कब लगेगा प्रयागराज माघ मेला? संगम क्षेत्र में तैयारियां तेज, डुबकी लगाने आएंगे करोड़ों श्रद्धालु

Prayagraj Magh Mela 2026: प्रयागराज माघ मेले को लेकर तैयारियां तेज़ हो गईं हैं. गंगा और यमुना की जलधारा में पांटून ब्रिज बनाए जाने का काम तेज हो गया है. संगम क्षेत्र में बालू पर चकर्ड प्लेट बिछाई जा रही है,
Magh Mela 2026: संगम की रेती पर लगने वाले आस्था के सबसे बड़े समागम को लेकर तैयारियां तेज़ हो गईं हैं. गंगा और यमुना की जलधारा में पांटून ब्रिज बनाए जाने का काम तेज हो गया है. संगम क्षेत्र में बालू पर चकर्ड प्लेट बिछाई जा रही है, लाइटिंग के लिए बिजली के पोल लग चुके हैं. वायरिंग का काम अंतिम दौर में है. इसके अलावा सीवर पापलाइन बिछाने का काम भी तेज हो गया है. सरकारी संस्थाओं के शिविर निर्माण कार्य भी तेज गति से चल रहें हैं.
माघ मेले का बढ़ा क्षेत्रफल
प्रभारी मेला अधिकारी ऋषि राज ने बताया कि इस बार माघ मेले का क्षेत्रफल बढ़ गया है. 7 सेक्टर में माघ मेले को बसाया जा रहा है. गंगा और यमुना में जल अधिक होने के चलते कार्य में थोड़ा व्यवधान जरूर है. लेकिन इससे निपटने से मेले के सभी कार्य समय से पूरा कराए जाएंगे. सभी विभागों की तरफ से कार्य तेज गति से शुरू कर दिए गए हैं. 7 पांटून ब्रिज गंगा और यमुना की जलधारा में बनाए जा रहें हैं.
कब शुरू होगा दमीन आवंटन?
मिट्टी समतलीकरण का कार्य और रोड के लिए चकर्ड प्लेट बिछाई जा रहीं हैं. लाइट के लिए बिजली के पोल और वायरिंग की जा रही है. प्रभारी मेला अधिकारी ने कहा कि जैसे ही मिट्टी समतलीकरण का कार्य पूरा होगा, उसके तुरंत बाद ही संस्थाओं को बसाने के लिए जमीन आवंटन का काम शुरू कर दिया जाएगा.
कब शुरू होगा माघ मेला?
बता दें कि 3 जनवरी 2026 को पौष पूर्णिमा स्नान पर्व के साथ माघ मेले का आयोजन शुरू होगा, जो 16 फरवरी महाशिवरात्रि तक चलेगा. माघ मेले में कल्पवासियों के साथ तमाम साधु संत और श्रद्धालु स्नान के लिए संगम नगरी प्रयागराज पहुंचते हैं. इस बार जनवरी 2025 में लगे महाकुंभ में 66 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने त्रिवेणी संगम में पुण्य की लगाने के लिए पहुंचे थे. ऐसे में अनुमान है कि इस बार के माघ मेले भी आस्था का हुजूम उमड़ सकता है. इसी के चलते माघ मेले की तैयारियां अब तेज हो गईं हैं.