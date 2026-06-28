यूपी के इन 73 गांवों से गुजरेगा विंध्य एक्सप्रेस-वे , जमीन अधिग्रहण की तैयारी शुरू, यूपीडा ने जिला प्रशासन को सौंपा नक्शा

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Vindhya Expressway: उत्तर प्रदेश की महत्वाकांक्षी परियोजना 'विंध्य एक्सप्रेस-वे' (प्रयागराज से सोनभद्र) के निर्माण को लेकर प्रयागराज जिले में हलचल तेज हो गई है। एक्सप्रेस-वे के प्रस्तावित रास्ते (एलाइनमेंट) में आने वाले प्रयागराज जिले के कुल 73 गांवों की जमीनों के अधिग्रहण की तैयारी शुरू कर दी गई है. इसके लिए उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) ने प्रयागराज के जिलाधिकारी को पत्र लिखकर स्थलीय सत्यापन के बाद क्रय प्रस्ताव उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं.
सोरांव, फूलपुर और हंडिया तहसील के गांव होंगे प्रभावित
इस परियोजना के तहत प्रयागराज की तीन प्रमुख तहसीलों के गांव प्रभावित हो रहे हैं. एक्सप्रेस-वे के दायरे में सोरांव तहसील के 23 गांव, फूलपुर के 24 गांव और हंडिया तहसील के 26 गांव आ रहे हैं.
एडीएम वित्त एवं राजस्व बनीं नोडल अधिकारी
यूपीडा से पत्र मिलने के बाद जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एडीएम (वित्त और राजस्व) विनीता सिंह को इस पूरी प्रक्रिया के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किया है. यूपीडा की तरफ से नक्शों और राजस्व अभिलेखों की तीन प्रतियां प्रशासन को मिल चुकी हैं, जिन्हें अब लेखपालों को स्थलीय जांच के लिए सौंपा जा रहा है। इस दौरान गांवों की सीमाओं की त्रुटियों को सुधारा जाएगा और यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि संबंधित भूमि पर कोई अदालती विवाद तो नहीं है.
विक्रय पत्र में शामिल होगा परिसंपत्तियों का मूल्यांकन
पुरानी परियोजनाओं में आने वाली दिक्कतों से सबक लेते हुए इस बार यूपीडा ने साफ किया है कि एक्सप्रेस-वे के रास्ते में आने वाले भवन, दुकान, बोरवेल या ट्यूबवेल जैसी परिसंपत्तियों का मूल्यांकन सरकारी एजेंसी से पहले ही करा लिया जाएगा. इसके बाद इन संपत्तियों के मूल्य को भी सीधे विक्रय पत्र (रजिस्ट्री) में शामिल किया जाएगा, ताकि किसानों या भूमि स्वामियों को मुआवजा मिलने में कोई परेशानी न हो.
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