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Who is Shraddha Pandey BPSC Topper: उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ की रहने वाली बेटी श्रद्धा पांडेय ने कमाल कर दिया है. श्रद्धा पांडेय ने बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) में पहला स्थान प्राप्त किया है. श्रद्धा पांडेय ने इससे पहले भी अपने प्रतिभा का लोहा मनवाया है. इससे पहले उत्तर प्रदेश की सिविल सेवा परीक्षा में असिस्टेंट कमिश्नर पद पर चयन हुआ था. आइए जानते हैं कौन हैं श्रद्धा पांडेय कौन हैं?.
कौन हैं श्रद्धा पांडेय?
जानकारी के मुताबिक, श्रद्धा रानीगंज क्षेत्र के पचरास गांव की रहने वाली हैं. उनके पिता संतोष पांडय वकील/किसान हैं. उनकी मां सुनीता पांडेय हाउसवाइफ हैं. श्रद्ध ने बिहार लोक सेवा आयोग ने 70वीं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा में टॉप किया है. श्रद्धा बचपन से ही पढ़ने में होशियार थीं. उन्होंने 2021 में इतिहास और अंग्रेजी लिटरेचर से ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है. ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान ही श्रद्धा ने सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी थी.
बीपीएससी में पहला स्थान प्राप्त किया
इससे पहले श्रद्धा उत्तर प्रदेश की सिविल सेवा परीक्षा में क्रैक करके असिस्टेंट कमिश्नर पद पर उनका चयन हुआ था. पहले ही प्रयास में श्रद्धा का चयन असिस्टेंट कमिश्नर के पद पर हुआ. अब श्रद्धा ने BPSC की 70वीं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा में टॉप किया है. श्रद्धा को 593 नंबर मिले हैं. उनका चयन एसडीएम पद पर हुआ है. श्रद्धा ने अपनी मेहनत और लगन के दम पर बीपीएससी परीक्षा में सफलता पाई है. उनके चयन से प्रतापगढ़ में खुशी का माहौल है.
घर वालों ने जताई खुशी
श्रद्धा के घरवालों ने बताया कि बेटी फिलहाल लखनऊ में असिस्टेंट कमिश्नर वाणिज्य कर के पद पर सेवाएं दे रही हैं. इससे पहले UPPSC 2024 में EWS कैटेगरी से 153वीं रैंक भी हासिल कर चुकी हैं. इस उपलब्धि पर परिजनों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार किया है. श्रद्धा को बधाई देने वालों का तांता लग रहा है. रिश्तेदार भी फोन पर बधाई दे रहे हैं.