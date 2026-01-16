कस्टम अधिकारी की नौकरी छोड़ी, 13 साल से केवल फलाहार... जानें कौन हैं माघ मेले में पहुंची कृष्ण माता; सीएम भी कर चुके हैं सम्मानित

Prayagraj: प्रयागराज में संगम के रेती पर हर साल लगने वाले माघ मेले में हर बार की तरह इस बार भी लाखों भक्तों के अलावा तमाम साधु-संत और महामंडलेश्वर पहुंच रहे हैं. हर किसी नामी संत या महामंडलेश्वर की अपनी कहानी है.

ग्रेड वन की नौकरी छोड़ लिया संन्यास

इसी मेले में महिला महामंडलेश्वर कृष्ण माता भी पहुंची हैं. चेन्नई से आने वाली कृष्ण माता का दावा है कि वो कस्टम विभाग में ग्रेड वन की नौकरी छोड़कर संन्यासी बनी हैं. कृष्ण माता बताती हैं कि 13 साल पहले उन्हें चमक-दमक और भौतिक संसार से ऐसा अलगाव हुआ कि उन्होंने ईश्वर की शरण में रहने का निर्णय किया. संन्यास की राह पर चलते-चलते आज वो महिला अखाड़े की आचार्य महामंडलेश्वर हैं.

कृष्ण माता का असली नाम

साध्वी और महामंडलेश्वर कृष्ण माता दक्षिण भारत के राज्य तमिलनाडु के श्रीरंगम की रहने वाली हैं और उनका वास्तविक नाम राध्येय कृष्ण है. यहां माघ मेले में अरैल घाट पर उनका शिविर है. वह 2011 में जब कष्टम में नौकरी कर रही थीं तो मथुरा-वृंदावन में घूमने के लिए आईं थी. मथुरा के मधुसूदन स्वामी के आश्रम में रुकने के दौरान वह साधु संतों से ऐसी प्रभावित हुई कि उन्होंने भक्ति को ही अपने जीवन का उद्देश्य बनाने का निर्णय कर लिया. फिर वह अपनी नौकरी से इस्तीफा देकर वापस लौटीं और 2016 में उन्होंने गुरु मधुसूदन स्वामी से संन्यास की दीक्षा ली.

Add Zee News as a Preferred Source

कृष्ण माता का अखाड़ा अखाड़ा परिषद का हिस्सा नहीं

साध्वी कृष्ण माता बताती हैं कि उनकी संस्था का नाम कैविल्य अखाड़ा है,जो अभी अखाड़ा परिषद के 13 अखाड़ों में शामिल नहीं है. किन्नर अखाड़े की तरह ही कैविल्य अखाड़ा भी अलग बना हुआ है. उनके अखाड़े में उनके अलावा भी कई महिलाएं हैं. उन्हें आशा है कि जल्द ही उनका अखाड़ा भी अखाड़ा परिषद का हिस्सा बन जाएगा. इसके लिए अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी से बात की जा रही है.

13 वर्ष से पहले किया अन्न त्याग

साध्वी और महामंडलेश्वर कृष्ण माता 13 वर्ष से अन्न का सेवन नहीं कर रही हैं. वो जीवन के लिए केवल फल और जल का ही सेवन करती हैं.

हेमा मालिनी के गांव की हैं कृष्ण माता

कृष्ण माता बताती हैं कि मथुरा की सांसद और प्रसिद्ध अभिनेत्री हेमा मालिनी उन्हीं के गांव की है. हेमा मालिनी भी तिरुचिरापल्ली के श्रीरंगापुरम की रहने वाली हैं. वो जब गांव आती थीं तो उनसे मुलाकात होती थी. हालांकि मथुरा की सांसद बनने के बाद उनकी हेमा मालिनी से मुलाकात हुई है. इतना ही नहीं हेमा मालिनी भी हर वर्ष उनसे मिलने मथुरा में उनके आश्रम तपोवन में आती हैं.

सीएम योगी कर चुके हैं सम्मानित

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कृष्ण माता को सम्मानित कर चुके हैं. दरअसल ब्रज नगरी में हर वर्ष तीर्थ विकास ट्रस्ट की तरफ से एक कार्यक्रम होता है. इस कार्यक्रम में कैवल्य महिला अखाड़े की तरफ से कृष्ण माता का नाम शामिल किया गया था, तभी इस कार्यक्रम में सीएम योगी ने कृष्ण माता को सम्मानित किया था.

ये भी पढ़ें: माघ मेला 2025: पहली बार जारी हुआ अनोखा लोगो, सनातन परंपरा और संगम की महिमा का अद्भुत संगम

ये भी पढ़ें: 6 साल की उम्र, जुबां पर पहाड़ों की तरह गीता के श्लोक, जानें कौन हैं बाल राम श्रीश बाहुबली महाराज?