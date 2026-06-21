बीपीएससी में पहला स्थान प्राप्त किया

इससे पहले श्रद्धा उत्तर प्रदेश की सिविल सेवा परीक्षा में क्रैक करके असिस्टेंट कमिश्नर पद पर उनका चयन हुआ था. पहले ही प्रयास में श्रद्धा का चयन असिस्टेंट कमिश्नर के पद पर हुआ. अब श्रद्धा ने BPSC की 70वीं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा में टॉप किया है. श्रद्धा को 593 नंबर मिले हैं. उनका चयन एसडीएम पद पर हुआ है. श्रद्धा ने अपनी मेहनत और लगन के दम पर बीपीएससी परीक्षा में सफलता पाई है. उनके चयन से प्रतापगढ़ में खुशी का माहौल है.