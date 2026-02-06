Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3100609
Zee UP-Uttarakhandप्रयागराज

किशन कुमार ने बढ़ाया प्रयागराज का मान! अंडर-19 वर्ल्ड कप विजेता टीम का हिस्सा बने, जानें उपलब्धियां

U19 World CUP 2026: अंडर-19 क्रिकेट वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम इंडिया के सदस्य गेंदबाद किशन कुमार ने देश के साथ प्रयागराज का भी नाम रोशन कर दिया है. उनका जन्म भले ही भागलपुर में हुआ हो लेकिन उन्होंने कई साल गेंदबाजी के गुर प्रयागराज में ही सीखें हैं. 

Written By  Pradeep Kumar Raghav |Last Updated: Feb 06, 2026, 10:14 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

किशन कुमार ने बढ़ाया प्रयागराज का मान! अंडर-19 वर्ल्ड कप विजेता टीम का हिस्सा बने, जानें उपलब्धियां

Cricketer Kishan Kumar Profile: भारत ने अंडर-19 क्रिकेट वर्ल्ड कप जीतकर इतिहास रच दिया है. हरारे स्पोर्ट्स क्लब में खेले गए फाइनल मुकाबले में टीम इंडिया ने इंग्लैंड को 100 रन से हराकर छठी बार खिताब अपने नाम किया. इस ऐतिहासिक जीत का हिस्सा उत्तर प्रदेश से खेलने वाले युवा तेज गेंदबाज किशन कुमार सिंहभी रहे, जो भले ही फाइनल के प्लेइंग-11 में शामिल न हों, लेकिन पूरे टूर्नामेंट में भारतीय टीम का अहम सदस्य रहे. 

किशन कुमार : एक संघर्ष की कहानी
किशन कुमार की कहानी मेहनत, संघर्ष और सपनों के पीछे भागने की मिसाल है. उनका जन्म बिहार के भागलपुर जिले के कहलगांव प्रखंड स्थित नंदलालपुर पंचायत के जगन्नाथपुर गांव में हुआ. किसान परिवार से आने वाले किशन के पिता सुशील सिंह खेती करते हैं. सीमित संसाधनों और कमजोर आर्थिक स्थिति के बावजूद किशन ने क्रिकेट को अपना जुनून बनाया. गांव में मैदान न होने के कारण उन्होंने गलियों में खेलकर क्रिकेट की शुरुआत की और कई बार छह किलोमीटर दूर एनटीपीसी मैदान तक अभ्यास के लिए जाना पड़ा. 

किशन कुमार के सपनों को यूपी की जमी से मिली उड़ान
अपने सपनों को नई उड़ान देने के लिए किशन ने बिहार छोड़कर उत्तर प्रदेश का रुख किया. वर्ष 2017 में वे प्रयागराज आए और नैनी स्थित डीपीएस स्कूल में आशीष नेहरा क्रिकेट अकादमी से प्रशिक्षण लेना शुरू किया. यहां पूर्व यूपी महिला खिलाड़ी स्वाति सिंह और अन्य कोचों के मार्गदर्शन में उनके कौशल को निखारा गया. बाएं हाथ के तेज गेंदबाज किशन के रोल मॉडल डेल स्टेन और आशीष नेहरा हैं, जिनकी झलक उनकी गेंदबाजी में साफ नजर आती है. 

Add Zee News as a Preferred Source

किशन कुमार का क्रिकेट करियर
घरेलू स्तर पर किशन का प्रदर्शन लगातार मजबूत रहा है. उन्होंने कूच बिहार ट्रॉफी में उत्तर प्रदेश के लिए 30 विकेट और विनू मांकड़ ट्रॉफी में 10 विकेट चटकाए. यूपीटी20 लीग में लखनऊ फाल्कन्स के लिए खेलते हुए उन्होंने काशी रुद्रास के खिलाफ 3 विकेट 11 रन देकर लेकर सभी का ध्यान खींचा. इसी प्रदर्शन के दम पर उन्हें फाल्कन्स ने तीसरे सीजन के लिए रिटेन भी किया. 

आईपीएल टीम गुजरात टाइटंस का हिस्सा 
पिछले दो वर्षों से किशन आईपीएल टीम गुजरात टाइटंस के नियमित नेट गेंदबाज भी हैं. टीम के हेड कोच और पूर्व भारतीय तेज गेंदबाज आशीष नेहरा से उन्हें लगातार मार्गदर्शन मिला, जिसने उनके आत्मविश्वास को और मजबूत किया. 

भारत की अंडर-19 टीम के साथ ऑस्ट्रेलिया, एशिया कप और दक्षिण अफ्रीका दौरों का अनुभव हासिल कर चुके किशन अब वर्ल्ड कप विजेता टीम का हिस्सा बन चुके हैं. बिहार में जन्मा और प्रयागराज में तराशा गया यह तेज गेंदबाज आज देशभर के युवाओं के लिए प्रेरणा बन गया है. यह साबित करते हुए कि सही मेहनत और दिशा मिले तो गांव की गलियों से भी विश्व मंच तक पहुंचा जा सकता है. 

TAGS

prayagraj latest newsU19 Cricket World Cupcricketer kishan kumar

Trending news

prayagraj latest news
किशन कुमार ने बढ़ाया प्रयागराज का मान! अंडर-19 वर्ल्ड कप विजेता टीम का हिस्सा बने
Bundelkhand Weather
बारिश–कोहरे के बाद बुंदेलखंड में मौसम ने ली राहत की सांस, जानिए 7 फरवरी का मौसम
Ayodhya Weather
शनिवार का प्लान बनाने से पहले पढ़ लें ये खबर! IMD ने बताया रामनगरी का मौसम
UP IPS Transfer News
यूपी में 5 IPS अधिकारियों के तबादले, सुशील घुले बने DIG STF, जानें किसे कहां भेजा
Hardoi News
हरदोई में नाली निर्माण के दौरान बड़ा हादसा;कच्ची दीवार गिरने से दो मजदूरों की मौत!
Kanpur Accident News
कानपुर में दर्दनाक हादसा: बेकाबू कार रामगंगा नहर में गिरने से तीन की मौत, एक गंभीर
Maharajganj News
पैर में रस्सी, शरीर पर चोटों के निशान! आर्केस्ट्रा देखने निकले युवक का मिला शव
Basti News
मनोरमा की सफाई को लेकर अल्टीमेटम, एक माह में कार्रवाई नहीं तो 5 मार्च से आंदोलन
sir in up
वोटर्स के लिए बड़ा मौका, दावा व आपत्ति दर्ज कराने की बढ़ी डेट; फटाफट करें ये काम
Agra News
पंखा ठीक कराने के बहाने घर बुलाया; शादी से इनकार पर प्रेमी पर फेंका तेजाब!