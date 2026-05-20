बकरीद पर VHP का बड़ा ऐलान, संवेदनशील इलाकों में गोरक्षक की टीम रखेगी खास नजर

मो. गुफरान/प्रयागराज: बकरीद के मौके पर गोवंश की तस्करी और गौहत्या रोकने के लिए विश्व हिंदू परिषद ने बड़ा ऐलान किया है. वीएचपी गोरक्षा इकाई ने बकरीद के मौके पर गौवंश और गौहत्या रोकने के लिए काशी प्रांत के प्रत्येक प्रखंड में गोरक्षक सचल दस्ते का गठन किया है. सचल दस्ते में 11-11 गौरक्षकों को तैनात किया गया है. ये टीम बकरीद के अवसर पर गौवंश की न सिर्फ सुरक्षा करेगी, बल्कि कसाइयों पर भी नजर रखेगी. पहले से संवेदनशील और मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में जहां पर गौ हत्या और गौतस्करी के मामले निरंतर आते रहें हैं, वहां ये टीम ख़ास तरीके से निगरानी करेगी.

बकरीद पर आती हैं गौवंश की हत्या की घटनाएं

वीएचपी गौरक्षा इकाई के प्रांत मंत्री लाल मणि तिवारी ने कहा कि गाय हमारी माता है और बकरीद के अवसर पर गौवंश की बड़े पैमाने पर हत्या की घटनाएं सामने आती रहती हैं. इसलिए गौवंश की सुरक्षा और कसाइयों से बचाने के लिए गोरक्षक सचल दस्ते का गठन किया गया है, ताकि गौवंश की सुरक्षा की जा सके. वीएचपी काशी प्रांत के मंत्री लालमणि तिवारी ने बताया कि सभी प्रखंड में गोरक्षक तैनात होंगे. खास कर जो इलाके पहले से सेंसिटिव रहें हैं वहां गोरक्षक विशेष रूप से सक्रिय रहेंगे.

गौवंश की तस्करी और हत्या रोकने में करेगी मदद

गोरक्षक सचल दस्ता कहीं पर भी अगर गौतस्करी या फिर गौवंश की हत्या की घटना सामने आती है तो तुरंत जिले की यूनिट को सूचना देगा. जिले की यूनिट समय रहते लोकल स्तर पर उन्हें पुलिस और प्रशासन के जरिए सुरक्षा उपलब्ध कराने के साथ गौवंश की तस्करी और हत्या रोकने में मदद करेगा. बता दें कि बकरीद से पहले जिला प्रशासन पूरी तरह एक्शन मोड में नजर आया. पीस कमेटी की बैठक कर अफसरों द्वारा साफ शब्दों में चेतावनी दी गई कि खुले में कुर्बानी, प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी और सोशल मीडिया पर भड़काऊ वीडियो वायरल करने वालों को किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा. अधिकारियों ने त्योहार को शांतिपूर्ण तरीके से मनाने की अपील करते हुए कानून व्यवस्था बिगाड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई का संकेत दिया.

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