कौन हैं प्रयागराज के अंजनी म‍िश्रा? राहुल गांधी के खुलासे ने संमगनगरी के छोरे की बढ़ा दी टेंशन!
Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand2929805
Zee UP-Uttarakhandप्रयागराज

कौन हैं प्रयागराज के अंजनी म‍िश्रा? राहुल गांधी के खुलासे ने संमगनगरी के छोरे की बढ़ा दी टेंशन!

Prayagraj News: 18 सितंबर को राहुल गांधी ने नई दिल्‍ली में आयोजित प्रेस कॉन्‍फ्रेंस में चुनाव आयोग पर वोट चोरी के आरोप लगाते हुए महाराष्‍ट्र और कर्नाटक के उदाहरण पेश किए थे. राहुल गांधी के इन सबू‍तों ने प्रयागराज के अंजनी म‍िश्रा की टेंशन बढ़ा दी है. 

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Sep 20, 2025, 01:21 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Rahul Gandhi
Rahul Gandhi

Prayagraj News: कांग्रेस सांसद राहुल गांधी वोट चोरी को लेकर लगातार चुनाव आयोग और सरकार को घेरते नजर आ रहे हैं. इतना ही नहीं वह वोट चोरी के सबूत भी पेश कर रहे हैं. पिछले दिनों पेश किए गए सबूत के चलते राहुल गांधी उल्‍टा फंसते नजर आ रहे हैं. दो दिन पहले राहुल गांधी ने वोट चोरी का आरोप लगाते हुए प्रेस कांफ्रेंस में जो नंबर शेयर किए थे, उनमें एक नंबर प्रयागराज के रहने वाले अंजनी मिश्रा का है. राहुल गांधी के आरोपों के बाद अंजनी मिश्रा ने पलटवार किया है. 

प्रयागराज के रहने वाले अंजनी म‍िश्रा का दावा 
प्रयागराज शहर से करीब 50 किलोमीटर दूर मेजा के रहने वाले अंजनी मिश्रा का दावा है कि राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ़्रेंस के दौरान जो एक नंबर दिखाया था वो उनका मोबाइल का नंबर है. उन्होंने कहा कि नंबर दिखाए जाने के बाद अचानक उनके पास बहुत सारे फोन कॉल आ रहे हैं. वह बेहद परेशान हो गए हैं. उन्होंने कहा कि अब वो इस मामले में पुलिस में शिकायत दर्ज करने का मन बना रहे हैं. 

15 साल से मोबाइल नंबर इस्‍तेमाल कर रहे 
अंजनी मिश्रा का कहना है कि वो सेल्स का काम करते हैं, वो कभी महाराष्ट्र में नहीं रहे हैं. उन्होंने राहुल गांधी पर उनका नंबर गलत तरीके से सार्वजनिक करने का आरोप लगाया है. अंजनी मिश्रा ने बताया कि उनका फोन नंबर वायरल होने के बाद उन्हें बहुत सी दिक्कतें उठानी पड़ रही हैं. वो इस मोबाइल नंबर को पिछले 15 सालों से इस्तेमाल कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि वो कभी महाराष्ट्र नहीं आते-जाते हैं. उन्होंने आरोप लगाया राहुल गांधी द्वारा वहां का वोटर आईडी दिखाकर फर्जी तरीके से पूरी रिपोर्ट पेश की गई है. उनका वोटर आईडी प्रयागराज का है. 

Add Zee News as a Preferred Source

राहुल गांधी पर निजता उल्‍लंघन करने का आरोप 
अंजनी मिश्रा ने साफ किया है कि वे अब इस मामले में पुलिस की मदद लेने का मन बना रहे हैं. उन्होंने कहा कि वो इसकी शिकायत कर राहुल गांधी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग करेंगे. अंजनी मिश्रा ने इस बात पर भी हैरानी जताई कि राहुल गांधी ने उनका फोन नंबर सार्वजनिक क्यों किया?. इसके बाद से उन्हें लगातार अनजान लोगों के फोन कॉल आ रहे हैं, जिससे वो काफी परेशान हो गए हैं. इससे उनकी निजता का भी उल्लंघन हुआ है. 

क्‍या है पूरा मामला
बता दें कि 18 सितंबर को राहुल गांधी ने नई दिल्‍ली में आयोजित प्रेस कॉन्‍फ्रेंस में चुनाव आयोग पर वोट चोरी के आरोप लगाते हुए महाराष्‍ट्र और कर्नाटक के उदाहरण पेश किए थे. इस दौरान उन्‍होंने दावा किया था कि सॉफ्टवेयर की मदद से कांग्रेस के मजबूत इलाकों में वोटरों के नाम सिस्‍टेमैटिक तरीक से डिलीट किए जा रहे हैं. इस दौरान राहुल गांधी ने सबूत के तौर पर कुछ वोटर आईडी और फोटो के साथ मोबाइल नंबर भी दिखाए थे. 

यह भी पढ़ें : इलाहाबाद हाईकोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला, FIR पुलिस दस्तावेजों-साइनबोर्ड से जाति संबंधी संदर्भ हटाने के निर्देश

यह भी पढ़ें :  प्रयागराज में कब से लगेगा माघ मेला? जानें प्रमुख स्‍नान पर्वों की तिथियां

TAGS

prayagraj news

Trending news

prayagraj news
कौन हैं प्रयागराज के अंजनी म‍िश्रा? राहुल गांधी ने बढ़ा दी संमगनगरी के छोरे की टेंशन
up outsource nigam
विधवा, तलाकशुदा, लोकल की लॉटरी! UP आउटसोर्स निगम के गठन का आदेश, इतनी मिलेगी सैलरी
Jhansi News
तीन साल के बेटे का किडनैप कर फरार हुआ पिता, पत्नी को झांसा देकर रचा अपहरण का खेल
aligarh news
अवैध धर्मांतरण का बड़ा जाल, फिर रंजिश में चली गोली, परिजनों ने लगाए ये संगीन आरोप
agra terrorist group
आगरा धर्मांतरण गैंग के सदस्यों का आतंकियों से कनेक्शन,बढ़ी खुफिया एजेंसियों की चिंता
illegal conversion case in lucknow
धर्मांतरण,उत्पीड़न, ब्लैकमेलिंग का खेल, बेटे-पति ने लगाए ऐसे आरोप कि रूह कांप जाएगी!
up police encounter news
यूपी में पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन,मथुरा से बलिया तक कई बदमाश हुए लंगड़े
Ayodhya news
अयोध्या में गेस्ट हाउस में कई सालों से चल रहा था गंदा काम, पकड़ी गईं 12 लड़कियां
Uttarkashi rains
सेब नहीं पहुंच पा रहे बाजार, सांकेतिक धरने पर बैठे काश्तकार,सरकार से कही ये बड़ी बात
Haridwar Mansa Devi Ropeway
मनसा देवी रोपवे पर मॉक ड्रिल, आर्मी ने फंसे श्रद्धालुओं के रेस्क्यू का किया रिहर्सल
;