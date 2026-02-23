Advertisement
Zee UP-Uttarakhandप्रयागराज

कौशांबी में विजिलेंस का बड़ा एक्शन, 10 हजार की रिश्वत लेते लेखपाल गिरफ्तार, राजस्व विभाग में हड़कंप

Kaushambi News: कौशांबी जिले में विजलेंस टीम लखनऊ ने एक लेखपाल को 10 हजार की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है. कार्रवाई से राजस्व विभाग में हड़कंप मच गया.

 

Written By  Zee Media Bureau|Edited By: Shailesh Yadav|Last Updated: Feb 23, 2026, 05:54 PM IST
vigilance team arrested Lekhpal
vigilance team arrested Lekhpal

कौशांबी/अली मुक्तेदा:  उत्तर प्रदेश के कौशांबी जिले में विजिलेंस टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक लेखपाल को 10 हजार रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया. पीड़ित ने इसकी शिकायत लखनऊ विजिलेंस टीम से की. शिकायत की जांच के बाद टीम ने जाल बिछाया. इस कार्रवाई के बाद राजस्व विभाग में हड़कंप मच गया है. 

कहां की है ये घटना?
मामला पश्चिम शरीरा थाना क्षेत्र के चंपहा गांव का है. गांव निवासी भोलानाथ जायसवाल को हैसियत प्रमाण पत्र बनवाना था. आरोप है कि इसके लिए सिंघवल गांव में तैनात लेखपाल महेंद्र कुमार मौर्य ने 10 हजार रुपये की मांग की थी. पीड़ित ने इसकी शिकायत लखनऊ विजिलेंस टीम से की. शिकायत की जांच के बाद टीम ने जाल बिछाया. सोमवार दोपहर चंपहा बाजार स्थित एक मिठाई की दुकान पर जैसे ही भोलानाथ ने लेखपाल को 10 हजार रुपये दिए, पहले से मौजूद विजिलेंस टीम ने उसे रंगेहाथ पकड़ लिया. 

सदर एसडीएम एसपी वर्मा ने क्या बताया?
गिरफ्तारी के बाद विजिलेंस टीम आरोपी लेखपाल को अपने साथ लेकर चली गई. कार्रवाई की खबर फैलते ही स्थानीय राजस्व विभाग में हलचल मच गई. इस संबंध में सदर एसडीएम एसपी वर्मा ने बताया कि लेखपाल के घूस लेते पकड़े जाने की सूचना उन्हें प्राप्त हुई है. विजिलेंस टीम से आधिकारिक पुष्टि मिलते ही निलंबन की कार्रवाई की जाएगी. विजिलेंस की इस कार्रवाई को भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़ा संदेश माना जा रहा है. फिलहाल विजिलेंस टीम मामले में आगे की विधिक कार्रवाई कर रही है.

