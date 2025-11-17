प्रयागराज में बवाल! पट्टे की जमीन से अवैध कब्जा हटाने गई राजस्व टीम पर पथराव, तहसीलदार का सिर फूटा

Prayagraj News: करनाईपुर गांव में 9 बीघे आबादी, भूमिधरी और ग्राम सभा की जमीन को लेकर विवाद है. मुख्य सड़क से 100 फीट दूरी पर होने के चलते यह जमीन बेशकीमती है. यहीं पर अवैध कब्जा हटाने पहुंची थी टीम.
Prayagraj News: संगनगरी प्रयागराज से हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है. यहां बहरिया थाना क्षेत्र के करनाईपुर गांव में पट्टे की जमीन से अवैध कब्जा हटाने गई राजस्व टीम पर ग्रामीणों ने हमला बोल दिया. आक्रोशित भीड़ ने राजस्व टीम पर पथराव कर दिया. हमले में नायब तहसीलदार घायल हो गए. वहीं, एक मकान और झोपड़ी में किसी अज्ञात व्यक्ति ने आग भी लगा दी. गांव में पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है.
प्रयागराज में बवाल
बताया जा रहा है कि करनाईपुर गांव में 9 बीघे आबादी, भूमिधरी और ग्राम सभा की जमीन को लेकर विवाद है. मुख्य सड़क से 100 फीट दूरी पर होने के चलते यह जमीन बेशकीमती है. इस जमीन पर राजेंद्र कुमार शर्मा का पैतृक मकान बना हुआ है. उनके दादा के नाम का पट्टा भी बताया जा रहा है. इसी भूखंड के कुछ हिस्से का लोगों ने बैनामा भी करा रखा है.
राजस्व टीम पहुंची थी गांव
सोमवार को एसडीएम के आदेश पर राजस्व विभाग के कर्मचारी गांव पहुंचे थे. इस दौरान जैसे ही राजस्व टीम ने पट्टे से अवैध कब्जा हटाना शुरू किया. ग्रामीणों ने बवाल कर दिया. गुस्साई भीड़ ने राजस्व टीम पर पथराव शुरू कर दिया. हमले में नायब तहसीलदार राजीव शुक्ला घायल हो गए. सूचना पर आसपास के थानों से फोर्स बुलाई गई.
झोपड़ी में लगा दी आग
बवाल की सूचना पर फूलपुर, मऊआइमा और बहरिया थाने की पुलिस भी बुला ली गई. फिलहाल गांव में फोर्स तैनात है. बताया जा रहा है कि हमले के बीच किसी ने एक झोपड़ी में आग लगा दी. पुलिस ने जांच शुरू कर दिया है. पुलिस का कहना है कि राजस्व विभाग से शिकायत मिलने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी. पथराव करने वालों की पहचान की जा रही है.
