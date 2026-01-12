Advertisement
कौन हैं दिगंबर अजय गिरि? माघ मेले में कर रहे अनोखी तपस्या, सिर पर 30 किलो वजनी 11000 रुद्राक्ष की माला

Magh mela 2026:  माघ मेले के संगम तट पर आस्था का नया रूप भी देखने को मिल रहा है. साधु संतों का जमावड़ा तटों पर स्नान कर अनुष्ठानों में लीन दिख रहा है. 

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Jan 12, 2026, 05:15 PM IST
Ajay Giri
Prayagraj Magh Mela 2026: संगमनगरी में माघ मेले में रोजाना हजारों की संख्या में श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाने पहुंच रहे हैं. माघ मेले के संगम तट पर आस्था का नया रूप भी देखने को मिल रहा है. साधु संतों का जमावड़ा तटों पर स्नान कर अनुष्ठानों में लीन दिख रहा है, तो वहीं कुछ ऐसे तपस्वी भी दिखने को मिल रहे हैं, जो अपनी कठोर तपस्या से भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए माघ मेले का हिस्सा बने हैं. 

कौन हैं दिगंबर अजय गि​रि? 
जी हां, हम बात कर रहे हैं 11,000 रुद्राक्ष की माला पहने एक नागा साधु की, जो निरंजनी पंचायती अखाड़ा के दिगंबर अजय गिरि हैं. माघ मेले में उन्हें सिर से लेकर गले तक में लंबी-लंबी रुद्राक्ष की माला को धारण करते हुए देखा गया. दिगंबर अजय गिरि ने बताया कि मैं ज्यादातर केदारनाथ में रहता हूं, और वाराणसी वह स्थान है जहां भगवान शिव अवतरित हुए थे. काशी वह नगर है जहां मोक्ष प्राप्त होता है, और ऐसा माना जाता है कि यहां मरने वालों को मोक्ष प्राप्त होता है.

11 हजार रुद्राक्ष की माला 
माघ मेले के दौरान देशभर के सभी क्षेत्रों से श्रद्धालु भजन सुनने, गाने और आध्यात्मिक साधनाओं में भाग लेने के लिए एकत्रित होते हैं. 11,000 रुद्राक्ष की माला को लेकर दिगंबर अजय गिरि ने कहा कि 26 साल पहले उन्होंने संन्यास लिया था. कुछ साल पहले ही 11,000 रुद्राक्ष को धारण किया है. शिव पुराण में भी इस बात का जिक्र है कि जो 11,000 रुद्राक्ष की माला धारण करता है. वह शिव के लिए बहुत प्रिय होता है. इस रूप को धारण करने के लिए उन्होंने अपना पिंड दान किया और फिर साधु बनने की राह पर चले हैं. 

शरीर पर रमी भस्म का लेप 
शरीर पर रमी भस्म को लेकर उन्होंने कहा कि भस्म शिव को प्रिय है और भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए रुद्राक्ष और भस्म दोनों ही अनिवार्य हैं. भस्म हमेशा याद दिलाती है कि जन्म और मृत्यु जीवन का सबसे बड़ा सत्य है. माघ मेले में नागा साधु और अघोरी बाबा श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं. 

'ऑटोमेटिक बाबा'
वहीं, चित्रकूट के रहने वाले 48 वर्षीय संत देशराज गर्ग ‘दीनबंधु’ ऑटोमेटिक बाबा भी चर्चा में हैं. वह 12 साल से प्रत्येक पांच पग चलने के बाद अचानक दाएं से बांए चक्रीय रूप से घूमकर पांच बार नृत्य करते हैं. इस दौरान वह आंगिक भाव नृत्य की मुद्रा में रहते हैं और नृत्य पूरा होते ही सामान्य तौर पर चलने लगते हैं. राह चलते नृत्य करने की यह कला देखकर लोग उन्हें 'आटोमेटिक बाबा' कह रहे हैं. 

15 साल की उम्र में घर छोड़ा 
'ऑटोमेटिक बाबा' माघ मेले में महाशिवरात्रि तक रहेंगे. इसके बाद वह चित्रकूट लौट जाएंगे. वह 15 साल की उम्र से चित्रकूट के आश्रम में रह रहे हैं. इसके बाद 12 साल तक वृंदावन में रहे. वह खुद को अर्द्धनारीश्वर का रूप मानते हैं. 

Magh Mela 2026

