निकासी द्वार से एंट्री को लेकर हुई थी कहासुनी

मिली जानकारी के मुताबिक, यह पूरी घटना मंगलवार शाम की बताई जा रही है. मंदिर के प्रवेश द्वार पर तैनात पुलिसकर्मियों और उक्त युवक के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई थी. पुलिस का दावा है कि युवक निकासी द्वार (Exit Gate) से जबरन मंदिर के भीतर प्रवेश करने की कोशिश कर रहा था. जब ड्यूटी पर मौजूद सुरक्षाकर्मियों ने उसे रोका, तो वह बहस करने लगा.