्राण वापस मांग लिए थे. ज्येष्ठ महीने की अमावस्या को मनाया जाने वाला यह व्रत हर सुहागिन स्त्री के लिए बेहद खास है. इस दिन महिलाएं निर्जला उपवास रख कर अपने पति की लंबी उम्र की कामना कर रही हैं.

पौराणिक कथा प्रचलित

पूजा स्थल का माहौल पूरी तरह भक्तिमय है. महिलाएं पारंपरिक परिधानों में सोलह श्रृंगार कर के वट वृक्ष की पूजा कर रही हैं. व्रती महिलाएं बताती है कि यह वट सावित्री की पूजा है, जो कि अपने पति के लिए रखा जाता है. इसमें सोलह श्रृंगार का सामान, वस्त्र भी रहता है, पति के लिए भी वस्त्र रहता है. श्रद्धा से सब लोग पूजा-पाठ करते हैं, लोग व्रत भी रहते हैं. यह सावित्री ने जब अपने पति सत्यवान को यमराज से बचा लिया था, बस यही वह दिन था कि वो जिस दिन सत्यवान के प्राण निकले थे और यमराज जी लेके जा रहे थे, तो सावित्री ने यही व्रत किया था. तो यमराज जी को उनको वरदान देना पड़ा. इसलिए सावित्री व्रत'' पड़ा यह. वट सावित्री व्रत के दिन महिलाएं बरगद के पेड़ को छापा लगाके, आटे और हल्दी का, सिंदूर लगाके और पत्ती तोड़के अपने बालों में लगाते हैं, और पूजा उसी की करती हैं.

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वैज्ञानिक और आध्यात्मिक महत्व

सनातन धर्म में त्योहारों और व्रतों का एक अलग ही वैज्ञानिक और आध्यात्मिक महत्व है. ऐसा ही एक पावन पर्व है वट सावित्री व्रत जहाँ सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और खुशहाल वैवाहिक जीवन के लिए बरगद यानी वट वृक्ष की विशेष पूजा-अर्चना करती हैं.

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