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यमुना एक्सप्रेसवे पर 60 किमी/घंटा स्पीड लिमिट वैध करार... इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला

Prayagraj News: बस ऑपरेटरों की तरफ से स्पीड लिमिट को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी. हाईकोर्ट ने 60 किमी की स्पीड लिमिट को वैध करार दिया है.

Written ByAmitesh Pandey
Published: Jul 27, 2026, 11:50 PM IST|Updated: Jul 27, 2026, 11:50 PM IST
यमुना एक्सप्रेसवे पर 60 किमी/घंटा स्पीड लिमिट वैध करार... इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला

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Amitesh Pandey

Amitesh Pandey

Zee News डिजिटल में सीनियर सब एडिटर हूं. यूपी-उत्तराखंड सेक्‍शन में हाईपर लोकल, क्राइम, राजनीतिक खबरों पर काम करता हूं. प्रयागराज से ताल्‍लुक रखता हूं. लखनऊ, प्रयागराज और गाज‍ियाबाद में रिपोर्टिंग करने का भी अनुभव है. राजनीति, खेल जैसे विषयों में विशेष रुचि रखता हूं. प्रयागराज से ही पत्रकारिता की पढ़ाई की है. ग्राउंड रिपोर्टिंग सहित पत्रकारिता के क्षेत्र में करीब 8 साल का अनुभव है. अमर उजाला, दैनिक जागरण और हिंदुस्तान अखबार में काम कर चुका हूं.

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