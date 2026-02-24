Prayagraj News: पहली बार कब हुई अविमुक्तेश्वरानंद से मुलाकात? यौन शोषण मामले में पीड़ित बच्चों से विवेचक ने पूछे ये सवाल

Shankaracharya Avimukteshwarananda Sexual Abuse Case: यौन शोषण के मामले में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं. पीड़ित नाबालिग बच्चों के विवेचना अधिकारी ने बयान दर्ज किए हैं. पूरे घटना क्रम को लेकर विवेचना अधिकारी ने विस्तार से जानकारी ली है. उनसे कौन-कौन से सवाल किए गए हैं जानिए...
Trending Photos
Shankaracharya Avimukteshwarananda Sexual Abuse Case: स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. अब उन पर यौन शोषण का आरोप लगा है. इस मामले में विवेचना अधिकारी ने पीड़ित नाबालिग बच्चों के बयान दर्ज कर लिए हैं. बताया जा रहा है कि विवेचना अधिकारी ने इस पूरे घटना क्रम पर विस्तार से जानकारी जुटाई है.
विवेचना अधिकारी ने पूछे ये सवाल
पीड़ित नाबालिग बच्चों से विवेचना अधिकारी ने पूछा कि अविमुक्तेश्वरानंद और मुकुंदानंद से पहली बार कब मुलाकात हुई? वो स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के गुरुकुल में शिक्षा के लिए कब आए ? इतना ही नहीं उन्होंने पीड़ितों से यह भी पूछा कि यौन शोषण की घटना को इतने दिनों तक क्यों छिपाए रखा? उन्होंने अपने परिजनों को इस घटना की जानकारी दी है या नहीं?
आशुतोष ब्रह्मचारी का भी बयान होगा दर्ज
विवेचना अधिकारी ने इन पीड़ितों से पूछा कि अगर परिजनों को इसकी जानकारी दी तो उनकी तरफ से क्या कहा गया. वे शिकायतकर्ता आशुतोष ब्रह्मचारी को कैसे जानते हैं. स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के शिविर से निकलकर सीधे आशुतोष ब्रह्मचारी के शिविर ही क्यों पहुंचे? पीड़ितों के बयान के बाद अब वादी आशुतोष ब्रह्मचारी का बयान दर्ज किया जाएगा.
एडीजे पॉक्सो स्पेशल कोर्ट के आदेश पर FIR
आपको बता दें, तुलसी पीठाधीश्वर स्वामी रामभद्राचार्य के शिष्य आशुतोष ब्रह्मचारी ने महाकुंभ 2025 और माघ मेला 2026 के दौरान स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और उनके शिष्य मुकुंदानंद पर बच्चों के साथ यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था. इसके बाद 21 फरवरी को एडीजे पॉक्सो स्पेशल कोर्ट के आदेश पर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई. इस मामले में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और उनके शिष्य मुकुंदानंद के अलावा 2- 3 अन्य को भी आरोपी बनाया गया है.
क्या लगे अविमुक्तेश्वरानंद पर आरोप?
शिकायतकर्ता की मानें तो स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के शिविर में ही रहने वाले दो बच्चों ने उनके माघ मेले के शिविर में आकर पूरी घटना बताई है. आशुतोष के मुताबिक पीड़ितों ने उनसे मदद मांगी, जिसके बाद उन्होंने झूंसी थाने में शिकायत दी थी. थाने में एफआईआर दर्ज नहीं हुई तो कोर्ट में बीएनएस की धारा 173(4) के तहत कोर्ट में अर्जी दाखिल की, जिस पर सुनवाई के बाद शनिवार को एडीजे पॉक्सो स्पेशल कोर्ट ने एफआईआर दर्ज कर जांच के आदेश दिए.
आशुतोष पांडेय पर लगे संगीन आरोप
उधर, मीडिया एजेंसी से बातचीत के दौरान ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती पर बच्चों के यौन शोषण का आरोप लगाने वाले आशुतोष पांडेय पर एक युवक ने आरोप लगाया है. उसने कहा कि मेरे पास आकर तीन लोगों ने मेरी फोन पर आशुतोष पांडेय से बात कराई. उन्होंने हमसे कहा कि स्वामी जी (शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती) को थोड़ा ठीक करना है.
उस युवक ने आगे कहा कि उन्होंने शंकराचार्य जी पर आरोप लगाने की बात कही. मैंने उनसे कहा कि मेरी बेटियों के बारे में आप ऐसा कैसे कह सकते हैं. मैंने शंकराचार्य जी से मुलाकात की है. मैंने शंकराचार्य जी पर किसी तरह का कोई आरोप नहीं लगाया है.
क्या बोले स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद?
वहीं, खुद पर लगे संगीन आरोप पर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा है कि वो आरोपों का डटकर सामना करेंगे. मीडिया से बातचीत के दौरान स्वामी ने कहा कि शाहजहांपुर से मेरे पास एक परिवार आया, जिन्होंने बताया कि आशुतोष महाराज नामक व्यक्ति ने उन्हें कहा कि अपनी नाबालिग बच्चियों का नाम लेकर अविमुक्तेश्वरानंद पर आरोप लगा दीजिए. जब उन्होंने मना कर दिया तब धमकी दी गई. इस तरह लोगों को प्रलोभन देकर या धमकाकर हमारे खिलाफ खड़े करने का प्रयास किया जा रहा है.
यह भी पढ़िए: यौन शोषण के आरोपों से घिरे अविमुक्तेश्वरानंद पर गिरफ्तारी की तलवार, बचने के लिए हाईकोर्ट में देंगे जमानत अर्जी!