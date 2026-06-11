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प्रयागराज में बड़ा हादसा, यमुना में डूबे चार दोस्त, एक की मौत, तीन को गोताखोरों ने बचाया

Prayagraj News: यमुना नदी के अरैल घाट पर स्नान के दौरान बड़ा हादसा हो गया. नहाने के लिए पहुंचे चार दोस्त अचानक गहरे पानी में चले गए और डूबने लगे. युवकों को डूबता देख घाट पर मौजूद लोगों में हड़कंप मच गया.

Written ByZee Media BureauEdited By:Shailesh Yadav
Published: Jun 11, 2026, 11:20 AM IST|Updated: Jun 11, 2026, 11:20 AM IST
प्रयागराज में बड़ा हादसा, यमुना में डूबे चार दोस्त, एक की मौत, तीन को गोताखोरों ने बचाया

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