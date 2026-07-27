यमुना एक्सप्रेसवे पर 60 किमी/घंटा स्पीड लिमिट वैध करार... इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला

याची ने यूनिवर्सिटी का पैरोकार बताया

याची ने खुद को यूनिवर्सिटी का पैरोकार बताकर याचिका दाखिल की थी. याचिका में ट्रस्ट/यूनिवर्सिटी के खिलाफ जारी नोटिस को चुनौती दी गई थी. यूपी सरकार के अपर महाधिवक्ता अनूप त्रिवेदी ने याचिका का विरोध किया. कहा कि रजिस्ट्रार यूनिवर्सिटी का प्रतिनिधित्व करता है. ऐसे में कोई अजनबी यूनिवर्सिटी की तरफ से याचिका नहीं दाखिल कर सकता है. हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान आपत्ति में दम पाया और कहा इस आधार पर याचिका को खारिज भी किया जा सकता है, लेकिन न्याय हित को देखते हुए कोर्ट ने व्यावहारिक रास्ता निकाला. हाईकोर्ट ने कहा ट्रस्ट/यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार या मैनेजर नोटिस पर आपत्ति दर्ज कराएं और उस पर नियमानुसार विचार किया जाए.