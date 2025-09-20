Prayagraj News: कांग्रेस सांसद राहुल गांधी वोट चोरी को लेकर लगातार चुनाव आयोग और सरकार को घेरते नजर आ रहे हैं. इतना ही नहीं वह वोट चोरी के सबूत भी पेश कर रहे हैं. पिछले दिनों पेश किए गए सबूत के चलते राहुल गांधी उल्‍टा फंसते नजर आ रहे हैं. दो दिन पहले राहुल गांधी ने वोट चोरी का आरोप लगाते हुए प्रेस कांफ्रेंस में जो नंबर शेयर किए थे, उनमें एक नंबर प्रयागराज के रहने वाले अंजनी मिश्रा का है. राहुल गांधी के आरोपों के बाद अंजनी मिश्रा ने पलटवार किया है.

प्रयागराज के रहने वाले अंजनी म‍िश्रा का दावा

प्रयागराज शहर से करीब 50 किलोमीटर दूर मेजा के रहने वाले अंजनी मिश्रा का दावा है कि राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ़्रेंस के दौरान जो एक नंबर दिखाया था वो उनका मोबाइल का नंबर है. उन्होंने कहा कि नंबर दिखाए जाने के बाद अचानक उनके पास बहुत सारे फोन कॉल आ रहे हैं. वह बेहद परेशान हो गए हैं. उन्होंने कहा कि अब वो इस मामले में पुलिस में शिकायत दर्ज करने का मन बना रहे हैं.

15 साल से मोबाइल नंबर इस्‍तेमाल कर रहे

अंजनी मिश्रा का कहना है कि वो सेल्स का काम करते हैं, वो कभी महाराष्ट्र में नहीं रहे हैं. उन्होंने राहुल गांधी पर उनका नंबर गलत तरीके से सार्वजनिक करने का आरोप लगाया है. अंजनी मिश्रा ने बताया कि उनका फोन नंबर वायरल होने के बाद उन्हें बहुत सी दिक्कतें उठानी पड़ रही हैं. वो इस मोबाइल नंबर को पिछले 15 सालों से इस्तेमाल कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि वो कभी महाराष्ट्र नहीं आते-जाते हैं. उन्होंने आरोप लगाया राहुल गांधी द्वारा वहां का वोटर आईडी दिखाकर फर्जी तरीके से पूरी रिपोर्ट पेश की गई है. उनका वोटर आईडी प्रयागराज का है.

राहुल गांधी पर निजता उल्‍लंघन करने का आरोप

अंजनी मिश्रा ने साफ किया है कि वे अब इस मामले में पुलिस की मदद लेने का मन बना रहे हैं. उन्होंने कहा कि वो इसकी शिकायत कर राहुल गांधी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग करेंगे. अंजनी मिश्रा ने इस बात पर भी हैरानी जताई कि राहुल गांधी ने उनका फोन नंबर सार्वजनिक क्यों किया?. इसके बाद से उन्हें लगातार अनजान लोगों के फोन कॉल आ रहे हैं, जिससे वो काफी परेशान हो गए हैं. इससे उनकी निजता का भी उल्लंघन हुआ है.

क्‍या है पूरा मामला

बता दें कि 18 सितंबर को राहुल गांधी ने नई दिल्‍ली में आयोजित प्रेस कॉन्‍फ्रेंस में चुनाव आयोग पर वोट चोरी के आरोप लगाते हुए महाराष्‍ट्र और कर्नाटक के उदाहरण पेश किए थे. इस दौरान उन्‍होंने दावा किया था कि सॉफ्टवेयर की मदद से कांग्रेस के मजबूत इलाकों में वोटरों के नाम सिस्‍टेमैटिक तरीक से डिलीट किए जा रहे हैं. इस दौरान राहुल गांधी ने सबूत के तौर पर कुछ वोटर आईडी और फोटो के साथ मोबाइल नंबर भी दिखाए थे.

