Zee UP-Uttarakhandप्रयागराज

शक्ति के बाद अंजुम ने किया 'आसमां में छेद'! PCSJ टॉपर बनीं संगमनगरी की एक और बेटी

Who is Anjum Ara: यूपीएससी में संगमनगरी की बेटी शक्ति दुबे ने टॉप किया था. शक्ति दुबे आईएएस बन गईं हैं. अब संगमनगरी की एक और बेटी टॉपर बन गई है. 

Written By  Amitesh Pandey |Last Updated: Feb 22, 2026, 07:56 PM IST
Anjum Ara
Anjum Ara

Who is PCS J Topper Anjum Ara: शक्ति दुबे के बाद संगमनगरी की एक और बेटी ने कमाल कर दिया है. अंजुम आरा ने छत्तीसगढ़ पीसीएस जे में टॉप कर प्रयागराज का नाम बढ़ाया है. इससे पहले शक्ति दुबे ने यूपीएससी में पहली रैंक लाकर संगमनगरी का मान बढ़ाया था. अंजुम आरा के घर पर बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है. आइए जानते हैं कौन हैं अंजुम आरा?... 

कौन हैं अंजुम आरा? 
अंजुम आरा ने छत्तीसगढ़ प्रांतीय न्यायिक सेवा परीक्षा में पूरे प्रदेश में पहला स्थान प्राप्त किया है. अंजुम आरा प्रयागराज के झूंसी की रहने वाली हैं. उनके पिता शमीम अहमद स्टेट बैंक में असिस्टेंट मैनेजर हैं. माता अख्तरी बेगम गृहणी हैं. अंजुम आरा ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय की लॉ फैकल्टी से पढ़ाई की है. अंजुम का कहना है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय के शिक्षकों ने कानून को रटने के बजाय समझने और पढ़ने का तरीका बताया. तभी बिना कोचिंग के यह मुकाम हासिल किया. 

रोजाना पांच से छह घंटे करती थीं पढ़ाई 
अंजुम ने बताया कि वह रोजाना 5 से 6 घंटे की पढ़ाई करती थीं. अंजुम का कहना है कि घर में माता पिता ने पढ़ाई के लिए ऐसा अनुकूल वातारण तैयार किया कि वह डिस्टर्ब नहीं होती थीं. अंजुम ने बताया कि उनके माता पिता घर में वाशिंग मशीन भी उनसे पूछकर तब चलाते थे. ताकि पढ़ाई में किसी तरह का व्यवधान न आए. अंजुम ने इससे पहले राजस्थान और दिल्ली न्यायिक सेवाओं की परीक्षाएं दीं. हालांकि, उन्हें सफलता नहीं मिली. उन्होंने हार नहीं मानी और अब उन्हें सफलता मिल गई है. 

शक्ति दुबे ने भी किया था टॉप
बता दें कि प्रयागराज की रहने वाली शक्ति दुबे ने संघ लोक सेवा आयोग की सिव‍िल सेवा परीक्षा 2024 में टॉप किया था. संगमनगरी की बेटी ने तीसरे प्रयास में सफलता हासिल की थी. शक्ति दुबे भी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की पढ़ाई की थी. इसके बाद वह बनारस चली गई थीं. उन्होंने बीएचयू से 2018 में बायो केमिस्ट्री में पोस्ट-ग्रेजुएशन किया था. यहां वह गोल्‍डलिस्‍ट रहीं. एमएससी के बाद वह प्रयागराज आकर प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने लगी थीं.  

