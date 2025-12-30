कौन हैं DM मनीष वर्मा, पहले चूल्हे पर सतुआ बाबा की रोटी सेकी, फिर डिप्टी CM से सरेआम मिली ये नसीहत

मो. गुफरान/प्रयागराज: प्रयागराज में माघ मेले की तैयारियों के बीच संतोष दास उर्फ सतुआ बाबा के शिविर में चूल्हे पर रोटी सेंकने से वायरल हुए डीएम मनीष वर्मा इन दिनों लगातार सुर्खियों में हैं. कुछ दिन पहले डीएम मनीष वर्मा सतुआ बाबा कि शिविर में चूल्हे पर उनके लिए रोटी सेकते हुए दिखाई दिये थे. डीएम मनीष वर्मा का यह वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था, लेकिन इसी वीडियो को लेकर अब उन्हें डीप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से फटकार सुनने को मिली है. क्या है ये पूरा मामला और डीएम मनीष वर्मा कौन हैं, आइये विस्तार से आपको बताते हैं.

प्रयागराज में इन दिनों संगम तट पर माघ मेले की तैयारियां चल रही हैं. सोमवार को डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे तो संगम नोज पर अभी तक घाट तैयार नहीं होने से काफी नाराज दिखे. क्योंकि मेला शुरू होने में एक हफ्ते से भी कम का समय बचा है.

इस दौरान जब वह तैयारियों को जायजा लेकर अपनी गाड़ी में बैठ रहे थे तो उन्होंने डीएम मनीष वर्मा को नसीहत देते हुए कहा, "सतुआ बाबा की रोटी के चक्कर में न पड़ो, सभी का ख्याल रखो."

Add Zee News as a Preferred Source

डिप्टी सीएम केशव प्रसाद की यह बात सुन एक बार को तो वहां मौजूद लोगों की हंसी छूट गई. एक पल के लिए तो माहौल हल्का जरूर हुआ लेकिन लोग तुरंत ही केशव प्रसाद की नसीहत की गंभीरता को समझ गए और हंसी दबाते हुए शांत हो गए. लोग समझ गए कि डिप्टी सीएम माघ मेले की तैयारियों को लेकर डीएम मनीष वर्मा से नाराज हैं. भले ही केशव प्रसाद मौर्य ने डीएम को यह नसीहत हल्के फुल्के अंदाज में दी हो लेकिन यह अधिकारियों के लिए साफ संकेत है कि माघ मेले की तैयारियों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

कौन हैं डीएम मनीष वर्मा

मनीष कुमार वर्मा 2011 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) के अधिकारी हैं जो कुशीनगर के रहने वाले हैं. इन दिनो प्रयागराज के जिला अधिकारी पर कार्यरत मनीष वर्मा ने CSE में ऑल इंडिया 61वीं रैंक हासिल की थी. मनीष वर्मा को पहली बार 19 मई 2017 में डीएम के पद पर नियुक्ति मिली थी. इससे पहले वे गौतमबुद्ध नगर और जौनपुर जैसे जिलों के डीएम रह चुके हैं. 3 साल डीएम रहने के बाद विशेष सचिव, शिक्षा के पद पर तैनात किए गए. इसके बाद वो दो साल से ज्यादा समय तक जौनपुर के जिलाधिकारी रहे.

जानकारी के मुताबिक CSE की तैयारी से पहले ड्यूश बैंक नाम की एक इनवेस्टमेंट बैंकिंग फर्म में कार्यरत थे. मनीष वर्मा ने IIT कानपुर से केमिकल इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की है. इसके अलावा उन्होंने दिल्ली जेएनयू से एमए और एमफिल भी किया है.

उत्तर प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें UP News और पाएं हर पल की जानकारी । उत्तर प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड.