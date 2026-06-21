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कौन हैं श्रद्धा पांडेय? प्रतापगढ़ की बेटी ने BPSC परीक्षा में रचा इतिहास, बनीं अफसर

​BPSC Topper Success Story: बिहार लोक सेवा आयोग ने 70वीं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा में कमाल कर दिया है. किसान की बेटी अब अफसर बन गईं हैं.

Written ByAmitesh Pandey
Published: Jun 21, 2026, 06:21 PM IST|Updated: Jun 21, 2026, 06:21 PM IST
कौन हैं श्रद्धा पांडेय? प्रतापगढ़ की बेटी ने BPSC परीक्षा में रचा इतिहास, बनीं अफसर
Image Credit: BPSC Topper Shraddha Pandey

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Amitesh Pandey

Amitesh Pandey

Zee News डिजिटल में सीनियर सब एडिटर हूं. यूपी-उत्तराखंड सेक्‍शन में हाईपर लोकल, क्राइम, राजनीतिक खबरों पर काम करता हूं. प्रयागराज से ताल्‍लुक रखता हूं. लखनऊ, प्रयागराज और गाज‍ियाबाद में रिपोर्टिंग करने का भी अनुभव है. राजनीति, खेल जैसे विषयों में विशेष रुचि रखता हूं. प्रयागराज से ही पत्रकारिता की पढ़ाई की है. ग्राउंड रिपोर्टिंग सहित पत्रकारिता के क्षेत्र में करीब 8 साल का अनुभव है. अमर उजाला, दैनिक जागरण और हिंदुस्तान अखबार में काम कर चुका हूं.

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