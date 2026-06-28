यूपी के इन 73 गांवों से गुजरेगा विंध्य एक्सप्रेस-वे , जमीन अधिग्रहण की तैयारी शुरू, यूपीडा ने जिला प्रशासन को सौंपा नक्शा

एडीएम वित्त एवं राजस्व बनीं नोडल अधिकारी

यूपीडा से पत्र मिलने के बाद जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एडीएम (वित्त और राजस्व) विनीता सिंह को इस पूरी प्रक्रिया के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किया है. यूपीडा की तरफ से नक्शों और राजस्व अभिलेखों की तीन प्रतियां प्रशासन को मिल चुकी हैं, जिन्हें अब लेखपालों को स्थलीय जांच के लिए सौंपा जा रहा है। इस दौरान गांवों की सीमाओं की त्रुटियों को सुधारा जाएगा और यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि संबंधित भूमि पर कोई अदालती विवाद तो नहीं है.