प्रयागराज

कौन है विदेशी गर्ल लुक्रेशिया? सनातन धर्म अपनाकर छाईं, माघ मेले में कर रही भजन कीर्तन

prayagraj Magh Mela 2026: प्रयागराज के माघ मेले में इटली से आई 22 वर्षीय लुक्रेशिया इन दिनों चर्चा में हैं.  महाकुंभ और संगम की आस्था से प्रभावित होकर उन्होंने सनातन धर्म अपना लिया. भारतीय संस्कृति में रमी लुक्रेशिया का कहना है कि महाकुंभ ने उनकी जिंदगी ही बदल दी है.

Edited By:  Preeti Chauhan|Last Updated: Jan 10, 2026, 11:03 AM IST
मोहम्मद गुफरान/प्रयागराज: प्रयागराज में त्रिवेणी के पावन तट पर लगा आस्था का माघ मेला सनातनियों के साथ विदेशी लोगो को भी आकर्षित कर रहा है.  यही वजह है कि इटली की रहने वाली लुक्रेशिया (22) संगम की रेती पर पहुंची. यहां माघ मेले में लुक्रेशिया नागा सन्यासी मनमौजी रामपुरी के शिविर में रुकी हैं, धर्म और अध्यात्म की नगरी प्रयागराज लुक्रेशिया को अपनी तरफ खींच कर लाया है.  वह तीसरी बार तीर्थराज आई हैं. माघ मेले के शानदार आयोजन के लिए लुक्रेशिया ने सीएम योगी की तारीफ़ की. 

संगम उनकी जिंदगी का शानदार अनुभव
जी मीडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत करते हुए लुक्रेशिया ने कहा कि संगम उनकी जिंदगी का सबसे शानदार अनुभवों में से एक है.लुक्रेशिया ने कहा तीन नदियों का संगम और माघ मेले का धार्मिक वातावरण उन्हें ऊर्जा देता है. पिछले साल जनवरी में यहां महाकुंभ लगा था, जहां बिगेस्ट गैदरिंग हुई थी, वह महाकुंभ में भी आईं थीं, इस बार जब माघ मेला लगा तो उनके गुरु मनमौजी रामपुरी ने उन्हें दुबारा भारत बुलाया, जिसके चलते वह यहां आईं हैं.

सीएम योगी से मिलकर देनी है बधाई
लुक्रेशिया का कहना है कि सनातन धर्म पॉजिटिव एनर्जी के साथ शांति और आत्मशक्ति देता है.  इसी के चलते उन्हें भी सनातन धर्म आकर्षित करता है. लुक्रेशिया यूपी के सीएम योगी को जानती हैं, वह कहती हैं कि सीएम योगी से मिलना उनका सपना है, उनसे मिलने की इच्छा जाहिर करते हुए लुक्रेशिया कहतीं हैं कि वह उनसे मिलकर उन्हें इस बड़े धार्मिक आयोजन के लिए बधाई देना चाहती हैं. क्योंकि सीएम योगी के राज में सभी खुश हैं और विकास भी कर रहें हैं.  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी तारीफ करते हुए लुक्रेशिया कहतीं हैं कि वह अच्छा काम कर रहे हैं, दूसरे देशों के मुकाबले भारत तरक्की कर रहा है.

माघ मेला और साधु संतों को बदनाम करने के मामले में बड़ा एक्शन
माघ मेले में साधु संतों की छवि को बदनाम करके सोशल साइट्स पर वायरल होने और व्यूज़ के जरिए पैसा कमाने की मंशा रखने वाले दो लोगों के खिलाफ प्रयागराज पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है. सोशल साइट्स के यूजर और उसके एक साथी को पुलिस ने गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया है. गिरफ्तार अभियुक्त प्रदीप साहू प्रयागराज के सिकंदरा इलाके का रहने वाला है. जिसने बीते 8 जनवरी को माघ मेले में साधु के भेष में चंदन कुमार नाम के युवक को तैयार करके लोगों को टीका लगवाया और गायत्री मंत्र पूछने पर भागने की एक्टिंग किया.  इसका बाकायदा वीडियो बनाकर प्रदीप ने सोशल साइट्स पर वायरल किया. जिसको पुलिस ने न सिर्फ साधु संतों की छवि को धूमिल करने वाला माना है, बल्कि माघ मेले को भी बदनाम करने वाला माना है। पुलिस ने सोशल साइट्स के यूआरएल लिंक के जरिए प्रदीप साहू और चंदन कुमार को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है.

डीसीपी गंगा नगर कुलदीप सिंह गुणावत ने बताया कि साधु संतों की छवि को धूमिल करने और माघ मेले को बदनाम करके व्यूज़ बढ़ाकर पैसा कमाने के उद्देश्य से एक वीडियो बनाया गया था. जिसका पुलिस ने संज्ञान लेकर कार्रवाई की है.जिसमें प्रयागराज के सिकंदरा के रहने वाले प्रदीप साहू और बिहार के रहने वाले चंदन कुमार को गिरफ्तार किया गया है. दोनों ने तय स्क्रिप्ट के जरिए संगम तट पर श्रद्धालुओं को तिलक लगाते समय गायत्री मंत्र पूछने पर भागने का वीडियो बनाकर अपने सोशल साइट्स पर पहचान बनाने और व्यूज़ के जरिए पैसा कमाने के उद्देश्य से अपलोड किया था.  इसे प्रयागराज माघ मेले के साथ साधु संतों की गरिमा के खिलाफ मानते हुए कार्रवाई की गई है.

Prayagraj Magh Mela 2026Lucrezia adopted Sanatan Dharma22-year-old Lucrezia adopted Sanatan Dharma

