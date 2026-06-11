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Prayagraj News/मोहम्मद गुफरान: प्रयागराज के यमुना नदी स्थित अरैल घाट पर स्नान के दौरान बड़ा हादसा हो गया. गहरे पानी में जाने से चार दोस्त डूबने लगे. मौके पर मौजूद गोताखोरों की टीम ने तत्काल रेस्क्यू अभियान चलाकर तीन युवकों को सुरक्षित बचा लिया, जबकि एक युवक की मौत हो गई. घटना के बाद क्षेत्र में शोक का माहौल है.
सूचना मिलते ही पास में तैनात गोताखोरों की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और रेस्क्यू अभियान शुरू किया. काफी मशक्कत के बाद चारों युवकों को पानी से बाहर निकाल लिया गया. हालांकि, इस दौरान एक युवक की मौत हो गई, जबकि तीन अन्य युवकों को सकुशल बचा लिया गया.
घटना के बाद सभी को तत्काल अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने एक युवक को मृत घोषित कर दिया. वहीं, तीनों की हालत फिलहाल खतरे से बाहर बताई जा रही है.
हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और मामले की जांच शुरू कर दी. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, चारों युवक स्नान के दौरान गहरे पानी में चले गए थे, जिसके चलते यह हादसा हुआ. घटना के बाद मृतक के परिजनों में कोहराम मचा हुआ है. प्रशासन ने लोगों से नदी में स्नान के दौरान सावधानी बरतने और गहरे पानी में न जाने की अपील की है.
लेटे हनुमान मंदिर के पास युवक की बेरहमी से पिटाई
तीर्थराज प्रयागराज के प्रसिद्ध लेटे हनुमान मंदिर परिसर से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है. यहां दर्शन करने पहुंचे एक युवक की पुलिसकर्मियों द्वारा बेरहमी से पिटाई किए जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में कई पुलिसकर्मी मिलकर एक युवक को घेरकर पीटते हुए नजर आ रहे हैं.
निकासी द्वार से एंट्री को लेकर हुई थी कहासुनी
मिली जानकारी के मुताबिक, यह पूरी घटना मंगलवार शाम की बताई जा रही है. मंदिर के प्रवेश द्वार पर तैनात पुलिसकर्मियों और उक्त युवक के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई थी. पुलिस का दावा है कि युवक निकासी द्वार (Exit Gate) से जबरन मंदिर के भीतर प्रवेश करने की कोशिश कर रहा था. जब ड्यूटी पर मौजूद सुरक्षाकर्मियों ने उसे रोका, तो वह बहस करने लगा.
चंद सेकेंड में बदला माहौल, मची अफरा-तफरी
देखते ही देखते यह मामूली कहासुनी हिंसक झड़प में बदल गई. गुस्साए पुलिसकर्मियों ने कानून को हाथ में लेते हुए युवक को चारों तरफ से घेर लिया और उसकी जमकर धुनाई कर दी. मंदिर जैसे पवित्र और भीड़भाड़ वाले स्थान पर सरेआम हुई इस मारपीट से वहां मौजूद श्रद्धालुओं और स्थानीय दुकानदारों में अफरा-तफरी का माहौल बन गया.