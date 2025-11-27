कौन है अतीक अहमद का छोटा बेटा आबान? 30 सेकंड के वीडियो से मचा हड़ंकप, माफिया के नक्शे कदम पर चला!

Prayagraj News: माफिया अतीक अहमद के पांचवें नंबर का बेटा आबान अहमद की सोशल मीडिया पर एक वायरल रील ने हड़कंप मचा दिया है. वायरल रील में माफिया अतीक का बेटा आबान अपने साथियों के साथ एक शादी समारोह में शामिल होते हुए दिखाई दे रहा है. रील में माफिया के बेटे की धमक और गाड़ियों का काफिला भी नजर आ रहा है. इतना ही नहीं वायरल रील में धमकी भरा डायलॉग भी बैकग्राउंड में चल रहा है.

अतीक के बेटे की रील ने मचाया हड़कंप

कहा जा रहा है कि डायलॉग के जरिए माफिया का पांचवें नंबर का सबसे छोटा बेटा आबान अहमद अपने विरोधियों को अपने पिता के अंदाज में संदेश देने की कोशिश कर रहा है. वायरल वीडियो में जो डायलॉग हैं वह बेहद भड़काऊ हैं. 30 सेकेंड की रील की शुरुआत...'सामने वाले को हमसे क्या मिलेगा ये उसकी औकात बताएगी' से हो रही है. इसके बाद इसी वायरल रील का आगे का डॉयलॉग है कि 'हम दिल भी और असलहा भी रखतें हैं' रील के आगे का हिस्सा और भी भड़काऊ है.

'...पीछे से वार नहीं करते'

इसमें कहा जा रहा है कि 'कुत्तों की तरह हम पीछे से वार नहीं करते हैं बल्कि सामने से दहाड़ते हैं' आखिर का डॉयलॉग है कि 'तूफान और हम जब भी आते हैं तो मां कसम फाड़ के जाते हैं' करीब 30 सेकेंड के इस वायरल रील से साफ हो जा रहा है कि माफिया अतीक का पांचवें नंबर का बेटा आबान अहमद भी पिता के नक्शे कदम पर चलने का संकेत दे रहा है. हालांकि, सोशल मीडिया पर रील के वायरल होने के बाद धूमनगंज थाने में आबान अहमद और एक अन्य सोशल मीडिया यूजर के खिलाफ बीएनएस की धारा 353 के तहत एफआईआर दर्ज हो गई है.

उमेश पाल हत्याकांड के बाद अतीक की हो गई थी हत्या

प्रयागराज पुलिस अब वायरल वीडियो की जांच पड़ताल में जुट गई है कि यह वीडियो कब और किस जगह का है. अधिकारियों का कहना है कि जांच के बाद मामले में विधिक कार्रवाई की जाएगी. बता दें कि 24 फरवरी 2023 को धूमनगंज के सुलेम सराय इलाके में उमेश पाल हत्याकांड के बाद 15 अप्रैल 2023 को प्रयागराज के काल्विन हॉस्पिटल में अतीक और उसके भाई अशरफ को गोलियों से भून दिया गया था. उमेश पाल हत्याकांड के बाद माफिया के इस अंजाम के बाद अतीक की पत्नी शाइस्ता और उसके भाई अशरफ की पत्नी जैनब भी फरार हो गई हैं.

माफिया की पत्नी फरार

उमेश पाल हत्याकांड के शूटर्स को मदद के आरोप में शाइस्ता और जैनब को भी आरोपी बनाया गया है. दोनों की गिरफ्तारी पर पुलिस ने इनाम भी घोषित किया है. फिलहाल माफिया ब्रदर्स की पत्नी की तलाश में जुटी है. वहीं, अब माफिया अतीक के पांचवें नंबर के बेटे आबान अहमद का भड़काऊ वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया. फिलहाल आबान के खिलाफ पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है. आबान के खिलाफ यह पहला मामला है.

अतीक के बेटों का हाल?

माफिया के परिवार का अपराधिक इतिहास पुराना है. माफिया अतीक का सबसे बड़ा बेटा उमर अहमद मौजूदा समय में लखनऊ जेल में बंद है. उमर के खिलाफ करीब 15 आपराधिक मामले दर्ज हैं. अतीक का दूसरे नंबर का बेटा अली अहमद झांसी जेल में बंद है. अली के खिलाफ भी 15 के करीब मामले दर्ज हैं. उमर और अली भी उमेश पाल हत्याकांड की साजिश में आरोपी हैं. अतीक का तीसरे नंबर का बेटा असद एसटीएफ के साथ हुए मुठभेड़ में झांसी में मारा गया था.

माफिया पिता के नक्शे कदम पर चला बेटा

चौथे नंबर का बेटा अहजम पश्चिम बंगाल के निजी कॉलेज से पढ़ाई कर रहा है, जो अब पश्चिम बंगाल ही शिफ्ट होना बताया जा रहा है. आबान अहमद अतीक का पांचवें नंबर का सबसे छोटा बेटा है, वह अभी अपनी बुआ के संरक्षण में रहकर इंटरमीडिएट की पढ़ाई कर रहा है. हालांकि उसके तेवर अपने पिता वाले हैं. शायद उसने अपने पिता के नक्शे कदम पर चलने का फैसला कर लिया है. इसी के चलते वह अपने साथियों के साथ गाड़ियों के काफिले के साथ निकलकर दहशत फैलाने और भड़काऊ रील बनाकर साथियों के जरिए सोशल साइट्स पर वायरल कर रहा है.

