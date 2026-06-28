Add Zee Business As A Preferred Source
App

यूपी के इन 73 गांवों से गुजरेगा विंध्य एक्सप्रेस-वे , जमीन अधिग्रहण की तैयारी शुरू, यूपीडा ने जिला प्रशासन को सौंपा नक्शा

Vindhya Expressway Update: विंध्य एक्सप्रेस-वे के लिए प्रयागराज के 73 गांवों में जमीन अधिग्रहण की तैयारी शुरू कर दी गई है. इसके लिए एक्सप्रेस-वे के एलाइमेंट (रास्ते) पर आने वाले गांवों की जमीनों का सत्यापन कराया जा रहा है...

Written ByPreeti Chauhan
Published: Jun 28, 2026, 01:21 PM IST|Updated: Jun 28, 2026, 01:21 PM IST
यूपी के इन 73 गांवों से गुजरेगा विंध्य एक्सप्रेस-वे , जमीन अधिग्रहण की तैयारी शुरू, यूपीडा ने जिला प्रशासन को सौंपा नक्शा
Image Credit: Prayagraj NewsSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

About the Author

Preeti Chauhan

Preeti Chauhan

प्रीति चौहान जीन्यूज में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में  ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
सपा राज में बस 'यादव और मुस्लिमों ने खाया OBC आरक्षण', राजभर का फिर अखिलेश पर हमला
OP Rajbhar43 min ago
2
Meerut hospital death47 min ago
3
Lucknow news56 min ago
4
Lucknow news1 hr ago
5
Bareilly Weather Today1 hr ago