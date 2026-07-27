यमुना एक्सप्रेसवे पर 60 किमी/घंटा स्पीड लिमिट वैध करार... इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला

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Prayagraj News: यमुना एक्सप्रेसवे को लेकर बड़ी खबर सामने आई है. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यमुना एक्सप्रेसवे पर 60 किमी/घंटा स्पीड लिमिट के खिलाफ दाखिल याचिका को खारिज कर दिया है. हाईकोर्ट ने 60 किमी की स्पीड लिमिट को वैध करार दिया है. बस ऑपरेटरों की तरफ से स्पीड लिमिट को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी. बसों की ओवरस्पीडिंग पर ई चालान को लेकर दाखिल याचिका पर कोर्ट सुनवाई कर रही थी.
अधिकतम स्पीड लिमिट निर्धारित करने का अधिकार
इस दौरान इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान मोटर वाहन अधिनियम 1988 का हवाला दिया और कहा कि 1988 के अधिनियम के तहत राज्य या सक्षम प्राधिकारी को किसी विशेष सड़क के लिए केंद्र सरकार द्वारा तय किए गए अधिकतम स्पीड लिमिट निर्धारित करने का अधिकार है. हाईकोर्ट की डिविजन बेंच ने मामले में सुनवाई के बाद याचिका को खारिज कर दिया.
मौलाना अली जौहर ट्रस्ट की तरफ से दाखिल याचिका पर हस्तक्षेप से इनकार
वहीं, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रामपुर में सपा नेता आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी की तरफ से दाखिल याचिका पर हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया. हाईकोर्ट ने याचिका निस्तारित करते हुए सक्षम प्राधिकारी के समक्ष याचिका दाखिल करने की छूट दी है. हाईकोर्ट ने कहा कि सक्षम अधिकारी मामले की सुनवाई कर नियमानुसार आदेश पारित करें. हाईकोर्ट ने कहा किसी बाहरी व्यक्ति को ट्रस्ट की तरफ से याचिका दाखिल करने का अधिकार नहीं है. पेशे से व्यवसाई मोहम्मद यूसुफ की तरफ से याचिका दाखिल की गई थी.
याची ने यूनिवर्सिटी का पैरोकार बताया
याची ने खुद को यूनिवर्सिटी का पैरोकार बताकर याचिका दाखिल की थी. याचिका में ट्रस्ट/यूनिवर्सिटी के खिलाफ जारी नोटिस को चुनौती दी गई थी. यूपी सरकार के अपर महाधिवक्ता अनूप त्रिवेदी ने याचिका का विरोध किया. कहा कि रजिस्ट्रार यूनिवर्सिटी का प्रतिनिधित्व करता है. ऐसे में कोई अजनबी यूनिवर्सिटी की तरफ से याचिका नहीं दाखिल कर सकता है. हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान आपत्ति में दम पाया और कहा इस आधार पर याचिका को खारिज भी किया जा सकता है, लेकिन न्याय हित को देखते हुए कोर्ट ने व्यावहारिक रास्ता निकाला. हाईकोर्ट ने कहा ट्रस्ट/यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार या मैनेजर नोटिस पर आपत्ति दर्ज कराएं और उस पर नियमानुसार विचार किया जाए.