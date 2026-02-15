पांच भाषाओं का ज्ञान, ग्लैमर वर्ल्ड से रहा नाता....जानें कौन हैं किन्नर अखाड़े की पहली शंकराचार्य हिमांगी सखी?

Who is Himangi Sakhi: किन्नर अखाड़े ने हिमांगी सखी को शंकराचार्य बनाया है. मध्य प्रदेश के भोपाल में हुए एक धार्मिक आयोजन में किन्नर शंकराचार्य के नाम का ऐलान किया गया. हिमांगी सखी पहली महिला किन्नर शंकराचार्य बन गई हैं. अभी तक हिमांगी सखी की कथावाचक के रूप में पहचानी जा रही थीं. अब किन्नर अखाड़े ने उन्हें शंकराचार्य बना दिया है. किन्नर अखाड़े के संस्थापक ऋषि दास ने उनके नाम की घोषणा की है. हिमांगी सखी राजस्थान के पुष्कर पीठ की शंकराचार्य होंगी. आइए जानते हैं कौन हैं किन्नर अखाड़े की शंकराचार्य हिमांगी सखी?.

कौन हैं हिमांगी सखी?

हिमांगी सखी को नेपाल के पशुपतिनाथ पीठ अखाड़े से महामंडलेश्वर की भी उपाधि मिल चुकी है. साल 2019 में प्रयागराज महाकुंभ में नेपाल के गोदावरी धाम स्थित आदिशंकर कैलाश पीठ के आचार्य महामंडलेश्वर गौरीशंकर महाराज ने उन्हें पशुपतिनाथ पीठ की महामंडलेश्वर की उपाधि दी थी. हिमांगी सखी को पांच भाषाओं का ज्ञान हैं. हिमांगी सखी अब तक बैंकाक, सिंगापुर, मारीशस, मुंबई, पटना आदि जगहों पर भागवत कथा सुना चुकी हैं.

फिल्मी दुनिया को कहा अलविदा

महामंडलेश्वर बनने से पहले हिमांगी सखी ग्लैमर की दुनिया में भी काम कर चुकी हैं. हिमांगी बचपन से ही शास्त्रों का अध्ययन कर रही हैं. पेट पालने के लिए उन्होंने​ फिल्मों में भी काम किया. शास्त्रों का अध्ययन करने के बाद हिमांगी ने फिल्मी दुनिया को अलविदा कह दिया था. तब से वह किन्नर समाज से जुड़े मुद्दे उठा रही हैं. किन्नर समाज के लिए काम कर रही हैं.

पहली बार कब चर्चा में आईं?

बता दें कि हिमांगी सखी पहली बार 2024 के लोकसभा चुनाव में सुर्खियों में आई थीं. उन्होंने वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ने का ऐलान किया था. वाराणसी लोकसभा सीट से अखिल भारत हिंदू महासभा ने हिमांगी सखी को टिकट भी दिया था. वह किन्‍नर समाज और उनके अधिकारों की लड़ाई लड़ती आई हैं. हिमांगी सखी कहा कहना है कि किन्नर समाज को उनका अधिकार व सम्मान दिलाने के लिए वह चुनावी मैदान में उतरी थीं.

संतों में नाराजगी

वहीं, हिमांगी सखी को किन्नर अखाड़े की शंकराचार्य घोषित होने से साधु संतों में नाराजगी है. चार पीठ के अतिरिक्त किसी के भी शंकराचार्य लिखने पर संतों को आपत्ति जताई है. साधु संतों ने किन्नर शंकराचार्य की नियुक्ति को परम्परा और सनातन धर्म के खिलाफ बताया है. प्रयागराज संगम तट पर लगे आस्था के माघ मेले का महाशिवरात्रि पर समापन हो गया. 45 दिनों तक चले माघ मेले में महाशिवरात्रि पर्व पर 40 लाख श्रद्धालुओं ने संगम स्नान किया. पूरे माघ मेले के दौरान 22 करोड़ 10 लाख श्रद्धालुओं ने संगम स्नान किया. 2013 में हुए कुंभ मेले का माघ मेला 2026 ने रिकॉर्ड तोड़ दिया था.

